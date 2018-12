NBA News - Kings-Coach schwärmt von Luka Doncic: "Gibt kein Ceiling"

Im Sommer entschieden sich die Sacramento Kings beim Draft für Marvin Bagley und verzichteten damit auf Luka Doncic. Im Rahmen des Duells zwischen Sacramento und den Dallas Mavericks hat Kings-Coach Dave Joerger den Slowenen dennoch überschwänglich gelobt.

Doncic war unmittelbar nach Bagley an Nr.3 von den Hawks gepickt und dann nach Dallas getradet worden. Joerger zeigte sich voll des Lobes: "Er hat viele verschiedene Fähigkeiten und er wird ein überragender Shooter werden", so der Coach nach dem 120:113-Sieg seiner Kings. "Und wenn das passiert, macht es ihn gleichzeitig schneller. Er hat gutes Ballhandling und er weiß, wie man spielt."

Doncic legte gegen die Kings 28 Punkte, 6 Rebounds und 9 Assists auf. Joerger sagte danach, dass sein Potenzial grenzenlos sei: "Es gab vielleicht die Idee, dass er ein Ceiling hätte. Gibt es aber nicht, muss ich leider für uns sagen. Aber er ist großartig für sie und großartig für unsere Liga."

Joerger sagte nicht, dass er lieber Doncic statt Bagley im Team hätte. Allerdings gab es zuletzt mehrfach Gerüchte, dass zwischen Coach und Front Office der Kings Uneinstimmigkeiten bestehen - das Management der Kings würde demnach gern eine größere Rolle für Bagley sehen. Der Big Man, der gegen Dallas verletzt fehlte, kommt in Sacramento von der Bank und legt in 23,1 Minuten im Schnitt 12,7 Punkte sowie 6,1 Rebounds auf.

Luka Doncic: Kings "brauchten einen großen Spieler"

Doncic wiederum sagte am Sonntag, dass er zwischenzeitlich damit gerechnet hatte, von den Kings gedraftet zu werden, nachdem er das Management in Madrid getroffen hatte. "Sie brauchten einen großen Spieler, deswegen passte er besser zu ihnen", sagte er nach dem Spiel dennoch diplomatisch.

Auf die Nachfrage, ob das wirklich auch seine Meinung sei, grinste Doncic und entgegnete: "Ich bin sehr froh darüber, in Dallas zu sein." Doncic legt als amtierender Western Conference Rookie of the Month im Schnitt 17,8 Punkte, 6,8 Rebounds und 4,5 Assists für die Mavericks auf.