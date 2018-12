NBA-News: Rajon Rondo wird den Los Angeles Lakers mehrere Wochen fehlen

Die Los Angeles Lakers haben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich Rajon Rondo am Freitag einer Operation unterzogen hat, um ein Band im rechten Ringfinger zu reparieren. Der Point Guard wird damit mehrere Wochen ausfallen.

Laut einer Prognose der Lakers wird das Team wohl vier bis fünf Wochen auf den 32-Jährigen verzichten müssen, nachdem sich Rondo beim Sieg gegen die Warriors an Weihnachten am Finger verletzt hatte.

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass Rondo mit seiner Wurfhand unters Messer muss. Der Point Guard verpasste von Mitte November bis Mitte Dezember bereits 17 Spiele nach einer Operation am Mittelhandknochen in seiner rechten Hand.

Neben LeBron James, der aufgrund einer Leistenzerrung mehrere Partien pausieren muss, ist Rondo nun schon der zweite prominente Ausfall bei den Lakers. In seiner ersten Saison in Lila-Gold legt er bisher durchschnittlich 8,4 Punkte, 6,7 Assists sowie 4,4 Rebounds auf.