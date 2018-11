NBA G-League: Alle Infos zu den Auftritten von Isaac Bonga bei den South Bay Lakers

Am Wochenende startet die G-League in die neue Saison. Mit dabei ist dieses Jahr auch Isaac Bonga für die South Bay Lakers. SPOX versorgt Euch mit allen Infos zur G-League und liefert einen Überblick, wann der Deutsche spielt.

In der NBA G-League - ehemals D-League (Development League) - spielen die Farmteams der NBA-Franchises, um den Nachwuchsspielern Einsatzzeiten und Spielpraxis zu ermöglichen. Langfristig ist das Ziel, dass diese Talente dauerhaft in den Kader des jeweiligen NBA-Teams rücken.

Isaac Bonga beginnt NBA-Karriere in der G-League

Nachdem Isaac Bonga im Draft 2018 von den Los Angeles Lakers an Position 39 ausgewählt wurde und immerhin in der Preseason in Purple-and-Gold aufs Parkett durfte, wurde der Deutsche kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison zu den South Bay Lakers, dem G-League-Team der L.A. Lakers, geschickt.

Dies ist nichts Ungewöhnliches für einen jungen Spieler. Bonga, der letzte Saison noch für die Frankfurt Skyliners in der Basketball-Bundesliga aktiv war, soll sich in der G-League weiter entwickeln und Spielpraxis sammeln, um irgendwann den Sprung ins NBA-Team zu schaffen.

Sein Debüt in der G-League wird Bonga in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Partie gegen die Stockton Kings feiern. Es ist zu erwarten, dass der Deutsche bei den South Bay Lakers eine gewichtige Rolle einnehmen wird. In der Vorbereitung glänzte er immerhin mit 19 Punkten.

NBA G-League: Die nächsten Spiele von Isaac Bonga und den Lakers

Datum Gegner Ort Ergebnis So., 4. November, 1 Uhr Stockton Kings El Segundo, CA - Di., 6. November, 4 Uhr Stockton Kings Stockton, CA - Sa., 10. November, 2 Uhr Oklahoma City Blue Oklahoma City, OK - Di., 13. November, 4 Uhr Iowa Wolves El Segundo, CA - Fr., 16. November, 3 Uhr Salt Lake City Stars Salt Lake City, UT - Sa., 17. November, 4 Uhr Santa Cruz Warriors Santa Cruz, CA - Mo., 19. November, 2 Uhr Salt Lake City Stars El Segundo, CA - Mi., 21. November, 4 Uhr Agua Caliente Clippers El Segundo, CA - Sa., 24. November, 2 Uhr Sioux Falls Skyforce Sioux Falls, SD - So., 25. November, 2 Uhr Sioux Falls Skyforce Sioux Falls, SD -

Die Deutschen in der NBA G-League

Bonga wird zunächst der einzige Deutsche in der G-League-Saison 2018/19 sein. Moritz Wagner wurde nach einem kleinen Zwischenstopp in El Segundo, wo die South Bay Lakers ihre Heimspiele austragen, mittlerweile wieder zum NBA-Team der Lakers zurückberufen.

In der vergangenen Saison sammelte Isaiah Hartenstein in der NBA G-League Spielpraxis und konnte ich für Einsatzzeit bei den Houston Rockets in der aktuellen Spielzeit empfehlen. Neben Hartenstein waren unter anderem auch Tim Ohlbrecht oder Paul Zipser in der Vergangenheit in der NBA G-League aktiv.

Die G-League als Sprungbrett in die NBA

Nicht nur Nachwuchsspieler, auch einige NBA-Veteranen haben über die G-League den Sprung (zurück) in die NBA versucht. In dieser Saison geht unter anderem der ehemalige Nr.1-Pick Anthony Bennett in der G-League für die Agua Caliente Clippers an den Start. Brandon Jennings war in der letzten Spielzeit einer derjenigen, die sich dank starker Auftritte in der G-League ein Comeback in der NBA ermöglichten.

