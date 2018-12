NBA Spielbericht: Historisches Doppel-Triple-Double für LeBron und Lonzo Ball

Die Los Angeles Lakers haben die Charlotte Hornets in deren Halle locker mit 128:100 geschlagen. LeBron James und Lonzo Ball verbuchen dabei beide ein Triple-Double. Dass gleich zwei Mitspieler eine solche Statline auflegten, gab es erst zum sechsten Mal. Auch Moritz Wagner und Isaac Bonga durften sich im vierten Viertel beweisen.

Charlotte Hornets (14-15) - Los Angeles Lakers (18-11) 100:128 (BOXSCORE)

Nach der bitteren OT-Pleite gegen die Knicks am Tag zuvor, warteten nun die Lakers um LeBron James auf die Hornets und die Gastgeber schienen sich von dem Schock noch nicht wirklich erholt zu haben. Durch viele Unkonzentriertheiten konnten die Lakers immer wieder ihre Vorteile in Transition ausspielen und erarbeiteten sich schnell eine zweistellige Führung.

Erst im zweiten Viertel fingen sich die Gastgeber ein wenig, weil mit Malik Monk (19) und Rookie Miles Bridges (17) von der Bank ein wenig Energie kam, und halfen so ihrem Star, Kemba Walker, ein wenig aus, der im ersten Durchgang noch auf der Suche nach seinem Rhythmus war (2/10 FG). Das änderte sich aber auch im weiteren Verlauf nicht, Kemba beendete die Partie mit mageren 4 Pünktchen (2/13 FG) und 3 Assists.

Der Point Guard auf der anderen Seite, Lonzo Ball, drehte dagegen ordentlich auf. Bei einem frühen 11:2-Run nach der Pause war der Big Baller mit zwei Triples zur Stelle und setzte zudem mit einem Transition-Dunk für ein Ausrufezeichen. Am Ende standen 16 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists sowie 5 Steals für den letztjährigen No.2-Pick im Boxscore.

