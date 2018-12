NBA-News: Lou Williams wird den L.A. Clippers mehrere Wochen fehlen

Die Los Angeles Clippers werden offenbar mehrere Wochen auf Shooting Guard Lou Williams verzichten müssen. Sweet Lou hatte sich beim Sieg gegen die Suns am vergangenen Montag am Oberschenkel verletzt.

"Ich schätze mal, zwei Wochen" antwortete Clippers-Coach Doc Rivers im Vorfeld der 99:123-Niederlage gegen die Raptors auf die Frage, wie lange Williams voraussichtlich ausfallen wird.

"Ich weiß es aber nicht, ehrlich. Sie haben gesagt, dass es keine schlimme Verletzung am Oberschenkel ist, aber ich habe noch nie von einer guten gehört. Ich denke, wenn du dich da verletzt, dann ist das immer eine echt schwierige Verletzung", sagte Rivers.

Der amtierende Sixth Man of the Year legte in der aktuellen Spielzeit durchschnittlich 17,2 Punkte und 4,5 Assists von der Bank auf und hatte damit einen großen Anteil am starken Saisonstart der Clippers, die mit 17 Siegen und 10 Niederlagen aktuell auf dem vierten Platz in der Western Conference liegen.

Laut Rivers werde es für die Clippers sehr schwer werden, die Produktion des 32-Jährigen aufzufangen. Niemand könne Williams ersetzen, "also versucht es erst gar nicht", so Rivers' Message an sein Team. "Punktet so viel wie ihr könnt, bleibt aggressiv und bewegt den Ball mehr."