NBA-News: Kyrie Irving will Karriere spätestens mit Mitte 30 beenden

Kyrie Irving von den Boston Celtics hofft, seine NBA-Karriere schon in seinen frühen 30ern beenden zu können. Spätestens mit Mitte 30 will er im Ruhestand sein und nicht, wie beispielsweise Vince Carter, länger als Role-Player in der Liga verweilen.

Freitagnacht (1.30 Uhr) treffen die Celtics auf die Atlanta Hawks mit Veteran Carter, der 41-Jährige ist aktuell der älteste Spieler in der NBA. Auf die Frage, ob Kyrie glaubt, selbst noch so lange in der Liga zu bleiben, antwortete der Point Guard mit einem Lächeln.

"Nein, Nein, wenn ich hiermit fertig bin, hoffentlich in meinen frühen oder mittleren 30ern, dann bin ich auch fertig", sagte der 26-Jährige. Air Canada scorte erst am Mittwoch gegen die Toronto Raptors (108:124) seinen 25.000. NBA-Punkt, Kyrie knackte ebenfalls erst kürzlich die Marke für 10.000 Zähler.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: Willkommen im 25k-Klub, Vince! © getty 1/26 Da kullerten ein paar Tränen - Vince Carter knackte in der vergangenen Nacht die 25.000.Punkte-Marke - standesgemäß per Dunk, 41 Jahre hin oder her! Die besten Scorer aller Zeiten ... © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic. © getty 5/26 PLATZ 22: Vince Carter (1998 - heute) - 25.001 Punkte in 1.423 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta Hawks (Stand 22.11.2018). © getty 6/26 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 7/26 PLATZ 20: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers. © getty 8/26 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.551 Punkte in 1.064 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand 22.11.2018). © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets. © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics. © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers. © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic. © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks. © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets. © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks.. © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 20/26 PLATZ 7: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.187 Punkte in 1.471 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 22.11.2018). © getty 21/26 PLATZ 6: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers. © getty 22/26 PLATZ 5: LeBron James (2003 - heute) - 31.530 Punkte in 1.160 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 22.11.2018) © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards. © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers.

Kyrie Irving wünscht sich mehr Empathie

Der Celtics-Star begründete seine Aussage nicht damit, später keine Lust mehr auf das Basketball-Spielen zu haben, allerdings sei das Leben als NBA-Spieler sehr stressig. "Ich liebe Basketball, aber alles, was damit auf einen zukommt?", fragte der Guard rhetorisch.

"Ein NBA-Spieler zu sein, ist ein Traum, den ich bereits als Kind hatte. Ich denke, dass alles andere, was damit einhergeht, nicht mehr die selbe Stellung wie früher hat."

Kyrie fügte hinzu, dass sich andere Menschen einmal in ihn hineinversetzen müssten, um die Menge an Arbeit und Einsatz zu schätzen, die NBA-Spieler aufbringen, um ihren Job zu machen.

"Ich wünschte, dass da manchmal etwas mehr Empathie im Bezug darauf wäre, was wir tagtäglich leisten müssen. Wie wir unsere Körper in Gefahr bringen, welchem mentalen Stress wir ausgesetzt sind und versuchen müssen, jeden Tag super zu sein und besser Basketball zu spielen als am Tag zuvor."