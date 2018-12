Korbjäger NBA Podcast: Hoiberg raus - per Bandwagon durch die Association

Der Korbjäger NBA Podcast debütiert in dieser Woche ein neues Format: In "Per Bandwagon durch die Associaton" wird sich einmal pro Monat mit zwei Teams unter dem Radar befasst. Zuvor geht es aber natürlich auch um die Entlassung von Fred Hoiberg bei den Chicago Bulls.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge geht es im Detail um die Entlassung von Fred Hoiberg, seine Amtszeit bei den Chicago Bulls und die Zukunft der Traditionsfranchise. Außerdem: Könnte ein Trade für Markelle Fultz Chicago helfen? Im Anschluss feiert das Format "Per Bandwagon durch die Association" Premiere und nacheinander werden detailliert die Orlando Magic und die Brooklyn Nets beleuchtet.

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Die Bulls, Magic und Nets im Fokus

Das Programm:

1:57 Die Entlassung von Fred Hoiberg

35:17 Bandwagon Pt. 1: Die Orlando Magic

1:05:09 Bandwagon Pt. 2: Die Brooklyn Nets

1:42:46 Der nächste Bandwagon

Hier findet man den Korbjäger Podcast