NBA All-Star Game 2019: Wie funktioniert der Draft? Alles zum Programm, den Teilnehmern und Übertragung

Am Wochenende vom 15. bis zum 17. Februar findet das NBA All-Star Wochenende 2019 in Charlotte, North Carolina statt. Der Höhepunkt der Festivitäten ist das All-Star Game, die Teams werden im All-Star Draft zusammengestellt. Hier gibt es alle Infos, wie der Draft abläuft, wer daran teilnehmen darf und wo das Spektakel übertragen wird.

Zum 68. Mal in der langen Historie der NBA findet das All-Star Game statt, in dem die besten Spieler der Saison, die von den Fans, Spielern, Journalisten und Head Coaches der 30 NBA-Teams gewählt werden, in einem Exhibition Game aufeinander treffen.

Wann und wo findet das NBA All-Star Game 2019 statt?

Das All-Star Game 2019 findet in der Nacht von Sonntag, den 17. Februar, auf Montag, den 18. Februar um 20.20 Uhr Eastern Time beziehungsweise um 2.20 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist dieses Mal das Spectrum Center in Charlotte, North Carolina, wo normalerweise die Charlotte Hornets ihre Heimspiele austragen.

Wer nimmt am All-Star Game 2019 in Charlotte teil?

Genau wie im Vorjahr werden nicht - wie zu früheren Zeiten üblich - die Vertreter der Eastern Conference gegen die Vertreter der Western Conference gegeneinander antreten, vielmehr werden die Teams mit Hilfe des Drafts der beiden Kapitäne, die sich ihre Mannschaft aus einem Pool an All-Stars selbst zusammenstellen, durchgemischt.

Als Kapitäne fungieren in diesem Jahr LeBron James und Giannis Antetokounmpo, da die beiden die meisten Stimmen im All-Star Voting von den Fans, Spielern und Journalisten bekommen haben. Bei diesem Voting wurden zudem die Starter des All-Star Games für den Backcourt sowie den Frontcourt jeweils aus den beiden Conferences gewählt. Die Reservisten werden von den 30 Head Coaches der NBA gewählt, die Ergebnisse werden in der Nacht auf den 1. Februar bekannt gegeben.

Die Starter des All-Star Game 2019

Western Conference Eastern Conference Stephen Curry Kyrie Irving James Harden Kemba Walker Paul George Giannis Antetokounmpo (Kapitän) Kevin Durant Kawhi Leonard LeBron James (Kapitän) Joel Embiid

© getty

Die Reservisten des All-Star Game 2019

Western Conference Eastern Conference LaMarcus Aldridge Bradley Beal Anthony Davis Blake Griffin Nikola Jokic Kyle Lowry Damian Lillard Khris Middleton Klay Thompson Victor Oladipo Karl-Anthony Towns Ben Simmons Russell Westbrook Nikola Vucevic

Wann findet der All-Star Draft 2019 statt?

Eine Woche nach der Verkündung der letzten Teilnehmer für das All-Star Game findet der All-Star Draft statt. In der Nacht von Donnerstag, den 7. Februar, auf Freitag, den 8. Februar, wählen die beiden Team-Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo ihre Teams ab 1 Uhr deutscher Zeit.

NBA: Wie läuft der All-Star Draft 2019 ab?

LeBron und Antetokounmpo dürfen als Kapitäne abwechselnd zunächst aus dem Pool der Starter ihre Mitspieler wählen. James darf anfangen, weil er die meisten Stimmen in der Fan-Wahl erhalten hat. Wie erwähnt darf LeBron aber zunächst nur Starter auswählen, Anthony Davis zum Beispiel ist als Reservist erst in der zweiten Draftrunde verfügbar.

Allerdings ist es für James möglich, zum Beispiel Joel Embiid zu picken, obwohl dieser im Osten spielt. Beim Draft spielen nämlich die Conferences keine Rolle mehr, gleiches gilt für die Positionen der Spieler.

Sind alle Starter ausgewählt, beginnt die zweite Runde des Draft. Giannis darf diesmal beginnen und hat damit zwei Picks in Folge. Auch in der zweiten Runde gibt es keinerlei Beschränkungen, was die Conferences betrifft. Am Ende des Auswahlprozesses haben die Kapitäne je elf Mitspieler gedraftet.

Wie kann man den All-Star Draft 2019 verfolgen?

Der All-Star Draft 2019 wird nicht im deutschen Fernsehen laufen. Für deutsche Basketball-Fans bleibt aber die Möglichkeit, den Draft über den League Pass zu verfolgen. Der NBA League ist kostenpflichtig, beinhaltet aber alle Spiele der Association. Dies kostet im Moment 159,99€, die Premium-Variante ist mit 184,99€ ein wenig teurer.

Wer sich lediglich den Draft anschauen möchte, kann auch den sogenannten Day Pass für 24 Stunden abonnieren. Dies kostet einmalig lediglich 5,99€.