NBA - Diese Spieler können ab jetzt getradet werden © getty 1/31 Das CBA sieht vor, dass Free Agents, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben, bis zum 15.12. nicht getradet werden dürfen. Diese Deadline endet heute - wer steht nun theoretisch zur Verfügung? SPOX präsentiert eine unvollständige Auswahl. © getty 2/31 Vince Carter (Atlanta Hawks, Vertrag: 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 7,0 Punkte, 2,5 Rebounds, 39,3 Prozent FG in 17,5 Minuten pro Partie © getty 3/31 Aron Baynes (Boston Celtics, 2 Jahre/10,6 Mio. Dollar) - 5,4 Punkte, 4,5 Rebounds, 42,4 Prozent FG in 14,6 Minuten pro Partie © getty 4/31 Shabazz Napier (Brooklyn Nets, 2 Jahre/3,8 Mio. Dollar) - 7,9 Punkte, 1,7 Rebounds, 1,5 Assists, 37,7 Prozent FG in 15,4 Minuten pro Partie © getty 5/31 Tony Parker (Charlotte Hornets, 2 Jahre/10 Mio. Dollar) - 10,5 Punkte, 4,3 Assists, 46,5 Prozent FG in 19,5 Minuten pro Partie © getty 6/31 Jabari Parker (Chicago Bulls, 2 Jahre/40 Mio. Dollar) - 15,2 Punkte, 6,9 Rebounds, 45,5 Prozent FG in 30,1 Minuten pro Partie © getty 7/31 Channing Frye (Cleveland Cavaliers, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 2,2 Punkte, 1,9 Rebounds, 43,8 Prozent FG in 7,5 Minuten pro Partie © getty 8/31 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks, 1 Jahr/5 Mio. Dollar) - 2 Punkte, 1 Rebound, 50 Prozent FG in 6,2 Minuten in bisher nur einem Spiel (Nowitzki verpasste einen Großteil der bisherigen Saison verletzungsbedingt) © getty 9/31 DeAndre Jordan (Dallas Mavericks, 1 Jahr/22,9 Mio. Dollar) - 11,1 Punkte, 13,6 Rebounds, 62,1 Prozent FG in 31,4 Minuten pro Partie © getty 10/31 Devin Harris (Dallas Mavericks, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 6,4 Punkte, 1,5 Assists, 40 Prozent FG in 15,4 Minuten pro Partie © getty 11/31 Isaiah Thomas (Denver Nuggets, 1 Jahr/2 Mio. Dollar) - Aufgrund von Hüftproblemen kam der Point Guard 2018/19 noch nicht zum Einsatz. © getty 12/31 Zaza Pachulia (Detroit Pistons, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 4,3 Punkte, 4,4 Rebounds, 38,6 Prozent FG in 12,9 Minuten pro Partie © getty 13/31 Kevin Durant (Golden State Warriors, 2 Jahre/61,5 Mio. Dollar) - 28,9 Punkte, 7,7 Rebounds, 6,2 Assists, 51,3 Prozent FG in 35,7 Minuten pro Partie © getty 14/31 DeMarcus Cousins (Golden State Warriors, 1 Jahr/5,3 Mio. Dollar) - Der Center kam 2018/19 aufgrund eines Achillessehnenrisses im Januar noch nicht zum Einsatz. © getty 15/31 Jonas Jerebko (Golden State Warriors, 1 Jahr/2,2 Mio. Dollar) - 7,3 Punkte, 5,5 Rebounds, 47,4 Prozent FG in 20,4 Minuten pro Partie © getty 16/31 Carmelo Anthony (Houston Rockets, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 13,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 40,5 Prozent FG in 29,4 Minuten © getty 17/31 Michael Carter-Williams (Houston Rockets, 1 Jahr/1,8 Mio. Dollar) - 4,3 Punkte, 1,3 Assists, 40,4 Prozent FG in 9,4 Minuten pro Partie © getty 18/31 James Ennis (Houston Rockets, 2 Jahre/2,5 Mio. Dollar) - 8 Punkte, 2,7 Rebounds, 48,9 Prozent FG in 25,2 Minuten pro Partie © getty 19/31 Tyreke Evans (Indiana Pacers, 1 Jahr/12,4 Mio. Dollar) - 10,7 Punkte, 3 Rebounds, 2,5 Assists, 37, Prozent FG in 22 Minuten pro Partie © getty 20/31 LeBron James (Los Angeles Lakers, 4 Jahre/153,3 Mio. Dollar) - 28,4 Punkte, 7,6 Rebounds, 7 Assists, 52,6 Prozent FG in 35 Minuten pro Partie © getty 21/31 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers, 1 Jahr/12 Mio. Dollar) - 8,6 Punkte, 2,3 Rebounds, 38,3 Prozent FG in 21, 6 Minuten pro Partie © getty 22/31 Wayne Ellington (Miami Heat, 1 Jahr/6,3 Mio. Dollar) - 9,7 Punkte, 2,4 Rebounds, 36,7 Prozent FG in 25,8 Minuten pro Partie © getty 23/31 Brook Lopez (Milwaukee Bucks, 1 Jahr/3,4 Mio. Dollar) - 11,9 Punkte, 4,2 Rebounds, 42,9 Prozent FG in 27,8 Minuten pro Partie © getty 24/31 Julius Randle (New Orleans Pelicans, 2 Jahre/17,7 Mio. Dollar) - 19,3 Punkte, 9,5 Rebounds, 55,6 Prozent FG in 27,6 Minuten pro Partie © getty 25/31 Amir Johnson (Philadelphia 76ers, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 3,9 Punkte, 2,9 Rebounds, 53,2 Prozent FG in 10,2 Minuten pro Partie © getty 26/31 Trevor Ariza (Phoenix Suns, 1 Jahr/15 Mio. Dollar) - 9,9 Punkte, 5,6 Rebounds, 3,3 Assists, 37,9 Prozent FG in 34 Minuten Pro Partie © getty 27/31 Nik Stauskas (Portland Trail Blazers, 1 Jahr/1,6 Mio. Dollar) - 6,7 Punkte, 1,6 Assists, 42,3 Prozent FG in 16,7 Minuten pro Partie © getty 28/31 Marco Belinelli (San Antonio Spurs, 2 Jahre/12 Mio. Dollar) - 9,5 Punkte, 1,9 Assists, 37,2 Prozent FG in 21,8 Minuten pro Partie © getty 29/31 Greg Monroe (Toronto Raptors, 1 Jahr/2,2 Mio. Dollar) - 3,7 Punkte, 3,2 Rebounds, 47,7 Prozent FG in 7,3 Minuten pro Partie © getty 30/31 Dwight Howard (Washington Wizards, 2 Jahre/10,9 Mio. Dollar) - 12,8 Punkte, 9,2 Rebounds, 62,3 Prozent FG in 25,5 Minuten pro Partie (fällt aufgrund von Rückenproblemen derzeit aus) © getty 31/31 Jeff Green (Washington Wizards, 1 Jahr/2,4 Mio. Dollar) - 10,5 Punkte, 4,8 Rebounds, 50 Prozent FG in 24,8 Minuten pro Partie

LeBron James und Lonzo Ball mit Triple-Doubles

Auch LeBron James (24, 12 Boards, 11 Dimes) verbuchte ein Triple-Double - und das in gemütlichen 30 Minuten. Dass gleich zwei Spieler aus einem Team dieses Kunststück gelang, war im Jahr 2007 in einem Spiel der New Jersey Nets (Jason Kidd und Vince Carter). In der Geschichte der Liga sind James und Ball überhaupt erst das sechste Duo, welchem in einem Spiel je ein Triple-Double gelang.

Mitte des dritten Viertels war die Sache dann eigentlich durch, die Lakers führten mit zwischenzeitlich 32 Punkten, der Abschnitt ging mit 40:17 an die Gäste. So durften auch Isaac Bonga und Moritz Wagner in den letzten sieben Minuten der Partie mitwirken. Wagner verbuchte 5 Punkte (2/4 FG) und 3 Rebounds, während Bonga sich mit 2 Punkten (1/3), 1 Assist und 2 Steals auszeichnen konnte. Bonga verbuchte dabei im vierten Spiel erstmals ein Field Goal.