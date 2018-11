Korbjäger NBA Podcast: Jimmy Butler kriegt seinen Wunsch – quo vadis, Carmelo?

Der Korbjäger NBA Podcast beschäftigt sich in dieser Woche natürlich vor allem mit dem Trade von Jimmy Butler und seinen Auswirkungen für die involvierten Teams und den Rest der Liga. Außerdem: Die diffuse Situation um Carmelo Anthony - und ein Award für Jamal Murray.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge wird ausführlich der Trade von Jimmy Butler zu den Philadelphia 76ers unter die Lupe genommen. Wer hat den Trade "gewonnen", was kann man von den Sixers im Osten nun erwarten? Und ist es fair, wie Carmelo Anthony in Houston für nahezu alles verantwortlich gemacht wird?

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Der Trade von Jimmy Butler in der Analyse

Das Programm:

0:30 Alles zum Trade von Jimmy Butler

33:48 Carmelo Anthony vor dem Aus in Houston?

1:00:52 Ein Award für Jamal Murray

Hier findet man den Korbjäger Podcast