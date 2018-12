NBA: Alle Infos zum Voting der All-Star-Teams 2019

An Weihnachten beginnt das Voting für die Starter des NBA All-Star-Games 2019 in Charlotte. Hier erfahrt ihr, wann genau es losgeht, wie ihr für LeBron James, Stephen Curry und Co. abstimmen könnt und alle weiteren wichtigen Informationen zum All-Star-Voting.

Das All-Star-Game 2019 findet am 17. Februar 2019 in Charlotte, North Carolina, statt und stellt wie jedes Jahr den Höhepunkt des All-Star-Weekends dar. In der vergangenen Saison wurden LeBron James und Stephen Curry als Teamkapitäne gewählt.

Team LeBron setzte sich in einem spektakulären Spiel mit 148:145 gegen Team Stephen durch, Topscorer der Partie war damals James mit 29 Punkten. Der King war es auch, der mit 2.638.294 Stimmen die meisten Votes der Fans erhielt. Wer wird dieses Jahr ins All-Star-Team gewählt?

Wann beginnt das Voting für das NBA All-Star-Game 2019?

Das Voting für die Starter des All-Star-Games 2019 startet am Dienstag, den 25.Dezember 2018, um 17 Uhr deutscher Zeit - also kurz vor dem Start der Christmas Games. Die NBA-Fans können bis zum 22. Januar 2019 (5:59 Uhr deutscher Zeit) über ihre Favoriten abstimmen.

NBA: Wie kann ich am All-Star-Voting 2019 teilnehmen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Fans ihre Stimme beim All-Star-Voting 2019 abgeben können:

NBA.com: Auf der Seite NBA.com/Vote könnt ihr einen Stimmzettel mit euren Favoriten ausfüllen, dabei dürft ihr zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference auswählen. Dies ist sowohl am Desktop als auch auf der mobilen Seite der NBA möglich. Pro Tag darf nur ein Stimmzettel ausgefüllt werden.

Auf der Seite NBA.com/Vote könnt ihr einen Stimmzettel mit euren Favoriten ausfüllen, dabei dürft ihr zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference auswählen. Dies ist sowohl am Desktop als auch auf der mobilen Seite der NBA möglich. Pro Tag darf nur ein Stimmzettel ausgefüllt werden. NBA App: Der Stimmzettel zum All-Star-Voting ist auch über die offizielle App der NBA abrufbar. Die App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte.

Der Stimmzettel zum All-Star-Voting ist auch über die offizielle App der NBA abrufbar. Die App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte. Google: Auch über die Suchmaschine könnt ihr eure Stimme abgeben. Dafür müsst ihr nur "NBA Vote", "NBA All-Star Vote" oder den Namen eures Lieblingsspielers ins Suchfeld eingeben und anschließend für euren Favoriten wählen.

Zudem gibt es insgesamt fünf sogenannte "2-for-1-Days" (3., 4., 10., 11. und 21. Januar), an denen die an diesen Tagen abgegeben Stimmen der Fans doppelt gezählt werden.

NBA: Das Format des All-Star-Games 2019

Auch 2019 kommt das in der vergangenen Saison eingeführte Format für das All-Star-Game zum Einsatz. Die beiden Spieler mit den meisten Stimmen werden als Teamkapitäne ihre Teams im Rahmen eines Drafts zusammenstellen. Zunächst werden die von den Fans, NBA-Spielern und Journalisten gewählten Starter nacheinander gepickt, anschließend füllen die beiden Kapitäne ihr Team ebenfalls nacheinander mit den von den Head Coaches gewählten Reservisten auf.

Wann werden die Starter des All-Star-Game bekanntgegeben?

Am Donnerstag, den 24. Januar, werden im Rahmen einer Übertragung des US-TV-Senders TNT die Starter des All-Star-Games 2019 bekanntgegeben. Eine Woche später, am 31. Januar, werden schließlich die von den Head Coaches der 30 NBA-Teams gewählten Reservisten für das Event verkündet.

NBA: Das waren die Teams des All-Star-Games 2018

Team LeBron Team Stephen Rolle LeBron James (Cavaliers) Stephen Curry (Warriors) Starter Kyrie Irving (Celtics) DeMar DeRozan (Raptors) Starter Kevin Durant (Warriors) James Harden (Rockets) Starter Anthony Davis (Pelicans) Giannis Antetokounmpo (Bucks) Starter Russell Westbrook (Thunder)** Joel Embiid (Sixers) Starter LaMarcus Aldridge (Spurs) Damian Lillard (Trail Blazers) Reservist Bradley Beal (Wizards) Jimmy Butler (Timberwolves) Reservist Victor Oladipo (Pacers) Draymond Green (Warriors) Reservist Paul George (Thunder) Kyle Lowry (Raptors) Reservist Andre Drummond (Pistons) Klay Thompson (Warriors) Reservist Goran Dragic (Heat) Karl-Anthony Towns (Timberwolves) Reservist Kemba Walker (Hornets) Al Horford (Celtics) Reservist John Wall (Wizards)* - Reservist Kristaps Porzingis (Knicks)* - Reservist Kevin Love (Cavaliers)* - Reservist DeMarcus Cousins (Pelicans)* - Starter

*konnte aufgrund von einer Verletzung nicht am All-Star-Game 2018 teilnehmen

**rückte als Ersatz für den verletzen Cousins in die Starting Five

Schaffen es Dennis Schröder und Dirk Nowitzki ins NBA All-Star-Game 2019

Insgesamt stehen in der Saison 2018/19 sieben deutsche Spieler in der NBA auf dem Parkett. Dirk Nowitzki, der in seiner Karriere bereits 13 Mal ins All-Star-Team berufen wurde, wird es in dieser Spielzeit jedoch aller Voraussicht nach nicht in den exklusiven Klub schaffen. Der Würzburger hatte den Saisonstart aufgrund einer Verletzung verpasst, in bisher 5 Spielen für die Mavs legte Nowitzki nur 2,2 Punkte in 8 Minuten Einsatzzeit auf.

Die größten Chancen auf eine Teilnahme am All-Star-Game hat unter den deutschen Spielern wohl Dennis Schröder. Der Point Guard liefert in seinem ersten Jahr im Trikot der Oklahoma City Thunder regelmäßig starke Leistungen ab und dürfte am Ende der Saison auch im Rennen um die Trophäe als Sixth Man of the Year ein Wörtchen mitreden.