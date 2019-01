NBA Spielbericht: Runde zwei geht an OKC - Schröder dominiert von der Bank

Nachdem die Oklahoma City Thunder (26-16) zuletzt drei Spiele in Folge verloren haben, revanchierten sie sich nun bei den San Antonio Spurs (25-19). Nach einem holprigen Start war es vor allem Dennis Schröder, der das Heimteam zurück ins Match brachte und den 122:112-Sieg besiegelte.

Nach dem legendären Double-OT-Krimi dieser beiden Teams vor ein paar Tagen ging es nun in die zweite Runde. Die Starting-Fives haben sich derweil nicht verändert, Steven Adams war nach seiner Knöchelverletzung wieder einsatzbereit und Nerlens Noel fehlte noch immer aufgrund einer Gehirnerschütterung.

Der Start in das Match war merklich langsam, mit vielen Unterbrechungen und konzentrierter Defense. Besonders OKC hatte große Probleme dabei, einen offensiven Rhythmus zu finden und hielt sich zu Beginn lediglich mit Freiwürfen im Spiel. Die Jumper aus dem Spielverlauf heraus fielen dafür bisher aber überhaupt nicht (3/15 FG).

Bank-Spieler nehmen das Match in die Hand

Währenddessen waren die Spurs heiß von jenseits der Dreierlinie und allein Davis Bertans (9 Punkte) versenkte im ersten Viertel drei Würfe von Downtown. Daraufhin nahm die Geschwindigkeit deutlich zu und die Thunder begannen aggressiver Richtung Korb zu ziehen und San Antonio unter Druck zu setzen.

Dennoch verteidigten die Spurs ihre Führung äußerst souverän und überzeugten mal wieder mit ihrem geschickten Passspiel. Beide Teams gaben nun weiter Gas in der Transition und die Intensität nahm immer mehr zu. Erneut zeigte die Bank der Gäste, was in ihr steckt und die Thunder mussten kämpfen, um dran zu bleiben.

Doch auch deren Backups wussten bis hierhin zu überzeugen, insbesondere Abdel Nader (15) übernahm Verantwortung. Seine ersten fünf Wurfversuche fanden allesamt ihren Weg in den Korb und auch Patrick Patterson (13) arbeitete hart, um die Spurs nicht davonziehen zu lassen, welche zwischenzeitlich schon mit 13 Punkten in Front lagen.

Endlich laufen die Thunder von Draußen heiß

OKC schoss im zweiten Viertel viel präziser von Downtown, die Versuche aus der Ecke brachten ihnen die nötigen Punkte. Aus dem Feld ging jedoch weiterhin nichts, Russell Westbrook stach in der ersten Halbzeit mit lediglich 1/9 FG negativ hervor. Für San Antonio war Derrick White (8) dagegen hervorragend und bewies seine Qualitäten auf beiden Seiten des Courts.

Nach dem Wiederanpfiff legten die Thunder einen 7:0-Lauf hin und kamen immer näher an die Spurs heran, welche inzwischen von Draußen etwas abgekühlt waren. Selbst einfache Würfe aus dem Feld gingen bei ihnen daneben und sie starteten mit lediglich 1/9 FG. Jeremi Grant (12) und Paul George (18) brachten OKC dann mit je einem Dreier in Führung und bauten den Run auf 15:3 Punkte aus.

Von nun an ging es hin und her und obwohl das Heimteam seinen Rhythmus fand, blieb es zunächst eng. Die Thunder ließen den Ball gut laufen und attackierten weiterhin mit sehr viel Tempo. Dennis Schröder erzielte somit unter anderem neun schnelle Zähler, indem er selbstbewusst zum Korb zog.

Dennis Schröder führt die Reserve dominant an

Auch im Schlussabschnitt behielt OKC das Momentum, Schröder führte das Team jetzt an und legte sogleich acht weitere Punkte nach. Seine Teamkollegen blieben ebenfalls treffsicher, trotzdem war San Antonio noch in Reichweite, auch weil Marco Belinelli seine schwierigen Off-Balance-Shots verwandelte. Dann kam aber Westbrook zurück aufs Spielfeld und brachte die Halle zum Toben. Mit einigen spektakulären Plays half er die Führung der Thunder auf 16 Zähler auszubauen.

Die Defense der Spurs kollabierte, während OKC so gut wie möglich dicht hielt und keine simplen Fastbreak-Punkte zuließ. Somit konnten sie die restliche Zeit aussitzen und lieferten den Fans sogar noch ein paar mehr Highlights. Westbrook schrammte diesmal knapp am Triple-Double vorbei und verbuchte 24 Punkte (9/24 FG), 10 Rebounds sowie 7 Assists. Dennis Schröder hatte derweil 19 Zähler (8/17 FG) auf dem Konto, bereitete 6 Treffer seiner Teamkollegen vor und stahl 4 mal den Ball. Der erfolgreichste Werfer auf Seiten der Spurs war Belinelli mit einer neuen Saisonbestleistung von 24 Punkten (8/10 FG) und einer dabei überragenden Effizienz (4/6 3FG).

Die wichtigsten Statistiken

Oklahoma City Thunder (26-16) vs. San Antonio Spurs (25-19) -:- (BOXSCORE)

Obwohl die Thunder zu Beginn des Matches kaum eine Chance von Downtown bekamen, verbesserten sie sich im Laufe des Spiels immer weiter. Im zweiten und dritten Viertel warfen sie jeweils 5/8 von jenseits der Dreierlinie und beendeten ihren Erfolg mit einer starken Trefferquote von 47,8 Prozent.

