NBA-News - Draymond Green spricht über Christmas Game gegen Lakers

Im Rahmen der Christmas Games treffen die Golden State Warriors zum vierten Mal in Folge auf LeBron James - der läuft mittlerweile allerdings im Trikot der Los Angeles Lakers auf. Draymond Green erwartet gegen die Lakers eine schwierige Aufgabe.

Nach dem denkbar knappen 129:127-Sieg gegen die Clippers richtete der amtierende Champion den Fokus auf das anstehende Heimspiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen LeBron James und die Lakers.

"Wir haben ihn in den letzten vier Jahren oft gesehen", sagte Stephen Curry, der mit seinem Gamewinner und insgesamt 42 Punkten gegen LAC zum Helden des Spiels avancierte. "Das wird eine lustige Atmosphäre."

Die Warriors treffen im Rahmen der Christmas Games erstmals in dieser Saison auf die Lakers - und spielen damit auch zum ersten Mal gegen LeBron in purple and gold.

"Mich interessiert es nicht, dass er in einer Lakers-Uniform spielt", erklärte Draymond Green. "Das ist nun mal das Team, für das er spielt und gegen das wir antreten. Es wird natürlich eine schwierige Aufgabe, sie spielen gut."

Vor allem die jungen Spieler der Lakers haben es Green offenbar angetan: "Kuz [Kuzma] hat einen echten Schritt nach vorne gemacht, Lonzo [Ball] spielt ebenfalls gut."

Christmas Game: LeBron James freut sich auf Duell mit Warriors

Allerdings haben die Lakers vier der letzten sechs Spiele verloren, zuletzt hagelte es eine Pleite gegen die Grizzlies. "Wir können uns noch nicht mit ihnen messen", musste deshalb auch LeBron selbst vor dem Duell mit den Warriors zugeben.

Dennoch freut sich James auf die besondere Atmosphäre beim Christmas Game in Oakland: "Natürlich wäre ich gerne zu Hause bei meiner Familie. Aber wenn ich irgendwas anderes tun müsste, dann ist Basketball spielen ziemlich cool."