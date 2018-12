NBA Spielbericht: OT-Krimi - Irrer Doncic-Dreier reicht nicht für Mavs-Sieg

Die Dallas Mavericks kassierten gegen die Portland Trail Blazers eine herbe Niederlage in der OT. Das Spiel schien schon in der regulären Spielzeit verloren, doch Luka Doncic schickte die Mavericks mit einem irren Dreier in die Overtime. Dirk Nowitzki kam hingegen nicht zum Einsatz.

Beide Mannschaften kommen wach aus der Kabine und bewegen sich zu Beginn der Partie im Gleichschritt. Unterm Korb der Mavericks sorgte Jusuf Nurkic mit einigen offensiven Boards für Furore. J.J. Barea traf zwei Freiwürfe, die Mavs gingen mit einer knappen Führung in die Pause (27:25).

Im zweiten Abschnitt lieferte dann Maxi Kleber einige starke Szenen, er räumte am defensiven Ende Evan Turner ab und erzielte in der Offensive fünf Punkte in Folge. Nichtsdestotrotz kamen die Blazers besser in die Partie, trafen drei Würfe in Folge und führten erstmals, 36:32. Barea musste kurzzeitig verletzt raus, während es Portland schaffte, sich einen kleinen Vorsprung zu erspielen. Nurkic sorgte mit späten zwei Zählern für eine 10-Punkte-Führung zum Pausenteee, 62:52.

In der zweiten Hälfte übernahm Harrison Barnes für die Mavericks, während Luka Doncic Probleme mit seinem Wurf hatte. Auch dies war ein Grund dafür, dass die Blazers ihren Vorsprung verteidigten. Auf Seiten der Gastgeber war in diesem Abschnitt Damian Lilllard der wichtigste Spieler, der 12 Punkte im dritten Viertel erzielte. Mit 88:80 ging es in den Schlussabschnitt.

Mavericks: Doncic trifft irren Dreier

Die Blazers schafften es, die Mavs auf Abstand zu halten, doch 4:30 Minuten vor Schluss brachte Barnes die Gäste mit einem tiefen Dreier auf 100:95 heran. Wesley Matthews legt nach starker Defense ein weiteres Triple nach und trifft vom selben Fleck kurze Zeit später erneut, die Mavs führen. Portland hat in dieser Phase Probleme in der Offensive, doch Mo Harkless traf einen offenen Dreier aus der Ecke, 103:102 Blazers.

Doncic und McCollum treffen jeweils Midranger, bevor Lillard sein Team per Leger mit 3 Punkten in Führung brachte. Den Mavericks blieben noch rund 40 Sekunden auf der Shotclock. Matthews nahm einen schwierigen Dreier, Airball. Die Mavericks vergaben ihre wohl letzte Chance. Nicht mit Luka Doncic: Nach einem absichtlich verworfenen Freebie von Rookie Jalen Brunson hatten die Mavericks noch einen Einwurf, mit 0,6 Sekunden auf der Uhr. Doncic wurde in der Ecke der Ball serviert, Bang!

Die Blazers starteten besser in die Overtime und erspielten sich schnell eine 5-Punkte-Führung, doch zwei Dunks von DeAndre Jordan brachte die Mavericks wieder heran, 116:115. 34,2 Sekunden vor Schluss verwandelte Lillard einen Leger, die Blazers führten wieder mit drei Punkten. Im nächsten Angriff erspielten sich die Mavericks zwei offene Dreier, aus denen jedoch zwei Backsteine resultierten. Lillard sicherte den Blazers den Sieg an der Linie.

Bester Schütze bei den Mavericks war Barnes mit 27 Punkten (11/20 FG), Luka Doncic kam auf 21 Punkte, 11 Boards und 6 Assists. DeAndre Jordan legte das gewohnte Double-Double (14, 10) auf. Maxi Kleber stand rund 17 Minuten auf dem Feld, erzielte 5 Punkte, 7 Boards und sammelte 2 Blocks. Auf Seiten der Blazers legte Lillard 33 Zähler und 7 Assists auf. Cj McCollum steuerte 22 Punkte bei.