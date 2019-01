Anthony Davis – News und Gerüchte: Kein Trade der Braue vor der Deadline?

Anthony Davis hat über seinen Berater Rich Paul einen Trade von den New Orleans Pelicans gefordert. Diese werden sich mit der Entscheidung aber allem Anschein nach Zeit lassen - vielleicht bis zum Sommer. Dafür könnten allerdings schon vorher andere Moves über die Bühne gehen.

Hier gibt's alle News, Gerüchte und Hintergründe zum Wechselwunsch von Anthony Davis.

Pelicans geben Davis nur für ein "überwältigendes" Angebot ab

Mit seinem öffentlich kommunizierten Trade-Wunsch hat Anthony Davis die Pelicans unter Druck gesetzt, einen Deal für ihn zu finden, da er nicht vorhat, nochmal einen neuen Vertrag in New Orleans zu unterschreiben. Da sein jetziger Vertrag aber erst im Sommer 2020 ausläuft, hat NOLA theoretisch noch etwas mehr Zeit - und will diese anscheinend nutzen.

ESPN zufolge wird sich New Orleans anhören, was die interessierten Teams so anzubieten haben, einen Trade vor der Deadline am 7. Februar werden sie aber nur dann einfädeln, wenn ein "überwältigendes Angebot" für den Big Man hereinflattert. Sollte das Angebot nicht den Ansprüchen genügen, sei es demnach durchaus möglich, dass die Pelicans bis zur kommenden Offseason warten.

Die Pelicans haben sich dazu bereits am Montag mit einem offiziellen Statement gemeldet: "Wir folgen dazu unserer eigenen Deadline", ließ die Franchise verlauten.

NBA - Trade-Szenarien für Anthony Davis: Wer sichert sich die Braue? © getty 1/20 Trade-Hammer in New Orleans: Anthony Davis wird im Sommer keine Vertragsverlängerung bei den Pelicans unterschreiben und fordert einen Trade, wie sein Agent Rich Paul von Klutch Sports bestätigte. © getty 2/20 "Anthony will zu einem Team getradet werden, das es ihm ermöglicht, regelmäßig zu gewinnen und um die Meisterschaft zu kämpfen. Anthony will ehrlich sein und die Franchise bereits jetzt über die Entscheidung informieren", sagte Paul zu ESPN. © getty 3/20 Das Kämpfen um eine Meisterschaft hielt Davis in New Orleans in der nahen Zukunft nicht für realistisch. Trotz 29,3 Punkten und 13,3 Rebounds des Big Man stehen die Pels bei nur auf Platz 13 (22-28) in der Western Conference. © getty 4/20 Davis wird im Sommer 2020 Free Agent und hätte bereits nach dieser Saison eine Supermax-Extension über fünf Jahre und 240 Millionen Dollar unterzeichnen können. Stattdessen will er weg - aber wohin? SPOX nennt mögliche Tradeszenarien. © getty 5/20 Sollte Davis darauf drängen, bereits vor der Trade Deadline am 7. Februar die Pelicans zu verlassen, wären die Boston Celtics der Leidtragende. Sollte Kyrie Irving nicht in den Deal involviert werden, wäre ein Trade zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. © getty 6/20 Grund ist die Rose Rule, die vorsieht, dass Spieler unter bestimmten Voraussetzungen eine Vertragsverlängerung für 30 Prozent des Salary Caps unterzeichnen können. Ein Team darf aber nicht mehrere solcher Deals ertraden. © getty 7/20 Erst wenn Kyrie Irving ab dem 1. Juli eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, wäre somit ein Trade möglich. Dies bringt den bisherigen Top-Favoriten auf einen Davis-Deal ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. © getty 8/20 Neben den Celtics verfügen die Los Angeles Lakers über die meisten Assets, um einen Trade zu realisieren. Hinzu kommt, dass Rich Paul neben AD auch einen gewissen LeBron James als Agent vertritt. © getty 9/20 Nahezu kein Spieler im Roster der Lakers ist sicher, sollte Purple & Gold sich realistische Chancen auf Davis ausrechnen. Am wahrscheinlichsten scheint ein Paket aus Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope und einem Erstrundenpick. © getty 10/20 Auch wenn es nicht fair wäre: Selbst ein Trade zu den Golden State Warriors ist nicht unmöglich, doch die Optionen sind begrenzt. Neben Draymond Green müsste der Champ die nächsten beiden Erstrundenpicks und Jordan Bell in einen Deal packen. © getty 11/20 Betrachtet man die aktuellen Leistungen von Green, sollte dies den Pelicans nicht ausreichen. Und Klay Thompson dürfte nach jetzigem Stand auch über den Sommer hinaus in der Bay Area bleiben. © getty 12/20 Als weiterer, zumindest vom Namen her hochkarätiger Interessent werden die New York Knicks gehandelt. Laut Woj wollen die Knickerbockers eine Verpflichtung der Braue per Trade "aggressiv" verfolgen ... © getty 13/20 ... und könnten angeblich sogar überlegen, Kristaps Porzingis als Gegenwert abzugeben. Außerdem hätte New Orleans mit einem Trade mit NYK wohl die besten Chancen auf den Nr.1-Pick 2019. © getty 14/20 Die Los Angeles Clippers werden wohl in der Offseason eines der aktivsten Teams der Liga sein. Neben Namen wie DeMarcus Cousins und Kawhi Leonard fällt auch der Name Anthony Davis immer wieder. © getty 15/20 Zusätzlich zum günstigen Vertrag von Lou Williams und dem All-Star-Kandidaten Tobias Harris dürfte jedoch auch ein junges Talent für einen Trade notwendig sein. Doch wollen die Clippers Shai Gilgeous-Alexander nach der starken Rookie-Saison abgeben? © getty 16/20 Die Dallas Mavericks haben sich mit DeAndre Jordan für eine Übergangslösung auf Center entschieden, Davis wäre der optimale Nachfolger. Doch ein Trade für Jordan, Dennis Smith Jr., Dwight Powell plus Erstrundenpick wird den Pelicans nicht reichen. © getty 17/20 Die Philadelphia 76ers sind bereits mit dem Trade für Jimmy Butler all-in gegangen und sind somit begrenzt, was mögliche Gegenwerte angeht. Vieles würde sich in diesem Fall um den Namen Markelle Fultz drehen. © getty 18/20 Sollten die Pelicans diesem eine positive Entwicklung zutrauen, könnten die Sixers mit ihm, Zhaire Smith, Furkan Korkmaz und zwei Picks ein interessantes Angebot machen. Die Zeichen wären dann auf einen vollständigen Rebuild gesetzt. © getty 19/20 Eines ist klar: Sollten die New Orleans Pelicans dem Willen von Anthony Davis entsprechen und diesen bereits vor der Trade Deadline zu einem Titelkandidaten verschiffen, sind die Los Angeles Lakers der absolute Top-Favorit auf eine Verpflichtung. © getty 20/20 Die Boston Celtics hätten nur dann eine Chance, wenn ein Wechsel des MVP-Kandidaten erst im Sommer über die Bühne geht. Alle weiteren Franchises sind nur Außenseiter, dennoch dürfte das Telefon bei GM Dell Demps in den kommenden Tagen heiß laufen.

