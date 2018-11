NBA News: Warriors-Star Stephen Curry mit Adduktorenverletzung – MRT am Freitag

Die Golden State Warriors verloren in der Nacht auf Freitag nicht nur das Spiel gegen die Milwaukee Bucks, sondern auch ihren zweimaligen MVP: Stephen Curry musste im dritten Viertel mit einer Verletzung am linken Adduktor ausgewechselt werden. Am Freitag soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss darüber geben, wie lange er ausfallen wird.

"Ich bin nicht nervös. Ich habe keinen Referenzpunkt. Wenn es um den Knöchel gehen würde, könnte ich wahrscheinlich sagen, dass es vier, zwölf Tage oder was auch immer sein werden", sagte Curry zu ESPN. "Aber wir werden sehen. Ich habe diese Verletzung noch nie gehabt, deswegen kann ich es wirklich nicht einschätzen."

Curry hatte sich Mitte des dritten Viertels verletzt, als er eine Aktion von Bucks-Guard Eric Bledsoe verteidigen wollte. Danach spielte er noch kurz weiter, musste dann aber abbrechen und in die Kabine gebracht werden.

Currys Mitspieler Kevin Durant zeigte sich nach dem Spiel indes nicht zu besorgt: "Er sah für mich ganz gut aus", so Durant. "Mal abwarten, wie er sich morgen fühlt. Hoffentlich ist es keine ernstere Sache."

Die Warriors mussten im Spiel gegen Milwaukee auch schon ohne Draymond Green und Shaun Livingston auskommen. Green könnte allerdings am Montag gegen die Clippers von seiner Zehenverletzung zurückkehren.

Curry kam gegen die Bucks auf nur 10 Punkte und damit auf seinen Saisontiefstwert. Über die Spielzeit legt Steph 29,5 Punkte und 6,1 Assists im Schnitt auf.