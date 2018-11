NBA-News: Verlässt Milos Teodosic die Los Angeles Clippers?

Milos Teodosic könnte die Los Angeles Clippers bald wieder verlassen. In der Stadt der Engel kommt er 2018/19 nicht wirklich zum Zug, laut eigener Aussage wird er demnächst wieder in Europa spielen.

"Ich werde hier mit Sicherheit nicht bleiben. Ich bin gekommen und habe gesehen, wie hier gespielt wird. Das Spiel in Europa liegt mir mehr", sagte der serbische Point Guard gegenüber Glas Amerike. Er fügte hinzu: "Also werde ich nach Europa zurückkehren. Wir werden sehen, ob ich während der Saison wechsle oder erst am Ende."

Während seiner Zeit in Los Angeles, hatte Teodosic oft mit Verletzungen zu kämpfen. So auch in dieser Saison. Bislang stand er in nur acht Spielen auf dem Parkett und kam bei rund 10 Minuten Einsatzzeit auf 2,9 Punkte und 2,3 Assists.

Sollte sich Teodosic wirklich für einen Abschied entscheiden, würde er mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der europäischen Top-Klubs auf sich ziehen. Vor seinem Wechsel in die NBA bot ihm sein Ex-Verein CSKA Moskau 12 Millionen Euro über drei Jahre. Ein Salär, das ihn zum bestbezahlten Spieler in Europa gemacht hätte.