Anthony Davis: Diese Rolle spielen die Lakers

Die aktuell vielleicht größte Chance auf Davis wird den Los Angeles Lakers nachgesagt. ESPN zufolge planen Team-Präsident Magic Johnson und General Manager Rob Pelinka einen "aggressiven Push" vor der Deadline, da sie zuversichtlich sind, dass Davis gern für die Lakers spielen will und dort auch eine Vertragsverlängerung unterzeichnen würde. Erste Gespräche mit den Pelicans werden bald erwartet.

Davis-Agent Paul sagte am Montag, es gebe kein Wunschziel für seinen Klienten, es gehe nur darum, dass dieser eine Titelchance haben wolle. Rivalisierende Front Office-Mitarbeiter rechnen aber scheinbar damit, dass Davis und Co. in den nächsten Tagen durchsickern lassen werden, dass er gerne für die Lakers spielen würde.

Damit könnten andere Teams davon abgehalten werden, noch lukrativere Angebote zu machen, da Davis bei ihnen nur ein "Leihspieler" bis 2020 sein könnte - auf diese Weise könnte ein Angebot der Lakers mangels Konkurrenz besser aussehen, als es eigentlich ist.

Die Pelicans allerdings rechnen dem Bericht zufolge damit, dass das beste Angebot der Lakers auch im Sommer noch auf dem Tisch liegen würde. Da der Markt dann generell noch etwas breiter aufgestellt sein könnte, wäre es eine Option für sie, bis dahin mit einem Trade zu warten.

Die jungen Talente der Lakers im Überblick

Spieler Saison Minuten Punkte Rebounds Assists Alter Brandon Ingram 3 32,8 16,6 4,9 2,9 21 Kyle Kuzma 2 33 19,1 5,9 2,5 23 Lonzo Ball 2 30,3 9,9 5,3 5,4 21 Ivica Zubac 3 15 8,6 5 0,7 21 Josh Hart 2 26,8 8,9 4 1,5 23 Moritz Wagner Rookie 6,7 3,4 1,6 0,4 21

Anthony Davis: Welche Teams kommen in Frage?

