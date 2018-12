NBA Spielbericht: Irres Finish! Dennis Smith Jr. blockt Dallas zum Sieg

Die Dallas Mavericks (11-10) fuhren auch ohne Luka Doncic den nächsten Sieg ein und schlugen die Los Angeles Clippers (15-7) mit 114:110. Dennis Smith Jr. sicherte den Mavs in der letzten Aktion per Block den Sieg.

Schlechte Nachrichten für die Dallas Mavericks vor der Partie: Die Texaner mussten auf Rookie und Spielgestalter Luka Doncic verzichten. Auch Maxi Kleber fiel aufgrund einer Knieverletzung aus. Für Doncic rutschte Dorian Finney-Smith in die erste Fünf.

Das Spiel startete mit einem Zweikampf zwischen Harrison Barnes und Danilo Gallianri, die beide im ersten Viertel heiß liefen und zweistellig punkteten (15 und 14 Punkte). Ohne Doncic fehlte den Mavericks in manchen Situation Ball Movement, weswegen Barnes oft isoliert eingesetzt wurde. Doch die Clippers ließen sich nicht abschütteln, Lou Williams brachte Los Angeles mit dem Buzzer mit 35:34 in Front, zu diesem Zeitpunkt hatte die Führung bereits zehnmal gewechselt.

Im zweiten Viertel hatten die Mavericks jedoch Probleme, auch weil Barnes eine kurze Pause bekam. Die starke Bank der Clippers um Montrezl Harrell verteidigte stark, kam offensiv ins Laufen und erspielte sich ein Polster von 9 Punkten. Nach drei punktlosen Minuten der Texaner erzielte J.J. Barea, der sein Team in dieser Phase im Spiel hielt, 6 Punkte. Insgesamt erzielte er ganze 12 Zähler im zweiten Abschnitt und initiierte einen 17:2-Run der Mavericks, Dallas geht mit 62:58 in die Pause.

Nach dem Pausentee blieben die Clippers den Texanern auf den Fersen. Die Mavericks verteidigten stark, sammelten drei Blocks und bauten kurz vor Ende des Viertels die Führung auf 8 Punkte aus. Entscheidend war hier erneut Barea, der einige gute Plays machte. Zuvor mussten die Mavs-Fans eine Schocksekunde überstehen: Dennis Smith Jr. wurde im Gerangel um den Ball von Patrick Beverly ein Zahn ausgeschlagen, kam jedoch im letzten Viertel zurück.

Smith Jr. sichert Dallas den Sieg

Zu Beginn des letzten Viertels zeigte Harrell, warum er einer der besten Bankspieler der Liga ist. Clippers schickten ihn immer wieder in den Post, wo er die ersten 7 Punkte der Clips erzielte. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht einschüchtern und blieben in Führung. Zweieinhalb Minuten vor Ende erzielte jedoch Avery Bradley nach einer schwachen Phase der Mavs den Ausgleich, 105:105.

Es ging in eine heiße Schlussphase: nach einem Fehlwurf von Barnes tippte Jordan den Ball durch die Reuse, die Mavericks führten wieder. Lou Williams antwortete eiskalt von draußen, doch ein weiterer Putback der Mavericks in Person von Finney-Smith brachte Dallas mit 111:110 in Front. In der nächsten Possession stealte DAJ den Ball von Williams und traf an der Linie einen Freiwurf, 27,4 Sekunden blieben den Clippers. Der Ball ging nach dem Inbound in die Hände von Tobias Harris, der im Mismatch gegen Smith Jr. in den Post dribbelte, doch dieser blockte den Versuch von Harris und sicherte den Sieg an der Linie.

Topscorer bei den Mavericks war Barnes mit einem Season-High von 30 Punkten. Alle Starter der Mavs bis auf Smith Jr. (9 Punkte) scorten zweistellig. Jordan legte gegen sein Ex-Team 16 Punkte und 23 Boards auf. Von der Bank machte Barea mit 24 Punkten (9/18 FG), 5 Boards und 4 Assists ordentlich Dampf. Auf der anderen Seite war Harrell der überragende Mann: er erzielte 23 Punkte (11/15 FG) und schnappte sich 10 Rebounds. Gallinari kam genau wie Williams auf 21 Zähler.

Die Clippers müssen bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die New Orleans Pelicans ran, während die Mavericks eine Nacht später die Portland Trail Blazers empfangen.

