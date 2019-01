NBA Spielbericht: 32 Punkte! Doncic erledigt Pistons fast im Alleingang

Die Dallas Mavericks knüpfen an ihren Sieg gegen die Clippers an und besiegen die Detroit Pistons mit 106:101 (BOXSCORE). Überragender Mann ist einmal mehr Rookie Luka Doncic, obwohl auch der Deutsche Maxi Kleber in der Crunchtime groß aufspielt.

Dallas Mavericks (22-26) - Detroit Pistons (21-27) 106:101 (BOXSCORE)

Die Mavericks starteten schlampig in die Partie und ließen im ersten Viertel viele offene Würfe liegen, was sie nach 12 Minuten mit 23:28 in Rückstand brachte. Das sollte sich aber schlagartig ändern. Doncic übernahm zu Beginn des zweiten Abschnitts die Zügel kurzerhand selbst und versenkte innerhalb von 30 Sekunden zwei Dreier zur Mavs-Führung. Der Slowene und sein zurückgekehrter Backcourt-Partner Dennis Smith Jr. hatten zu diesem Zeitpunkt 24 der 29 Dallas-Punkte erzielt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aber auch Maxi Kleber bewies erneut ein heißes Händchen von draußen und verwandelte seine ersten drei Versuche von Downtown allesamt. Die Pistons, die erneut mit Spacing- und Shooting-Problemen zu kämpfen hatten, mussten in dieser Phase abreißen lassen und konnten froh sein, dass sie nur mit 8 Punkten Rückstand in die Halbzeit gingen (54:62). Dies hatten sie vor allem Superstar Blake Griffin zu verdanken, der im zweiten Viertel merklich übernahm und 15 Pistons-Punkte in Folge erzielte.

Was Doncic kann, kann ich schon lange, dachte sich wohl Reggie Jackson und drückte kurz nach der Halbzeit seinerseits Back-to-Back-Dreier durch die Reuse, um sein Team auf 2 Zähler heranzubringen. In der Folge blieb das Spiel eng und umkämpft. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, sodass die Entscheidung in der Schlussphase fallen musste.