Im Sommer könnten sich auch die Boston Celtics in das Rennen um Davis einschalten. Da Boston in unter anderem Jayson Tatum und Jaylen Brown über vielversprechende Talente verfügt und dazu im Gegensatz zu beispielsweise den Lakers auch noch künftige Lottery-Picks (aus Memphis, Dallas uns Sacramento) anzubieten hat, nehmen viele Experten an, dass die Celtics das lukrativste Angebot für Davis machen könnte.

Aufgrund der "Rose Rule" kann Boston aber erst im Sommer in die Verhandlungen einsteigen, es sei denn, die Celtics würden Kyrie Irving für Davis abgeben. Das gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich, auch wenn sich allem Anschein nach ein paar Zweifel in Boston breitgemacht haben, ob der werdende Free Agent Irving wirklich dort verlängern möchte.

In der Zwischenzeit gibt es aber auch noch diverse andere Interessenten. Es wird erwartet, dass die Lakers, die Knicks, die Bucks und die Raptors Angebote für Davis abgeben werden. Ein Team, dem noch Außenseiter-Chancen eingeräumt werden, ist The Ringer zufolge außerdem Denver: Die Nuggets verfügen über eine Vielzahl an Assets, die für New Orleans interessant sein könnten.

Ein Team, das laut Informationen von Brian Windhorst nicht in Frage kommt, sind derweil die Bulls, obwohl Davis aus Chicago stammt: Der 25-Jährige will demnach nicht für das Team seiner Heimat spielen.

Pelicans: Kommt auch Jrue Holiday auf den Markt?

Mit einem Davis-Trade wollen es die Pelicans also nicht überstürzen. Andere Trades scheinen aber jederzeit möglich, auch vor der Deadline: Bereits über das Wochenende hat New Orleans laut Informationen von Andrew Lopez (NOLA.com) Nikola Mirotic, Julius Randle und E'Twaun Moore für Trades verfügbar gemacht. Als Gegenwert hoffen die Pelicans demnach auf Picks.

Selbst wenn A.D. noch bis zum Saisonende bleiben sollte, scheint New Orleans sich also schon auf den Rebuild zu konzentrieren. Mit einer 22-28-Bilanz erscheinen die Playoffs ohnehin schon fast außer Reichweite, zumal Davis derzeit verletzt ist. Die Franchise wird also wohl so oder so versuchen, sich im Rahmen der Deadline bestmöglich für die Zukunft aufzustellen.

Auch Jrue Holiday könnte somit ein interessanter Trade-Kandidat werden. Der Combo-Guard verdient zwar noch bis einschließlich 2022 (wenn er seine Spieler-Option zieht) rund 26 Millionen pro Jahr, könnte als einer der besten Two-Way-Guards der Liga aber großes Interesse auf sich ziehen.

Holiday kommentierte die Nachricht um seinen Mitspieler am Montag wie folgt: "Anthony musste tun, was das Beste für ihn ist. Es ist ein Geschäft ... er wird trotzdem herkommen und arbeiten." Er fügte aber auch an: "Ich habe immer sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Er war zu etwa 90 Prozent der Grund, warum ich meinen Vertrag hier verlängert habe."

Will Lonzo Ball nicht zu den Pelicans?

Ein Spieler, der in einem Trade von Davis zu den Lakers wahrscheinlich involviert wäre, ist Lonzo Ball. Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, würde der Point Guard allerdings einen Trade zu einem dritten Team bevorzugen, zumindest dann, wenn Holiday bei den Pelicans bleibt. Ball will scheinbar nicht zu einem Team, bei dem schon ein etablierter Point Guard beschäftigt wird.

Das sagt Brandon Ingram zu den Trade-Gerüchten

Ein anderer Youngster der Lakers hat sich am Montag bereits offen zu den Gerüchten geäußert, die ja auch ihn betreffen könnten. Brandon Ingram betonte, dass er sich darauf nicht konzentrieren dürfe: "Ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Ich höre nicht auf die Medien", so der 21-Jährige. "Ich spiele einfach nur Basketball und höre nur auf die Leute, die mir nahestehen."

Zum Interesse der Lakers an Davis sagte Ingram: "Das wäre gut für die Lakers - oder jedes andere Team, das ihn bekommt. Er ist ein wirklich, wirklich guter Spieler und jedes Team, das ihn kriegt, wird glücklich darüber sein."