NBA Spielbericht: Philadelphia 76ers fegen Timberwolves aus der Halle

Was für eine Machtdemonstration der Philadelphia 76ers! Mit 149:107 schicken sie die Minnesota Timberwolves aus der Halle und stellen dabei gleich mehrere Franchise-Rekorde auf. Minnesota enttäuscht hingegen auf ganzer Linie.

Beide Teams hatten keine Ausfälle zu verzeichnen, weshalb auf beiden Seiten die jeweils beste Starting Five auf das Parkett geschickt werden konnte. Das bedeutete auch, dass Jimmy Butler gegen seine alten Kollegen von Beginn an ran konnte. Erstmals stand zudem Neuzugang Corey Brewer im Kader der Sixers und feierte von der Bank kommend sein Debüt.

Zu Beginn der Partie konnte sich keines der beiden Teams absetzen, da beinahe jeder Wurf fiel. Auf beiden Seiten wurde auffällig oft der Weg in die Zone gesucht. Towns (5) und Embiid (6) hatten schon bei der ersten Auszeit ordentlich Punkte auf dem Konto stehen (17:13). In dieser gab es auf dem Videowürfel im Wells Fargo Center ein Tribut-Video für Dario Saric und Robert Covington, die im Zuge des Butler-Trades nach Minnesota geschickt wurden und heute jeweils von der Bank kamen.

Beflügeln sollte das aber zunächst nur die Sixers, die mit einem Dreier und einem Alley-Oop von McConnell auf Embiid für das 24:17 und die nächste Auszeit sorgten. Auch in dieser fand Ryan Saunders jedoch nicht die richtigen Worte, weshalb Philly bis zum Ende des ersten Viertels bis auf 44:29 davon ziehen konnte. Insgesamt trafen die Sixers im ersten Abschnitt 64 Prozent ihrer Versuche aus dem Feld und Joel Embiid stand bereits bei 13 Zählern.

NBA: Die neuen Zwischenstände beim All-Star-Voting © getty 1/41 Die NBA hat erneut einen Zwischenstand über das All-Star-Voting bekannt gegeben. Vor allem die Spieler der Oklahoma City Thunder machen Boden gut. Aber auch Luka Doncic hält sich an der Spitze und wird nur von LeBron James übertroffen. © getty 2/41 EASTERN CONFERENCE: BACKCOURT - Platz 10: Bradley Beal (Washington Wizards) - 168.137 Stimmen. © getty 3/41 Platz 9: Goran Dragic (Miami Heat) - 191.541 Stimmen. © getty 4/41 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks) - 200.648 Stimmen. © getty 5/41 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls) - 330.504 Stimmen © getty 6/41 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 488.825 Stimmen © getty 7/41 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 567.893 Stimmen © getty 8/41 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 695.032 Stimmen © getty 9/41 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - 858.798 Stimmen © getty 10/41 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat) - 1.199.789 Stimmen © getty 11/41 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics) - 2.381.901 Stimmen © getty 12/41 FRONTCOURT: Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - 199.474 Stimmen © getty 13/41 Platz 9: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 206.290 Stimmen. © getty 14/41 Platz 8: Gordon Hayward (Boston Celtics) - 237.813 Stimmen © getty 15/41 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks) - 273.719 Stimmen © getty 16/41 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons) - 500.072 Stimmen © getty 17/41 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - 569.354 Stimmen © getty 18/41 Platz 4: Jayson Tatum (Boston Celtics) - 599.289 Stimmen © getty 19/41 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 1.710.229 Stimmen. © getty 20/41 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - 2.092.806 Stimmen. © getty 21/41 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 2.670.816 Stimmen. © getty 22/41 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT - Platz 10: Chris Paul (Houston Rockets) - 306.808 Stimmen. © getty 23/41 Platz 9: Devin Booker (Phoenix Suns) - 310.944 Stimmen. © getty 24/41 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) - 529.164 Stimmen. © getty 25/41 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) - 594.012 Stimmen. © getty 26/41 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 610.839 Stimmen. © getty 27/41 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 706.960 Stimmen. © getty 28/41 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 1.494.382 Stimmen. © getty 29/41 Platz 3: James Harden (Houston Rockets) - 1.674.660 Stimmen. © getty 30/41 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - 1.986.840 Stimmen. © getty 31/41 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 2.094.158 Stimmen. © getty 32/41 FRONTCOURT: Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - 276.849 Stimmen. © getty 33/41 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors) - 411.131 Stimmen. © getty 34/41 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) - 584.842 Stimmen. © getty 35/41 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 740.918 Stimmen. © getty 36/41 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder) - 1.034.014 Stimmen. © getty 37/41 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 1.564.347 Stimmen. © getty 38/41 Platz 4: Kevin Durant (Golden State Warriors) - 1.717.968 Stimmen. © getty 39/41 Platz 3: Paul George (Oklahoma City Thunder) - 1.859.216 Stimmen. © getty 40/41 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 2.220.077 Stimmen. © getty 41/41 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - 2.779.812 Stimmen.

