NBA Spielbericht: 31 Punkte und Gamewinner! George erlegt die Sixers

Die Oklahoma City Thunder beenden ihre kleine Durststrecke und schlagen die Philadelphia 76ers in fremder Halle mit 117:115 (BOXSCORE). In einem irren Schlagabtausch avanciert Paul George zum Helden, Jimmy Butler dreht zu spät auf.

Philadelphia 76ers (30-17) - Oklahoma City Thunder (27-18) 115:117 (BOXSCORE)

Die vergangenen 18 Duelle dieser beiden Teams gingen allesamt an die Thunder - und OKC machte von Beginn an klar, dass an diesem Abend Sieg Nummer 19 in Serie gegen die Sixers folgen sollte. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start, zwangen Philly zu zahlreichen Fehler und präsentierten sich auf der Gegenseite höchsteffizient.

Dementsprechend setzten sich die Thunder nach und nach ab. Nach etwa zehn Minuten stellte Dennis Schröder mit einem gelungenen Layup sogar auf 31:15 für die Thunder. Doch die Sixers ließen sich trotz des großen Rückstands nicht aus der Ruhe bringen, bis zum Ende des ersten Abschnitts kamen die Hausherren auf 8 Zähler heran, nach wenigen Minuten im zweiten Durchgang hatten Joel Embiid und Co. wieder ausgeglichen (44:44).

Bis zum Seitenwechsel blieb es eine ausgeglichene Angelegenheit und auch im dritten Viertel agierten beide Teams über weite Strecken auf demselben Niveau. Erst gegen Ende des Abschnitts setzte sich OKC erneut ein wenig ab, doch Philly fand schnell die richtige Antwort. So blieb es bis in die Schlussminuten enorm spannend.

NBA: Die neuen Zwischenstände beim All-Star-Voting 2019 © getty 1/43 Vier Tage bevor das All-Star-Voting 2019 endet, hat die NBA neue Zwischenstände veröffentlicht. Luka Doncic liegt weiterhin auf dem zweiten Rang im Frontcourt des Westens - Derrick Rose sticht derweil James Harden aus! © getty 2/43 EASTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Bradley Beal (Washington Wizards) - 251.170 Stimmen. © getty 3/43 Platz 9: Goran Dragic (Miami Heat) - 335.899 Stimmen. © getty 4/43 Platz 8: Jeremy Lin (Atlanta Hawks) - 341.024 Stimmen. © getty 5/43 Platz 7: Zach LaVine (Chicago Bulls) - 440.568 Stimmen. © getty 6/43 Platz 6: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 708.071 Stimmen. © getty 7/43 Platz 5: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 778.983 Stimmen. © getty 8/43 Platz 4: Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 941.368 Stimmen. © getty 9/43 Platz 3: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - 1.156.040 Stimmen. © getty 10/43 Platz 2: Dwyane Wade (Miami Heat) - 1.738.043 Stimmen. © getty 11/43 Platz 1: Kyrie Irving (Boston Celtics) - 3.187.015 Stimmen. © getty 12/43 FRONTCOURT: Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - 291.722 Stimmen. © getty 13/43 Platz 9: Gordon Hayward (Boston Celtics) - 336.476 Stimmen. © getty 14/43 Platz 8: Pascal Siakam (Toronto Raptors) - 338.716 Stimmen. © getty 15/43 Platz 7: Vince Carter (Atlanta Hawks) - 423.795 Stimmen. © getty 16/43 Platz 6: Blake Griffin (Detroit Pistons) - 677.472 Stimmen. © getty 17/43 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - 740.778 Stimmen. © getty 18/43 Platz 4: Jayson Tatum (Boston Celtics) - 826.177 Stimmen. © getty 19/43 Platz 3: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 2.292.511 Stimmen. © getty 20/43 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - 2.882.227 Stimmen. © getty 21/43 Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 3.626.909 Stimmen. © twitter/NBAAllStar 22/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Eastern Conference in der Übersicht. © getty 23/43 WESTERN CONFERENCE: BACKCOURT: Platz 10: Devin Booker (Phoenix Suns) - 405.432 Stimmen. © getty 24/43 Platz 9: Chris Paul (Houston Rockets) - 419.410 Stimmen. © getty 25/43 Platz 8: Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) - 764.892 Stimmen. © getty 26/43 Platz 7: DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) - 850.415 Stimmen. © getty 27/43 Platz 6: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 851.125 Stimmen. © getty 28/43 Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 1.120.675 Stimmen. © getty 29/43 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 2.090.432 Stimmen. © getty 30/43 Platz 3: James Harden (Houston Rockets) - 2.315.093 Stimmen. © getty 31/43 Platz 2: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - 2.712.938 Stimmen. © getty 32/43 Platz 1: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 2.979.080 Stimmen. © getty 33/43 FRONTCOURT: Platz 10: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - 450.480 Stimmen. © getty 34/43 Platz 9: Draymond Green (Golden State Warriors) - 660.276 Stimmen. © getty 35/43 Platz 8: Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) - 899.237 Stimmen. © getty 36/43 Platz 7: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 1.128.766 Stimmen. © getty 37/43 Platz 6: Steven Adams (Oklahoma City Thunder) - 1.483.223 Stimmen. © getty 38/43 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 2.091.770 Stimmen. © getty 39/43 Platz 4: Kevin Durant (Golden State Warriors) - 2.432.134 Stimmen. © getty 40/43 Platz 3: Paul George (Oklahoma City Thunder) - 2.583.342 Stimmen. © getty 41/43 Platz 2: Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 3.301.825 Stimmen. © getty 42/43 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - 3.770.807 Stimmen. © getty 43/43 Hier gibt es noch einmal die Zwischenstände der Western Conference in der Übersicht.