Diese ehemalige NBA-Spieler versuchten Comebacks durch die G-League © getty 1/20 Der Nr. 1 Pick des Drafts von 2013 ist zurück in der NBA. Oder zumindest fast, Anthony Bennett läuft seit dieser Saison für das G-League-Team der Los Angeles Clippers auf. Welche bekannten NBA-Spieler ebenfalls ein Comeback versucht haben, seht ihr hier. © getty 2/20 Anthony Bennett: Bevor der Big Man bei den Agua Caliente Clippers unterzeichnete, spielte er 2017 für die Northern Arizona Suns und wurde zum neuen Jahr zu den Maine Red Claws getradet. © getty 3/20 Baron Davis spielte 2016 sechs Partien für die Delaware 86ers, vier Jahre zuvor war er in der NBA für die New York Knicks tätig. Aktuell arbeitet der 39-Jährige als TV-Analyst und Schauspieler. Letzten Sommer war er zudem in der Big3 vertreten. © getty 4/20 Antoine Walker versuchte aufgrund von Geldproblemen nach zwei Jahren Abstinenz vom Basketball wieder zurück in die Liga zu kommen. Von 2010 bis 2016 spielte der dreimalige All-Star für die Idaho Stampede. © getty 5/20 Ben Gordon war vor allem als Scharfschütze bekannt und wollte sich mit dieser Fähigkeit zurück in die NBA werfen. Zwei Jahre vor seinem Comeback-Versuch 2017 bei den Texas Legends (25 Spiele) wurde er von den Golden State Warriors gewaivet. © getty 6/20 Brandon Jennings schaffte den Weg zurück. Nachdem er in der Saison 2017/18 in China spielte, unterschrieb der Guard 2018 bei den Wisconsin Herd. Nur sieben Partien später stand er im Kader der Milwaukee Bucks und beendete dort die Saison. © getty 7/20 Delonte West stand in der NBA zuletzt 2012 bei den Dallas Mavericks unter Vertrag. Von 2013 bis 2015 nahm er an zwölf G-League-Spielen für die Texas Legends teil. © getty 8/20 Emeka Okafor lief in der Saison 2017/18 für die Delaware 86ers auf, nachdem er zuvor vier Jahre lang nicht mehr gespielt hatte. Im Laufe der Saison nahmen ihn die New Orleans Pelicans unter Vertrag, für die er teilweise sogar startete. © getty 9/20 Hasheem Thabeet war 2009 der 2. Pick des Drafts, 2014 spielte er bei den Oklahoma City Thunder. In der darauffolgenden Saison lief er für die Grand Rapids Drive auf, kam bisher aber nicht in die Liga zurück. Letzte Saison verschlug es ihn dann nach Japan. © getty 10/20 Jordan Crawford versuchte schon zweimal, sein NBA-Comeback zu starten. 2015 war er für die Fort Wayne Mad Ants tätig, in der darauffolgenden Saison für die Grand Rapids Drive. 2017 unterschrieb er dann endlich bei den New Orleans Pelicans. © getty 11/20 Josh Childress spielte zwei Jahre in Australien, bevor bei den Texas Legends sein Glück versuchte. Nach acht Spielen zum Ende der 2015/16-Saison machte er sich wieder auf den Weg Richtung Down Under und später nach Japan. © getty 12/20 Kendrick Perkins stand in den letzten Playoffs im Kader der Cleveland Cavaliers. Zuvor hielt er sich bei den Canton Charge, deren G-League-Team, fit. © getty 13/20 Nate Robinsons letztes NBA-Team waren die New Orleans Pelicans, danach spielte der dreifache Slam Dunk Champion in Israel und Venezuela, bevor er schließlich 2017 für 17 Spiele bei den Delaware 86ers anheuerte. © getty 14/20 Ricky Davis stand zuletzt bei den Los Angeles Clippers unter Vertrag, ab 2011 spielte er dann für die Lakeland Magic und Maine Red Claws. Bis 2014 konnte der ehemalige Star der Cleveland Cavaliers kein NBA-Team von sich überzeugen. © getty 15/20 Josh Howard musste seine NBA-Karriere nach einem Kreuzbandriss 2012 beenden. Zuvor spielte der All-Star bei den Dallas Mavericks, versuchte sich in der Saison 2013/14 dann bei den Austin Toros, kam allerdings nie in die Liga zurück. © getty 16/20 Rashad McCants Zeit in der NBA war bereits nach dem Ablauf seines Rookie-Vertrags vorbei. Von 2010 bis 2013 versuchte er mehrfach, bei den Texas Legends auf sich aufmerksam zu machen, ohne Erfolg. Zwischenzeitlich war er in Asien und Lateinamerika aktiv. © getty 17/20 Troy Hudson war vier Jahre von der Bildfläche der NBA verschwunden, bevor er 2012 schließlich 14 Spiele für die Sioux Falls Skyforce bestritt. Aufgrund von Verletzungen musste er sein geplantes Comeback allerdings schnell wieder auf Eis legen. © getty 18/20 Tyler Hansbrough spielte bis 2016 für die Charlotte Hornets, befand sich nach der Saison dann einige Monate in Free Agency und unterzeichnete schließlich bei den Fort Wayne Mad Ants. Seit 2017 ist er in China aktiv. © getty 19/20 Tyrus Thomas stand bis 2013 bei den Charlotte Bobcats unter Vertrag. Zwei Jahre darauf absolvierte er 14 Spiele für Iowa Energy und wurde in den Kader der Memphis Grizzlies berufen. Nach zwei Partien ging es aber auch schon wieder zurück in die G-League. © getty 20/20 Greg Ostertag kam zur Saison 2011/12 überraschend aus dem Ruhestand und absolvierte zehn Spiele für die Texas Legends. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits fünf Jahre aus der NBA und sollte aufgrund einer Knieverletzung auch nicht mehr dahin zurückkehren.

Die Teams der NBA G-League 2018/19: Eastern Conference

Division Team NBA-Franchise Atlantic Delaware Blue Coats Philadelphia 76ers Atlantic Long Island Nets Brooklyn Nets Atlantic Maine Red Claws Boston Celtics Atlantic Raptors 905 Toronto Raptors Atlantic Westchester Knicks New York Knicks Central Canton Charge Cleveland Cavaliers Central Fort Wayne Mad Ants Indiana Pacers Central Grand Rapids Drive Detroit Pistons Central Windy City Bulls Chicago Bulls Central Wisconsin Herd Milwaukee Bucks Southeast Capital City Go-Go Washington Wizards Southeast Erie BayHawks Atlanta Hawks Southeast Greensboro Swarm Charlotte Hornets Southeast Lakeland Magic Orlando Magic

Die Teams der NBA G-League 2018/19: Western Conference