Defensive war auch im zweiten Viertel zunächst ein Fremdwort für beide Teams. So gut wie jeder Wurf fand sein Ziel und Philly erreicht die 50-Punkte-Marke schon, als noch über 10 Minuten bis zum Halbzeitpfiff zu spielen waren. Wären sie am eigenen Korb nicht ähnlich anfällig wie die Timberwolves gewesen, hätte die Führung um einiges höher ausfallen können. So kam Minnesota aber durch zwei Dreier von Saric und einem weiteren von Josh Okogie immerhin wieder annähernd in Schlagdistanz (57:44).

Wer nun aber an ein Comeback bis zur Halbzeitpause glaubte, sah sich getäuscht. Ganz zur Freude der Fans betrug die Führung nach einem 11:3-Lauf schon bald wieder mehr als 20 Punkte, bis zur Pause wuchs sie gar bis auf 83:58 an. So viele Punkte erzielten die 76ers seit 1963 nicht mehr in einer Halbzeit. Besonders das Zusammenspiel zwischen den Big Three klappte überraschend gut. Simmons und Butler hatten zur Pause 6 bzw. 4 Assists auf dem Konto stehen, Embiid kratzte an einem Double-Double (21, 9 Rebounds).

Philadelphia 76ers machen kurzem Prozess mit Minnesota

Schon oft offenbarte Philly in dieser Saison jedoch Schwierigkeiten dabei, eine hohe Führung über die Ziellinie zu bringen - verloren war für Minnesota also noch lange nichts. Die Körpersprache in der Anfangsphase ließ jedoch weiterhin zu wünschen übrig, auch wenn die Würfe der Sixers nicht mehr so fallen wollten wie vor der Halbzeit. Dennoch konnte Simmons nach McConnell-Pass für ein weiteres Highlight sorgen und einen Alley-Oop durch die Reuse donnern, was die Fans im Wells Fargo Center zum Jubeln brachte (95:69).

Spätestens jetzt war klar, dass es heute nicht mehr um den Sieg gehen sollte, sondern vielmehr darum, ob die Sixers noch weitere Scoring-Rekorde aufstellen könnten. Die 100-Punkte-Marke wurde bei noch sechs Minuten im dritten Viertel geknackt. Eine weitere schlechte Nachricht erwischte die T-Wolves kurz darauf, als Tyus Jones bei einem Drive zum Korb mit dem Knöchel umknickte und nicht weiterspielen konnte. In den Schlussabschnitt ging es mit einer weiterhin komfortablen 115:90-Führung für Philly.

NBA: Die besten Scorer im vierten Viertel: Wer ist King of the Fourth? © getty 1/22 Das vierte Viertel ist die Zeit für Helden: LeBron James, Steph Curry und Co. nehmen im letzten Durchgang regelmäßig das Heft in die Hand. Doch welcher Superstar erzielt in dieser Saison die meisten Punkte im Schlussabschnitt? © getty 2/22 Platz 19: Victor Oladipo (Indiana Pacers): 5,8 Punkte im vierten Viertel. © getty 3/22 Platz 19: John Wall (Washington Wizards): 5,8 Punkte. © getty 4/22 Platz 19: C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): 5,8 Punkte. © getty 5/22 Platz 17: Donovan Mitchell (Utah Jazz): 6,0 Punkte. © getty 6/22 Platz 17: Mike Conley (Memphis Grizzlies): 6,0 Punkte. © getty 7/22 Platz 16: Zach LaVine (Chicago Bulls): 6,1 Punkte. © getty 8/22 Platz 14: Kawhi Leonard (Toronto Raptors): 6,2 Punkte. © getty 9/22 Platz 14: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves): 6,2 Punkte. © getty 10/22 Platz 12: Kyrie Irving (Boston Celtics): 6,4 Punkte. © getty 11/22 Platz 12: Kevin Durant (Golden State Warriors): 6,4 Punkte. © getty 12/22 Platz 11: Blake Griffin (Detroit Pistons): 6,5 Punkte. © getty 13/22 Platz 9: Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves/Philadelphia 76ers): 6,7 Punkte. © getty 14/22 Platz 9: Stephen Curry (Golden State Warriors): 6,7 Punkte. © getty 15/22 Platz 8: Bradley Beal (Washington Wizards): 6,9 Punkte. © getty 16/22 Platz 6: Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 7,4 Punkte. © getty 17/22 Platz 6: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 7,4 Punkte. © getty 18/22 Platz 3: James Harden (Houston Rockets): 7,5 Punkte. © getty 19/22 Platz 3: Devin Booker (Phoenix Suns): 7,5 Punkte. © getty 20/22 Platz 3: Lou Williams (Los Angeles Clippers): 7,5 Punkte. © getty 21/22 Platz 1: Kemba Walker (Charlotte Hornets): 8,3 Punkte. © getty 22/22 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers): 8,3 Punkte.

