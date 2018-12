NBA-News - Kevin Durant hält Kobe und MJ für die Besten aller Zeiten

Kevin Durant hat sich in einem Interview zur GOAT-Debatte in der NBA geäußert. Im Laufe der Jahre haben offenbar drei Spieler einen besonders großen Eindruck beim Forward der Golden State Warriors hinterlassen: Kobe Bryant, Michael Jordan und Kyrie Irving.

"Vor allem, wenn ich Kobe und Mike spielen sehen, denke ich mir: ‚Warum gibt es Leute, die nicht realisieren, wie gut diese Typen waren?'", sagte KD gegenüber Shams Charania von The Athletic.

"Wie kannst du nicht sagen, dass sie bei Weitem besser waren als jeder andere, der das Spiel gespielt hat? Allein schon durch die Art und Weise, wie sie sich bewegen", so Durant weiter. Er selbst sei dagegen nicht auf dem Niveau von Kobe oder MJ.

"Ich kann nicht das machen, was MJ gemacht hat", erklärte der zweimalige Finals-MVP. "Ich kann keinen Turnaround-Jumper wie Kobe. Oder keinen Crossover wie Kyrie. Ich kann das nicht. Aber ich kann es versuchen. Ich kann es auf meine Art machen."

Dass seine eigene Spielweise ebenfalls recht erfolgreich ist, bestreitet Durant aber nicht. In einem Interview mit Chris Haynes von Yahoo Sports machte er deutlich, wie er sich sein Vermächtnis und das seiner Mitspieler bei den Warriors in der NBA vorstellt.

Statuen für Kevin Durant, Stephen Curry und Co.?

"Ich weiß ganz sicher, dass all unsere Trikots unter die Hallendecke gezogen werden", sagte Durant selbstbewusst. "Wahrscheinlich bekommen wir alle Statuen vor dem Chase Center. Wir werden für immer Legenden sein, die Leute in der Bay Area werden diesen Lauf und dieses Team für immer in Erinnerung halten."

Laut Durant haben vor allem Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun Livingston und er selbst den Lauf der Warriors, die in den vergangenen vier Jahren drei Titel einheimsten, geprägt.

Allerdings ist Durant der Meinung, dass auch Head Coach Steve Kerr, General Manager Bob Myers sowie Eigentümer Joe Lacob als Legenden in der Bay Area unsterblich werden.