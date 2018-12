NBA Christmas Games: Giannis Antetokounmpo versenkt die Knicks

Die Milwaukee Bucks haben ihr erstes Christmas Game seit 41 Jahren für sich entschieden. Bei den New York Knicks reichte den Gästen eine starke zweite Halbzeit, um letztendlich mit 109:95 zu siegen. Bester Mann war dabei einmal mehr Giannis Antetokounmpo.

New York Knicks (9-26) - Milwaukee Bucks (23-10) 95:109 (BOXSCORE)

In der ersten Halbzeit wurden die Bucks ihrer klaren Favoritenstellung überhaupt nicht gerecht. Die Knicks hatten ihre eigene Zone recht gut im Griff, dazu trafen die Gäste aus der Distanz fast gar nichts (3/18 Dreier). So waren die Gastgeber mit katastrophalen 32 Prozent aus dem Feld in der ersten Halbzeit nur zwei Punkte im Rückstand (46:48).

Die Knicks spielten dabei zwischenzeitlich eine Zone, worauf Milwaukee über Minuten keine Antwort hatte. Auch Giannis nahm sich im zweiten Viertel aus dem Spiel, als er sich unnötig ein zweites Foul abholte, als er das Offensiv-Foul forcieren wollte. Der Grieche war mit 13 Punkten und 9 Rebounds der dominante Mann der ersten Halbzeit, wurde aber kurz vor der Pause von Noah Vonleh übel abgeräumt.

Die besten Scorer der Christmas-Games: Christmas ist T-Mac-Time © getty 1/21 Kaum eine Bühne in der Regular Season erleuchtet heller als die der Christmas-Games. Doch wer glänzte in der Vergangenheit besonders? Wir zeigen die besten Performances der X-Mas-Games. © getty 2/21 Platz 19: Tiny Archibald (Kansas City Kings) mit 39 Punkten im Jahr 1975 gegen die Phoenix Suns © getty 3/21 Platz 19: Monta Ellis (Golden State Warriors) mit 39 Punkten im Jahr 2010 gegen die Portland Trail Blazers © getty 4/21 Platz 16: Bob Boozer (Chicago Bulls) mit 40 Punkten im Jahr 1966 gegen die New York Knicks © getty 5/21 Platz 16: Walt Bellamy (New York Knicks) mit 40 Punkten im Jahr 1971 gegen die Buffalo Braves © getty 6/21 Platz 16: Dwyane Wade (Miami Heat) mit 40 Punkten im Jahr 2006 gegen die Los Angeles Lakers © getty 7/21 Platz 13: Billy Cunningham (Philadelphia 76ers) mit 41 Punkten im Jahr 1969 gegen die Baltimore Bullets © getty 8/21 Platz 13: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 41 Punkten im Jahr 2003 gegen die Cleveland Cavaliers © getty 9/21 Platz 13: Brandon Roy (Portland Trail Blazers) mit 41 Punkten im Jahr 2009 gegen die Denver Nuggets © getty 10/21 Platz 10: Bob Love (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1970 gegen die Baltimore Bullets © getty 11/21 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1992 gegen die New York Knicks © getty 12/21 Platz 10: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) mit 42 Punkten im Jahr 2004 gegen die Miami Heat © getty 13/21 Platz 8: Don Ohl (Baltimore Bullets) mit 43 Punkten im Jahr 1966 gegen die Detroit Pistons © getty 14/21 Platz 8: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 43 Punkten im Jahr 2000 gegen die Indiana Pacers © getty 15/21 Platz 6: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 44 Punkten im Jahr 1965 gegen die Detroit Pistons © getty 16/21 Platz 6: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) mit 44 Punkten im Jahr 2010 gegen die Denver Nuggets © getty 17/21 Platz 5: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks) mit 45 Punkten im Jahr 1987 gegen die Boston Celtics © getty 18/21 Platz 4: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 46 Punkten im Jahr 2004 gegen die Detroit Pistons © getty 19/21 Platz 3: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 47 Punkten im Jahr 1963 gegen die New York Knicks © getty 20/21 Platz 2: Rick Barry (San Francisco Warriors) mit 50 Punkten im Jahr 1966 gegen die Cincinnati Royals © getty 21/21 Platz 1: Bernard King (New York Knicks) mit 60 Punkten im Jahr 1984 gegen die New Jersey Nets

Giannis Antetokounmpo dominiert im Madison Square Garden

Der Bucks-Star war diesmal nicht so dominant in der Zone, traf aber einige Jumper aus der Mitteldistanz. Der Grieche startete dann auch stark in die zweite Halbzeit und versenkte seine ersten fünf Würfe, wodurch der Vorsprung erstmals im zweistelligen Bereich war. Auch defensiv war Giannis voll da, unter anderem pinnte er den versuchten Leger von Allonzo Trier dominant ans Brett.

So spielte es keine Rolle, dass die Bucks zwischenzeitlich 17 Dreier in Folge an den Ring setzten. Neben Antetokounmpo machte auch Backup-Center Thon Maker ein gutes Spiel und überzeugte mit insgesamt 12 Punkten. So dominierten die Gäste im Prinzip die komplette zweite Halbzeit und hielten New York auch im vierten Viertel auf Distanz. Spannung kam nicht mehr auf, auch weil die Bucks in der zweiten Halbzeit bis 2:15 Minuten vor Schluss ohne Ballverluste blieben.

Bester Scorer der Bucks war aber natürlich Antetokounmpo mit 30 Punkten (13/21 FG), 14 Rebounds und 3 Steals. Dazu konnten auch Brook Lopez (20) und Malcolm Brogdon (17) ihren Teil zum Sieg beitragen, Khris Middleton (6, 2/12 FG) hatte dagegen in seinem ersten Christmas Game einige Probleme. Für die Knicks war Rookie Kevin Knox (21, 8/20 FG) der fleißigste Punktesammler, ein weiterer Lichtblick war Vonleh (14, 13 Rebounds), auch wenn alle Knicks-Starter immerhin zweistellig scorten.