G League: Bonga und die South Bay Lakers verlieren gegen die Mad Ants

Isaac Bonga hat beim NBA G League Winter Showcase in Las Vegas mit den South Bay Lakers (9-11) eine 100:97-Niederlage gegen die Fort Wayne Mad Ants (9-8) einstecken müssen.

Der deutsche Rookie im Diensten der Los Angeles Lakers kam dabei 18 Minuten zum Einsatz, hatte aber Probleme mit seinem Wurf. Bonga traf nur 3 seiner 11 Würfe für insgesamt 6 Punkte. Dazu kamen 4 Rebounds.

Isaiah Hartenstein, Center der Houston Rockets, kam bei den Rio Grande Valley Vipers (10-9) dieses Mal nicht zum Einsatz. Das Farmteam der Rockets gewann 109:103 gegen Greensboro Swarm (9-9).

Beim NBA G League Winter Showcase in Las Vegas treten alle Farmteams der NBA in der Wüstenmetropole an, um den Scouts gebündelt einen Blick auf die Talente zu ermöglichen.