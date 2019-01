NBA All-Star Game 2019: Programm, Teilnehmer, Livestream

Am Wochenende vom 15.-17. Februar steht das All-Star-Weekend 2019 in der besten Basketball-Liga der Welt auf den Programm. Wie jedes Jahr ist an den drei Tagen einiges geboten. Hier erfahrt ihr alles zum Programm, den möglichen Teilnehmern und der Live-Übertragung

Zum 68. Mal wird das Spiel der besten Basketballprofis der NBA ausgetragen - dieses Jahr im Spectrum Center in Charlotte. Doch neben dem All-Star-Game warten zahlreiche weitere Highlights auf die Zuschauer in der Halle und an den Bildschirmen.

Wann und wo findet das All-Star-Game statt?

Das All-Star-Game 2019 findet in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Spectrum Center in Charlotte/ North Carolina statt. Ursprünglich sollte das Spiel schon 2017 in Charlotte stattfinden, wurde jedoch nach Kontroversen um Diskriminierungen gegen Homosexuelle und Transgender nach New Orleans verlegt. Ausrichter im Jahr 2018 war das Staples Center in Los Angeles.

Das All-Star-Voting: Wer nimmt am Spiel teil?

Im letzten Jahr hat sich die Zusammensetzung der All-Star-Teams erstmals verändert: Es werden nicht wie gewohnt die Spieler beider Conferences gegeneinander antreten, sondern untereinander durchmischt. Nachdem zuerst die Fans die Möglichkeit haben, ihre Lieblinge zu wählen, stimmen anschließend die Medien und Spieler selbst ab.

Die Coaches entscheiden danach über die Reservisten. Abschließend wählen die beiden Team-Kapitäne - dies sind die Spieler beider Conferences mit den meisten Stimmen - aus den verfügbaren Akteuren zwei Teams. Dies geschieht im Rahmen einer TV-Übertragung beim US-Sender TNT. Nach aktuellem Stand haben LeBron James im Westen und Giannis Antetokounmpo im Osten die Nase vorne und dürften sich ihre Mannschaften zusammenstellen. Folgende Termine solltet ihr euch dazu merken:

Datum Event Donnerstag, 24. Januar Bekanntgabe der Starter und Kapitäne Donnerstag, 31. Januar Bekanntgabe der Ersatzspieler Donnerstag, 7. Februar Wahl der Teams durch die Kapitäne

NBA All-Star-Game 2019: Übertragung im Livestream

Das All-Star-Weekend wird nicht im Free-TV übertragung. Dafür habt ihr die Möglichkeit, alle Events vom Wochenende live beim Streaming-Dienst DAZN zu verfolgen. Bei DAZN sehr ihr nahezu täglich Spiele aus der NBA live und ebenso aus den anderen US-Sport-Ligen NHL, NFL und MLB.

Ihr könnt DAZN für einen Monat kostenlos testen und bezahlt anschließend nur 9,99 Euro monatlich. Dabei habt ihr die Möglichkeit, jederzeit zum Ende des Monats kündigen.

Das Programm des All-Star Weekend 2019

Bereits in der Nacht zum Sonntag startet die Action in Charlotte: Zuerst messen sich im Celebrity Game Promis aus allen Bereichen. Danach stehen sich die besten Rookies und Sophomores im Rising Stars Game gegenüber. Traditionell findet am Samstag die Skills-Challenge, der Three-Point-Contest und der Dunk-Contest statt, ehe sonntags als Höhepunkt das All-Star-Game ansteht.

Die Teilnehmer für den All-Star-Samstag sind noch nicht bekannt. Allerdings wurden Einladungen an potentielle Kandidaten verschickt. Unter anderem ist Dirk Nowitzki zum Three-Point-Contest eingeladen worden. Eine Teilnahme ist wahrscheinlich.

Datum Event Samstag, 16. Februar, 1 Uhr NBA All-Star Celebrity Game Samstag, 16. Februar, 3 Uhr Rising Stars Game Samstag, 16. Februar, 15.30 Uhr All-Star Practice und Media Day Sonntag, 17. Februar, 2 Uhr All-Star Saturday Night Montag, 18. Februar, 2 Uhr 68. All-Star Game

NBA: Die neuen Zwischenstände beim All-Star-Voting 2019 © getty 1/43 Vier Tage bevor das All-Star-Voting 2019 endet, hat die NBA neue Zwischenstände veröffentlicht. Luka Doncic liegt weiterhin auf dem zweiten Rang im Frontcourt des Westens - Derrick Rose sticht derweil James Harden aus! © getty 2/43 EASTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Bradley Beal (Washington Wizards) - 251.170 Stimmen. © getty 3/43 Platz 9: Goran Dragic (Miami Heat) - 335.899 Stimmen. © getty 4/43 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks) - 341.024 Stimmen. © getty 5/43 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls) - 440.568 Stimmen. © getty 6/43 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 708.071 Stimmen. © getty 7/43 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 778.983 Stimmen. © getty 8/43 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 941.368 Stimmen. © getty 9/43 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - 1.156.040 Stimmen. © getty 10/43 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat) - 1.738.043 Stimmen. © getty 11/43 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics) - 3.187.015 Stimmen. © getty 12/43 FRONTCOURT: Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - 291.722 Stimmen. © getty 13/43 Platz 9: Gordon Hayward (Boston Celtics) - 336.476 Stimmen. © getty 14/43 Platz 8: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 338.716 Stimmen. © getty 15/43 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks) - 423.795 Stimmen. © getty 16/43 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons) - 677.472 Stimmen. © getty 17/43 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - 740.778 Stimmen. © getty 18/43 Platz 4: Jayson Tatum (Boston Celtics) - 826.177 Stimmen. © getty 19/43 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 2.292.511 Stimmen. © getty 20/43 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - 2.882.227 Stimmen. © getty 21/43 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 3.626.909 Stimmen. © twitter/NBAAllStar 22/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Eastern Conference in der Übersicht. © getty 23/43 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Devin Booker (Phoenix Suns) - 405.432 Stimmen. © getty 24/43 Platz 9: Chris Paul (Houston Rockets) - 419.410 Stimmen. © getty 25/43 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) - 764.892 Stimmen. © getty 26/43 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) - 850.415 Stimmen. © getty 27/43 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 851.125 Stimmen. © getty 28/43 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 1.120.675 Stimmen. © getty 29/43 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 2.090.432 Stimmen. © getty 30/43 Platz 3: James Harden (Houston Rockets) - 2.315.093 Stimmen. © getty 31/43 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - 2.712.938 Stimmen. © getty 32/43 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 2.979.080 Stimmen. © getty 33/43 FRONTCOURT: Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - 450.480 Stimmen. © getty 34/43 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors) - 660.276 Stimmen. © getty 35/43 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) - 899.237 Stimmen. © getty 36/43 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 1.128.766 Stimmen. © getty 37/43 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder) - 1.483.223 Stimmen. © getty 38/43 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2.091.770 Stimmen. © getty 39/43 Platz 4: Kevin Durant (Golden State Warriors) - 2.432.134 Stimmen. © getty 40/43 Platz 3: Paul George (Oklahoma City Thunder) - 2.583.342 Stimmen. © getty 41/43 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 3.301.825 Stimmen. © getty 42/43 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - 3.770.807 Stimmen. © getty 43/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Western Conference in der Übersicht.

