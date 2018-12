NBA Ergebnisse: 50-Punkte-TD! James Harden ringt die Lakers nieder

James Harden hat die Houston Rockets mit einer sensationellen Performance zum Sieg gegen die Los Angeles Lakers geführt, gegen die auch LeBron James nichts ausrichten konnte.

Houston Rockets (13-14) - Los Angeles Lakers (17-11) 126:111 (BOXSCORE)

James Harden tut weiter alles dafür, um sein bisher enttäuschendes Team endlich richtig auf Kurs zu bringen. Gegen die Lakers war ihm das schon in den ersten Minuten gut anzusehen: Als noch keine drei Minuten gespielt waren, dunkte der amtierende MVP mit Autorität über JaVale McGee, direkt im nächsten Angriff folgte dann ein 4-Point-Play. Schon nach dem ersten Viertel hatte Harden 13 Punkte auf dem Konto stehen, die Rockets führten mit 5.

Im zweiten Durchgang wiederum übernahm Chris Paul die Angelegenheit mit seinerseits 12 Punkten, Die Lakers ließen sich indes nicht abschütteln, da auch LeBron James bestens aufgelegt war und Unterstützung vor allem von Kyle Kuzma und Josh Hart bekam, während Brandon Ingram erneut verletzt fehlte.

Das blieb auch nach der Pause der Fall - beide Teams lieferten sich ein sehenswertes Duell, das diesmal auch im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen beim Saisonstart ohne Rangeleien oder ähnliches auskam. Von Nene abgesehen - der Big Man regte sich über zwei Fouls jeweils so ausgiebig auf, dass er dafür jeweils Technicals kassierte und kurz vor Ende des dritten Viertels ejected wurde.

Die Dynamik des Spiels veränderte sich dadurch nicht. Harden hielt das Tempo hoch, die Lakers blieben trotzdem über weite Strecken in Schlagdistanz. 3:38 Minuten vor Schluss erhöhte Harden indes auf 9 Punkte Vorsprung, dann versenkte er im nächsten Angriff noch einen irren Dreier - binnen 53 Sekunden hatte Harden sein Team per 9:0-Run zweistellig in Front gebracht. Nun gelang auch den Lakers kein Comeback mehr, zumal Harden auch in den folgenden Minuten noch weitere Punkte fabrizierte.

Der Bart beendete das Spiel letztlich mit einer unfassbaren Statline: 50 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds standen am Ende in seinem Statistikbogen, bei 14/26 aus dem Feld und 18/19 von der Freiwurflinie. Unterstützung bekam er von vier weiteren Rockets in Double Figures, wobei vor allem Clint Capela stark spielte (16 Punkte, 14 Rebounds).

Bei den Lakers waren LeBron (29) und Kuzma (24) die eifrigsten Punktesammler. Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen ebenso wenig zum Einsatz wie Isaiah Hartenstein, der derzeit in der G-League bei den Rio Grande Valley Vipers weilt.