Die Spurs sind im ersten Spielabschnitt nur deshalb nicht weiter davongezogen, weil OKC konsequent Punkte von der Freiwurflinie erzielte. Allein im besagten ersten Viertel nahmen sie elf Punkte (11/13 FT) von dort mit und kamen schließlich auf 25/29 FT über das gesamte Match.

Auf beiden Seiten lieferten die Bank-Spieler eine starke Performance ab. Für San Antonio war Marco Belinelli sogar der Top-Scorer mit 24 Punkten (8/10 FG). Bei den Thunder überzeugte unterdessen nicht nur Dennis Schröder (19 Punkte, 8/17 FG), sondern auch Patrick Patterson (13) und Abdel Nader (15), welcher perfekt aus dem Feld blieb (6/6 FG). Das Duell der Reserve geht mit 53:48 Zählern jedoch knapp an die Spurs.

Eine der größten Stärken des Heimteams war das clevere Agieren in der Transition. Sie verteidigten die gegnerischen Würfe nicht nur außerordentlich gut, sondern erzielten auch selbst viele wichtige Punkte mit ihrem schnellen Zug Richtung Korb. Im Fastbreak outscorte OKS die Spurs somit deutlich mit 27:7 Punkten.

NBA: Die neuen Zwischenstände beim All-Star-Voting © getty 1/41 Die NBA hat erneut einen Zwischenstand über das All-Star-Voting bekannt gegeben. Vor allem die Spieler der Oklahoma City Thunder machen Boden gut. Aber auch Luka Doncic hält sich an der Spitze und wird nur von LeBron James übertroffen. © getty 2/41 EASTERN CONFERENCE: BACKCOURT - Platz 10: Bradley Beal (Washington Wizards) - 168.137 Stimmen. © getty 3/41 Platz 9: Goran Dragic (Miami Heat) - 191.541 Stimmen. © getty 4/41 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks) - 200.648 Stimmen. © getty 5/41 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls) - 330.504 Stimmen © getty 6/41 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 488.825 Stimmen © getty 7/41 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 567.893 Stimmen © getty 8/41 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 695.032 Stimmen © getty 9/41 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - 858.798 Stimmen © getty 10/41 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat) - 1.199.789 Stimmen © getty 11/41 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics) - 2.381.901 Stimmen © getty 12/41 FRONTCOURT: Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - 199.474 Stimmen © getty 13/41 Platz 9: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 206.290 Stimmen. © getty 14/41 Platz 8: Gordon Hayward (Boston Celtics) - 237.813 Stimmen © getty 15/41 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks) - 273.719 Stimmen © getty 16/41 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons) - 500.072 Stimmen © getty 17/41 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - 569.354 Stimmen © getty 18/41 Platz 4: Jayson Tatum (Boston Celtics) - 599.289 Stimmen © getty 19/41 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 1.710.229 Stimmen. © getty 20/41 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - 2.092.806 Stimmen. © getty 21/41 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 2.670.816 Stimmen. © getty 22/41 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT - Platz 10: Chris Paul (Houston Rockets) - 306.808 Stimmen. © getty 23/41 Platz 9: Devin Booker (Phoenix Suns) - 310.944 Stimmen. © getty 24/41 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) - 529.164 Stimmen. © getty 25/41 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) - 594.012 Stimmen. © getty 26/41 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 610.839 Stimmen. © getty 27/41 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 706.960 Stimmen. © getty 28/41 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 1.494.382 Stimmen. © getty 29/41 Platz 3: James Harden (Houston Rockets) - 1.674.660 Stimmen. © getty 30/41 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - 1.986.840 Stimmen. © getty 31/41 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 2.094.158 Stimmen. © getty 32/41 FRONTCOURT: Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - 276.849 Stimmen. © getty 33/41 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors) - 411.131 Stimmen. © getty 34/41 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) - 584.842 Stimmen. © getty 35/41 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 740.918 Stimmen. © getty 36/41 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder) - 1.034.014 Stimmen. © getty 37/41 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 1.564.347 Stimmen. © getty 38/41 Platz 4: Kevin Durant (Golden State Warriors) - 1.717.968 Stimmen. © getty 39/41 Platz 3: Paul George (Oklahoma City Thunder) - 1.859.216 Stimmen. © getty 40/41 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 2.220.077 Stimmen. © getty 41/41 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - 2.779.812 Stimmen.

Der Star des Spiels

Dennis Schröder. In der ersten Halbzeit war vom Point Guard relativ wenig zu sehen, doch im dritten Viertel nahm er so richtig Fahrt auf und führte die Thunder an. Für einige Minuten schien er nicht zu stoppen und attackierte die Zone pfeilschnell und mit äußerst viel Geschick. Er passte zudem in der Defense auf und war ein entscheidender Faktor dafür, dass sein Team derart davonziehen konnte.

Der Flop des Spiels

Bryn Forbes. Der Starter kam schlichtweg nie in seinen Rhythmus und traf lediglich 1/7 von Downtown. Über weite Strecken war er sehr unauffällig, außerdem legte er als Point Guard nicht einen Assists auf und beendete das Match mit einem Plus/Minus-Wert von -14.

Coaching Move des Spiels

Billy Donovan nahm nach dem katastrophalen ersten Viertel die richtigen Änderungen vor und von da an sah das Passspiel der Thunder deutlich besser aus und auch die Dreier begannen zu fallen. Des Weiteren etablierte OKC eine verlässliche Transition-Defense und wusste die Bank-Spieler vor allem im Fastbreak clever einzusetzen.