NBA Christmas: 41 Punkte für Harden! Rockets drehen Spiel gegen OKC

Die Houston Rockets haben dank eines überragenden James Harden ihr Christmas Game gegen die Oklahoma City Thunder mit 113:109 gewonnen. Nach der Pause bekam der MVP endlich Unterstützung, weswegen Houston das Spiel noch drehen konnte. Dennis Schröder zeigte in seinem ersten Spiel an Weihnachten eine gute Vorstellung.

Houston Rockets (18-15) - Oklahoma City Thunder (21-12) 113:109 (BOXSCORE)

Ohne den verletzten Chris Paul lag bei den Houston Rockets mal wieder viel Last auf den Schultern von James Harden und so sah man das gewohnte Bild bei Spielen der Texaner. Es wurde jede Menge Isolation für den Bärtigen gespielt und Harden traf auch sehr annehmbar, bekam aber zu wenig Unterstützung.

23 Punkte hatte der MVP schon zur Pause auf dem Konto, der Rest des Teams traf jedoch nur 12/35 aus dem Feld. Gegen die homogene Thunder-Mannschaft war das zu wenig, Russell Westbrook und Co. fanden immer wieder Wege in die Zone. 40 der 60 Zähler in der ersten Halbzeit wurden in direkter Korbnähe erzielt, eine 8-Punkte-Führung zur Pause war die Folge.

Auch Dennis Schröder hatte daran seinen Anteil. Der Deutsche konnte zwar nicht aus der Distanz punkten, stellte die Rockets mit seinen Drives aber immer wieder vor große Probleme. Zudem fand er mit cleveren Lobs mehrfach seine Bigs und entlastete Westbrook sichtlich.

Nach dem Wechsel lief es aber besser für Houston. Die offenen Dreier der Rollenspieler fielen nun, die Rockets waren so wieder voll drin in der Partie. Katalysator für alles war aber natürlich Harden, der nach drei Vierteln 30 Zähler gesammelt hatte - bereits zum siebten Mal in Serie. Aber OKC hatte eine Antwort und die hieß Paul George.

Die besten Scorer der Christmas-Games: Christmas ist T-Mac-Time © getty 1/21 Kaum eine Bühne in der Regular Season erleuchtet heller als die der Christmas-Games. Doch wer glänzte in der Vergangenheit besonders? Wir zeigen die besten Performances der X-Mas-Games. © getty 2/21 Platz 19: Tiny Archibald (Kansas City Kings) mit 39 Punkten im Jahr 1975 gegen die Phoenix Suns © getty 3/21 Platz 19: Monta Ellis (Golden State Warriors) mit 39 Punkten im Jahr 2010 gegen die Portland Trail Blazers © getty 4/21 Platz 16: Bob Boozer (Chicago Bulls) mit 40 Punkten im Jahr 1966 gegen die New York Knicks © getty 5/21 Platz 16: Walt Bellamy (New York Knicks) mit 40 Punkten im Jahr 1971 gegen die Buffalo Braves © getty 6/21 Platz 16: Dwyane Wade (Miami Heat) mit 40 Punkten im Jahr 2006 gegen die Los Angeles Lakers © getty 7/21 Platz 13: Billy Cunningham (Philadelphia 76ers) mit 41 Punkten im Jahr 1969 gegen die Baltimore Bullets © getty 8/21 Platz 13: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 41 Punkten im Jahr 2003 gegen die Cleveland Cavaliers © getty 9/21 Platz 13: Brandon Roy (Portland Trail Blazers) mit 41 Punkten im Jahr 2009 gegen die Denver Nuggets © getty 10/21 Platz 10: Bob Love (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1970 gegen die Baltimore Bullets © getty 11/21 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) mit 42 Punkten im Jahr 1992 gegen die New York Knicks © getty 12/21 Platz 10: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) mit 42 Punkten im Jahr 2004 gegen die Miami Heat © getty 13/21 Platz 8: Don Ohl (Baltimore Bullets) mit 43 Punkten im Jahr 1966 gegen die Detroit Pistons © getty 14/21 Platz 8: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 43 Punkten im Jahr 2000 gegen die Indiana Pacers © getty 15/21 Platz 6: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 44 Punkten im Jahr 1965 gegen die Detroit Pistons © getty 16/21 Platz 6: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) mit 44 Punkten im Jahr 2010 gegen die Denver Nuggets © getty 17/21 Platz 5: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks) mit 45 Punkten im Jahr 1987 gegen die Boston Celtics © getty 18/21 Platz 4: Tracy McGrady (Orlando Magic) mit 46 Punkten im Jahr 2004 gegen die Detroit Pistons © getty 19/21 Platz 3: Jerry West (Los Angeles Lakers) mit 47 Punkten im Jahr 1963 gegen die New York Knicks © getty 20/21 Platz 2: Rick Barry (San Francisco Warriors) mit 50 Punkten im Jahr 1966 gegen die Cincinnati Royals © getty 21/21 Platz 1: Bernard King (New York Knicks) mit 60 Punkten im Jahr 1984 gegen die New Jersey Nets

Dennis Schröder mit gutem Debüt in Christmas Game

Der Forward hatte eine stille erste Halbzeit gespielt, blühte aber in der Folge auf und streute 14 wichtige Zähler ein, sodass die Gäste mit einer 88:86-Führung in die letzten zwölf Minuten gingen. Dort überlebten die Gastgeber die Minuten mit Harden auf der Bank ohne Schaden und holten sich Mitte des Viertels dank eines 11:2-Runs die bis dahin höchste eigene Führung (102:95).

Diesen Vorsprung hielten die Rockets lange, bevor PG-13 noch einmal 43 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten in Folge auf zwei Zähler verkürzte (108:110). Harden war aber zur Stelle und versenkte einen schweren Floater über Steven Adams. Als Westbrook dann einen Freiwurf liegen ließ, war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden.

Neben Harden, der 41 Punkte (15/35 FG), 6 Rebounds und 7 Assists verbuchte, wachte der Supporting Cast erst in der zweiten Halbzeit auf. Es scorten zudem P.J. Tucker (11), Clint Capela (16, 23 Rebounds) und Eric Gordon (17) zweistellig. Austin Rivers (10, 3/6 FG) gab derweil sein Debüt für die Rockets und konnte zumindest defensiv in 31 Minuten überzeugen. Er traf im vierten Viertel zwei wichtige Dreier. Isaiah Hartenstein kam nicht zum Einsatz.

Topscorer der Gäste war Paul George (28), dazu kam Russell Westbrook auf 21 Zähler (6/20 FG), 8 Rebounds, 9 Assists sowie 4 Steals. Dennis Schröder machte in seinem ersten Christmas Game einen ordentlichen Eindruck, fügte sich gut ins Thunder-System ein und verbuchte 10 Punkte (5/11 FG) sowie 5 Boards und 6 Dimes.