Wenig überraschend wurde von Brett Brown schon 10 Minuten vor Ende der Partie die Garbage-Time eingeläutet, in der nichts nennenswertes mehr passieren sollte. Keiner der Starter spielte mehr als 28 Minuten und dennoch lesen sich die Statistiken mehr als ordentlich. Ben Simmons kratzte mit 20 Punkten, 11 Rebounds und 9 Assists an einem Triple Double, Jimmy Butler kam auf 19 Punkte (8/10 FG) und Joel Embiid war mit 31 Zählern (10/17 FG) bester Werfer der Sixers und sammelte zudem 13 Rebounds.

Bei Minnesota kam kein Spieler auf mehr als 15 Punkte. Lediglich Derrick Rose stemmte sich ein wenig gegen die hohe Niederlage und kam als bester Scorer von der Bank auf eben diese 15 Zähler (6/13 FG). Andrew Wiggins wollte hingegen gar nichts gelingen. Der Wingman traf nur 4 seiner 14 Wurfversuche und landete am Ende bei 12 Zählern und einem Plus/Minus-Rating von -25.

Die wichtigsten Statistiken

Philadelphia 76ers (29-16) vs. Minnesota Timberwolves (21-23) 149:107 (BOXSCORE)

Was für eine offensive Show der 76ers! 83 Punkte erzielte Philadelphia alleine in der ersten Halbzeit. Das letzte Mal, dass die Sixers so viele Punkte in einer Hälfte scorten, liegt über 50 Jahre zurück.

Für Minnesota war es hingegen eine historisch schwache Defensiv-Leistung. Noch nie musste eine Timberwolves-Mannschaft so viele Punkte in einer Hälfte hinnehmen.

Einen weiteren Rekord stellten die 76ers von Downtown auf. 21 Dreier bedeuten einen neuen Franchise-Rekord für die meisten erfolgreichen Versuche in einem Spiel.

Derrick Rose war eine der wenigen positiv auffallenden Akteure auf Seiten der Timberwolves. Im dritten Viertel erzielte er zudem einen Meilenstein, als er seinen 10.000. Karriere-Punkte erzielen konnte. Glückwunsch!

Sixers vs. Timberwolves: Die Stimmen zum Spiel

Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves: "Wir haben heute einfach an beiden Enden des Feldes überragend gespielt. Besonders gegen mein altes Team ist das natürlich eine schöne Sache. Gute Besserung aber an Tyus Jones, ich hoffe das war nichts ernstes!"

Der Star des Spiels

Joel Embiid. Schon früh im Spiel machte Embiid klar, dass er das direkte Duell mit Karl-Anthony Towns auf jeden Fall für sich entscheiden wollte. Durch seine 13 Punkte im ersten Viertel gerieten die Sixers früh auf die Siegerstraße und auch anschließend ließ der Center nicht nach. In 27 Minuten kam er letztlich auf 31 Punkte und sammelte zusätzlich 13 Rebounds.

Der Flop des Spiels

Jeff Teague. Der Point Guard wurde von Beginn an von Jimmy Butler verteidigt und konnte gegen seinen Ex-Teammate kaum Akzente setzen. 11 Punkte, 2 Assists und 3 Turnover sind keine Bilanz, die man als ehemaliger All-Star auf seinem Konto stehen haben möchte. Zudem hatte er mit -32 das schlechteste der ohnehin schlechte Plus/Minus-Ratings seines Teams.

Coaching Move des Spiels

Eigentlich war das gesamte Spiel ein einziger brillianter Coaching Move von Brett Brown. In der Offensive schien alles zu klappen und das Zusammenspiel zwischen Simmons, Embiid und vor allem Butler darf allen Sixer-Fans Grund zur Hoffnung geben, dass das richtige Spielsystem vielleicht doch noch gefunden werden kann.