NBA-News: Tristan Thompson von den Cavs fällt länger aus

Die Cleveland Cavaliers müssen mindestens zwei Wochen auf Tristan Thompson verzichten. Wie das Team bekannt gab, laboriert der Center an einer Verstauchung im linken Fuß.

Thompson war im Spiel gegen die Milwaukee Bucks in der Nacht auf Dienstag beim Kampf um einen Rebound im dritten Viertel unglücklich gelandet und spielte so gerade einmal knapp 18 Minuten.

Der 27-Jährige startete in dieser Spielzeit in der jeder Partie für die Cavs, könnte nun aber bis zu einen Monat ausfallen. In rund 30 Minuten pro Spiel legte Thompson durchschnittlich 12 Punkte und 11,6 Rebounds auf.

Thompson wurde 2011 von den Cavs an Position vier gedraftet und ist damit der dienstälteste Spieler Clevelands. In seiner Zeit versuchten sich bereits vier verschiedene Coaches und zwei GMs.