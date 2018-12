NBA-News: LeBron James lobt Lonzo Ball nach starker Leistung für Lakers

LeBron James hat nach dem spektakulären Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Charlotte Hornets, in dem sowohl er als auch Lonzo Ball jeweils ein Triple-Double auflegten, seinen Point Guard in den höchsten Tönen gelobt.

"Wir sind genau gleich, wenn es um unsere Playmaking-Fähigkeiten geht", sagte der King. "Wir schauen immer nach unseren Mitspielern und für uns ist es das größte Vergnügen, wenn unsere Teamkollegen punkten."

LeBron (24 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists) und Ball (16, 10 und 10) gelang beim 128:100-Sieg gegen die Hornets als erstes Lakers-Duo seit 1982 das Kunststück, in einem Spiel jeweils ein Triple-Double aufzulegen. Überhaupt waren sie erst das sechste Duo in der langen NBA-Historie mit Doppel-Triple-Doubles.

"Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Es gab in der Lakers-Geschichte eine Menge guter Spieler und ich hätte gedacht, dass Walton und Kobe [Bryant] es ebenfalls ein paar Mal geschafft hätten", scherzte Lakers-Coach Luke Walton.

James blieb dagegen etwas ernster und setzte den Vergleich zwischen dem Nr.2-Pick von 2017 und sich selbst fort: "Wir sind ziemlich gute Rebounder für unsere Positionen - er als Guard, ich als Forward."

"Und dann sind wir auch noch in der Lage, den Ball im Korb zu versenken. Wir versuchen einfach, aggressiv zu sein, den Korb zu attackieren und unsere Würfe von draußen zu treffen, wenn uns [die Gegenspieler] keinen Respekt erweisen. Und all das haben wir heute gezeigt", so LeBron.

Laut ESPN Stats & Info waren James und Ball für 63 der 73 Lakers-Punkte verantwortlich, wenn sie gemeinsam auf dem Parkett standen. Nach der Pleite zuletzt gegen die Rockets führte das Duo die Lakers damit zum insgesamt zehnten Sieg aus den vergangenen 14 Spielen.