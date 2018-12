NBA-News: Kritik an Nikola Jokic: "Der größte Schauspieler der Geschichte"

Die Los Angeles Clippers gewannen am Samstag recht souverän gegen die Denver Nuggets. Clippers-Center Marcin Gortat schoss nach der Partie dennoch gegen Nuggets-Star Nikola Jokic, den er als größten Schauspieler der NBA-Geschichte bezeichnete.

"Er ist der größte Flopper in der Geschichte der NBA", wütete Gortat im Gespräch mit Andrew Greif von den Los Angeles Times über Jokic. "Nicht nur in diesem Jahr, sondern in der kompletten Geschichte. Er ist der größte Flopper, ein 300-Pfund-Typ, der die ganze Zeit nur schauspielert."

Trotz der angeblichen Schauspieleinlagen von Jokic gewannen die Clippers daheim souverän mit 132:111, während der Serbe nur 19 Punkte und 6 Rebounds verbuchen konnte. Gortat selbst spielte derweil nur 20 Minuten und kam auf 4 Zähler sowie 11 Boards.

"Er kann so viel auf dem Feld, er muss nicht immer schauspielern", erklärte Gortat weiter. "Aber so ist es eben. Er schubst mich vom Spielfeld und beschwert sich danach auch noch? So ist es leider."