NBA-News: Memphis Grizzlies und Joakim Noah wohl kurz vor Einigung

Joakim Noah wird wohl bald in die NBA zurückkehren. Nach dem Intermezzo und der Entlassung bei den New York Knicks wird sich der Franzose wahrscheinlich den Memphis Grizzlies anschließen.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, werden sich die Grizzlies am Ende der kommenden Woche mit Noah treffen, um sich auf einen Deal zu einigen. Der Center erhält in dieser Saison noch rund 20 Millionen Dollar von den New York Knicks. Im Big Apple enttäuschte Noah allerdings deutlich und wurde entlassen.

2017 unterschrieb er dort noch einen Vierjahresvertrag über 72 Millionen Dollar, der ihm auch in der nächsten Saison noch 20 Millionen Dollar einbringen wird.

Da die Grizzlies aber ihre komplette Mid-Level Exception an Kyle Anderson gegeben haben und ohnehin nahe der Luxussteuer-Grenze operieren, könnte Memphis dem Franzosen lediglich einen Vertrag zum Veteranen-Minimum anbieten.