Die meisten 30-Punkte-Spiele der NBA-Geschichte: Ist kein Rekord sicher? © getty 1/21 Mit 38 Punkten gegen die Pacers erreichte LeBron James mal wieder einen Meilenstein – der King hat nun die drittmeisten 30-Punkte-Spiele der NBA-Geschichte erzielt. In der Top 20 ist auch Dirkules vertreten! © getty 2/21 Platz 20: Dirk Nowitzki (1999 bis heute, Dallas Mavericks): 244 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 3/21 Platz 19: Elvin Hayes (1968 bis 1984, San Diego/Houston Rockets, Baltimore/Capital/Washington Bullets): 244 30-Punkte-Spiele. © getty 4/21 Platz 18: Carmelo Anthony (2003 bis heute, Denver Nuggets, New York Knicks, OKC Thunder, Houston Rockets): 271 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 5/21 Platz 17: Alex English (1976 bis 1991, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks): 276 30-Punkte-Spiele. © getty 6/21 Platz 16: Bob Pettit (1954 bis 1965, Milwaukee/St. Louis Hawks): 284 30-Punkte-Spiele. © getty 7/21 Platz 15: Kevin Durant (2007 bis heute, OKC Thunder, Golden State Warriors): 290 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 8/21 Platz 14: George Gervin (1976 bis 1986, San Antonio Spurs, Chicago Bulls): 297 30-Punkte-Spiele. © getty 9/21 Platz 13: Shaquille O’Neal (1992 bis 2011, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics): 313 30-Punkte-Spiele. © getty 10/21 Platz 12: Adrian Dantley (1976 bis 1991, Buffalo Braves, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks): 314 30-Punkte-Spiele. © getty 11/21 Platz 11: Elgin Baylor (1958 bis 1971, Minneapolis/Los Angeles Lakers): 343 30-Punkte-Spiele. © getty 12/21 Platz 10: Allen Iverson (1996 bis 2010, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies): 345 30-Punkte-Spiele. © getty 13/21 Platz 9: Dominique Wilkins (1982 bis 1999, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic): 346 30-Punkte-Spiele. © getty 14/21 Platz 8: Jerry West (1960 bis 1974, Los Angeles Lakers): 350 30-Punkte-Spiele. © getty 15/21 Platz 7: Oscar Robertson (1960 bis 1974, Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks): 387 30-Punkte-Spiele. © getty 16/21 Platz 6: Kareem Abdul-Jabbar (1969 bis 1989, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers): 429 30-Punkte-Spiele. © getty 17/21 Platz 5: Kobe Bryant (1996 bis 2016, Los Angeles Lakers): 431 30-Punkte-Spiele. © getty 18/21 Platz 4: Karl Malone (1985 bis 2004, Utah Jazz, Los Angeles Lakers): 435 30-Punkte-Spiele. © getty 19/21 Platz 3: LeBron James (2003 bis heute, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers): 436 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 20/21 Platz 2: Wilt Chamberlain (1960 bis 1973, Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers): 515 30-Punkte-Spiele. © getty 21/21 Platz 1: Michael Jordan (1984 bis 2003, Chicago Bulls, Washington Wizards): 562 30-Punkte-Spiele.

Die wichtigsten Statistiken

Dallas Mavericks (11-10) vs. Los Angeles Clippers (15-7) 114:110 (BOXSCORE)

Die Bank der Los Angeles Clippers ist eine der stärksten der Liga. Die Mavericks schafften es nicht, die Stärken von Harrell, Williams und Co. einzudämmen. Insgesamt erzielte die Bank aus Los Angeles satte 50 Punkte (Mavs 35).

Dallas zog sehr stark in die Zone und erzielte 62 Punkte in the Paint. Auf der anderen Seite machte Jordan einen besseren Job, die Clippers erzielten nur 48 Punkte in der Zone.

Beide Mannschaften starteten heiß in Partie, kühlten jedoch deutlich ab. Am Ende der Partie hatten sie die exakt gleiche Quote aus dem Feld (42/95 FG). Die Clippers trafen einen Dreier mehr, waren jedoch nicht so effizient und oft an der Freiwurflinie.

Der Star des Spiels

J.J. Barea. Der Backup-Point-Guard der Mavs war von den Clippers nicht zu halten. Bereits in der ersten Hälfte hatte er 20 Zähler gesammelt. Vor allem war er jedoch zur Stelle, wenn den Texanern die Ideen fehlten und die Clippers drohten, davon zu ziehen. Barea agierte gewohnt stark aus dem Pick-and-Roll und war auch von draußen solide. Ebenfalls stark spielte Barnes.

Der Flop des Spiels

Patrick Beverly. Beim Schlag gegen Smith Jr. darf man Beverly vermutlich keine Absicht unterstellen. Anderes gilt jedoch für die Szene im letzten Viertel. Aus Frust passt er den Ball in Richtung der Fans. Nach einer Review der Refs muss er in die Kabine. Es war zwar erst sein erstes technisches Foul, doch eine solche Aktion wird direkt mit Platzverweis bestraft. Seine Leistungen zuvor waren ebenfalls nicht ansprechend: 3 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assist. Einen schwachen Tag erwischte auch Harris, der nur fünf seiner 18 Würfe traf.

Coaching Move des Spiels

Anfang des zweiten Viertels kamen die Clippers ins Laufen, Salah Mejri war mit der Intesität von Harrel und Co. deutlich überfordert. Das Problem: DAJ hatte bereits früh im ersten Viertel zwei Fouls gesammelt. Nichtsdestotrotz vertraute Mavs-Coach Rick Carlisle seinem Big Man und wurde belohnt. Am Ende der Partie stand Jordan bei 4 persönlichen Fouls.