Irrer Schlagabtausch zwischen den Sixers und Thunder

Ein persönlicher 8:0-Lauf von Paul George sorgte schließlich gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende für eine 105:99-Führung für die Gäste. Wenig später war es aber der ansonsten recht kalte Jimmy Butler, der von Downtown erneut verkürzte. Auf der Gegenseite scheiterte Russell Westbrook mit zwei schwachen Pull-Up-Dreiern - das sollte jedoch nicht bestraft werden.

Steven Adams schnappte sich einen seiner insgesamt 7 Offensiv-Rebounds, der Ball ging raus an die Dreierlinie zu Terrance Ferguson und der Shooting Guard stellte auf 111:107 für OKC mit noch 42 Sekunden auf der Uhr. Doch damit war das Drama noch lange nicht zu Ende.

Westbrook leistete sich im potenziell letzten Angriff der Sixers ein unnötiges Foul gegen Embiid. Es war das sechste Foul für en Point Guard der Thunder und das auch noch bei einem Dreierversuch des 24-Jährigen. Der zeigte keinerlei Nerven und sorgte von der Linie für den 113:113-Ausgleich.

Anschließend schickte Philly ein aggressives Double-Team gegen Schröder, der eine schwachen Pass in Richtung Adams spielte. Jimmy Buckets sprintete dazwischen und versenkte 6,9 Sekunden vor der Sirene den Korbleger. Die Entscheidung? Mitnichten.

Paul George führt die OKC Thunder zum Sieg

Im Inbounds-Play suchte OKC natürlich George, der bekam den Ball, versenkte den Dreier und wurde dabei sogar noch von Butler gefoult - 117:115 für die Thunder, der mögliche Buzzerbeater aus der Distanz von Butler scheiterte am Ring. Sieg für OKC!

George beendete die Partie mit 31 Punkten (8/19 FG), 6 Rebounds sowie 5 Assists. Westbrook steuerte 21 Zähler (dazu 10 Bretter sowie 6 Vorlagen) bei, hatte aber erneut starke Probleme mit seinem Wurf (8/21 FG, 1/6 Dreier). Besser machte es Schröder, der abgesehen von dem Turnover in den letzten Sekunden eine gute Partie ablieferte (21 Punkte, 8/18 FG).

Auf Seiten der Sixers kam Embiid ebenfalls auf 31 Zähler (11/19 FG), Ben Simmons schrammte derweil mit 20 Zähler, 15 Rebounds sowie 9 Assists haarscharf an einem Triple-Double vorbei. Butler versenkte zwar nur 5 seiner 18 Feldwurfversuche, kam aber immerhin auf 18 Zähler, J.J. Redick steuerte 22 Punkte bei. Die erste Pleite nach zuvor drei Siegen in Serie konnte das Quartett aber nicht verhindern.