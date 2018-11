NBA-News: Trae Young: Werde besser als Luka Doncic sein

Durch den Trade am Draftabend werden die Schicksale von Trae Young und Luka Doncic wohl für immer miteinander verbunden sein. Der Hawks-Rookie findet die Vergleiche überflüssig, glaubt aber auch, dass er auf lange Sicht der bessere Spieler sein wird.

"Luka ist ein toller Spieler, ich verstehe nur nicht, warum wir nicht beide Erfolg haben können. Ich höre immer nur, dass Atlanta einen großen Fehler gemacht hat", wunderte sich Young im Gespräch mit Andrew Sharp von Sports Illustrated.

Die Atlanta Hawks hatten im Draft 2018 den dritten Pick, tauschten diesen aber am Draftabend mit den Dallas Mavericks und bekamen dafür auch noch einen geschützten Erstrundenpick (Top 5) für das Jahr 2019. Atlanta zog so für Dallas an Nummer drei Doncic, die Mavs an Position fünf Young.

Young: Werde besserer Spieler als Doncic sein

Dieser ist sich aber nicht so sicher, ob es gerechtfertigt war, dass er hinter dem Slowenen ausgewählt wurde. "Luka ist ein guter Junge und er wird sicher mal ein guter Spieler, aber ich werde ein besserer Spieler sein", erklärte Young.

Der Spielmacher darauf auch noch näher ein und begründete seine These wie folgt: "Ich kann das Feld breit machen und meine Mitspieler einbinden. Deswegen denke ich, dass ich der Bessere sein werde."

In bisher 15 Spielen legte Young im Schnitt 16,7 Punkte sowie 8,0 Assists auf. Seine wohl größte Stärke, der Dreier, kam jedoch noch nicht wirklich zum Tragen, nur 25,6 Prozent seiner Versuche gingen durch die Reuse. Doncic kommt derweil durchschnittlich auf 19,1 Zähler und 6,4 Rebounds pro Partie, wobei der Mavs-Rookie knapp 47 Prozent aus dem Feld trifft (39,1 Prozent von Downtown).