All-Time-Dreierschützen der NBA: Dirk klettert weiter nach oben © getty 1/26 Dirk Nowitzki hat gegen die Clippers zwei Triples versenkt und damit einen Platz in der All-Time-Liste der verwandelten Dreier gut gemacht. SPOX zeigt zu diesem Anlass die besten Distanzschützen aller Zeiten. © getty 2/26 Platz 25: Glen Rice - 1.559 Dreier in 1.000 Spielen - Heat, Hornets, Lakers, Knicks, Rockets, Clippers © getty 3/26 Platz 24: Mike Miller - 1.590 Dreier in 1.032 Spielen - Magic, Grizzlies, Timberwolves, Wizards, Heat, Cavaliers, Nuggets © getty 4/26 Platz 23: J.J. Redick - 1.600 Dreier in 806 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Magic, Bucks, Clippers, Sixers © getty 5/26 Platz 22: Jason Richardson - 1.608 Dreier in 857 Spielen - Warriors, Bobcats, Suns, Magic, 76ers © getty 6/26 Platz 21: LeBron James - 1.684 Dreier in 1.177 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 7/26 Platz 20: Steve Nash - 1.685 Dreier in 1.217 Spielen - Suns, Mavericks, Lakers © getty 8/26 Platz 19: Klay Thompson - 1.694 Dreier in 584 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Warriors © getty 9/26 Platz 18: Dale Ellis - 1.719 Dreier in 1.209 Spielen - Mavericks, SuperSonics, Bucks, Spurs, Nuggets, Hornets © getty 10/26 Platz 17: Peja Stojakovic - 1.760 Dreier in 804 Spielen - Kings, Pacers, Hornets, Raptors, Mavericks © getty 11/26 Platz 16: Rashard Lewis - 1.787 Dreier in 1.049 Spielen - SuperSonics, Magic, Wizards, Heat © getty 12/26 Platz 15: Kobe Bryant - 1.827 Dreier in 1.346 Spielen - Lakers © getty 13/26 Platz 14: Chauncey Billups - 1.830 Dreier in 1.043 Spielen - Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers © getty 14/26 Platz 13: James Harden - 1.860 Dreier in 730 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Thunder, Rockets © getty 15/26 Platz 12: J.R. Smith - 1.929 Dreier in 971 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Hornets, Nuggets, Knicks, Cavaliers © getty 16/26 Platz 11: Dirk Nowitzki - 1.930 Dreier in 1.487 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Mavericks © getty 17/26 Platz 10: Joe Johnson - 1.978 Dreier in 1.276 Spielen - Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets © getty 18/26 Platz 9: Jason Kidd - 1.988 Dreier in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 19/26 Platz 8: Paul Pierce - 2.143 Dreier in 1.343 Spielen - Celtics, Nets, Wizards, Clippers © getty 20/26 Platz 7: Vince Carter - 2.169 Dreier in 1.448 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks © getty 21/26 Platz 6: Jamal Crawford - 2.181 Dreier in 1.301 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Bulls, Knicks, Warriors, Hawks, Blazers, Clippers, Timberwolves, Suns © getty 22/26 Platz 5: Jason Terry - 2.282 Dreier in 1.410 Spielen - Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks © getty 23/26 Platz 4: Kyle Korver - 2.294 Dreier in 1.146 Spielen (Stand: 23.01.2019) - 76ers, Jazz, Bulls, Hawks, Cavaliers © getty 24/26 Platz 3: Stephen Curry - 2.318 Dreier in 661 Spielen (Stand: 23.01.2019) - Warriors © getty 25/26 Platz 2: Reggie Miller - 2.560 Dreier in 1.389 Spielen - Pacers © getty 26/26 Platz 1: Ray Allen - 2.973 Dreier in 1.300 Spielen - Bucks, SuperSonics, Celtics, Heat

Doncic und Kleber übernehmen in der Crunchtime

Vier Minute vor der Schlusssirene waren beide Teams gleichauf (97:97), ehe aber die große Stunde von Kleber schlug. Der Würzburger blockte auf der einen Seite erst Griffin und drückte den Spalding auf der anderen Seite von Downtown durch die Reuse - 3-Punkte-Führung! Danach wurde das Spiel hektisch: Jackson verpasste einen wilden Dreier, während Doncic DJ im Fastbreak mustergültig bediente, der den Ball nur noch stopfen musste.

Mit zwei Minuten auf der Uhr und fünf Punkten hinten versuchte Griffin sein Glück im Post gegen Smith Jr., der aber seinen Mann stand und den Forward fast zu einem Turnover brachte. Der Ball gelangte zufällig übers Brett in die Hände von Andre Drummond, der unterm Korb stehend zwei leichte Punkte per Dunk erzielen wollte, aber erneut nicht mit Blockmonster-Kleber rechnete, der sich seine 4. Rejection des Tages abholte. Mit einem toughen Fadeaway-Jumper machte Doncic schließlich den Deckel auf die Partie.

Der RotY-Favorit beendete die Partie mit 32 Punkten (9/19), 8 Assist und 8 Boards, wodurch er sich zum fünften Teenager überhaupt krönte, dem fünf oder mehr 30-Punkte-Spiele gelagen. Smith Jr. steuerte weitere 19 Zähler bei (8/14), während Kleber seinerseits 12 Punkte (4/7 Dreier), 3 Rebounds und 4 Blocks auflegte. Dirk Nowitzki blieb in 10 Minuten Einsatzzeit ohne Eintrag auf dem Scoreboard.

Bei den Pistons war Griffin erneut der überragende Mann mit 35 Punkten (12/24), 7 Rebounds und 4 Assists. Drummond kam auf 23 Zähler und 15 Rebounds, während Jackson einen gebrauchten Tag erwischte (12 Punkte, 4/14).