NBA-Ergebnisse: Sweet Lou sei Dank! Clippers bezwingen Milwaukee Bucks in Overtime-Krimi

Die L.A. Clippers haben die Bucks in einem Overtime-Krimi besiegt, während die Raptors keine Mühe mit den Knicks hatten.

Toronto Raptors (12-1) - New York Knicks (4-9) 128:112 (BOXSCORE)

Der Raptors pflügen weiterhin unaufhaltsam durch die Liga. In der heimischen Scotiabank Arena machten die Kanadier mit den New York Knicks kurzen Prozess, ohne dabei viele Kräfte zu vergeuden.

Bis Mitte des dritten Quarters konnte die Knickerbockers die Partie dennoch relativ offen gestalten, vor allem auch weil Tim Hardaway Jr. einen starken Tag erwischte (27 Punkte, 11/17 FG) und sich die Raptors in der ersten Halbzeit viele Ungenauigkeiten leisteten. Auch Kawhi Leonard nahm sich deutlich zurück und konnte seinen Namen erst Ende des ersten Viertels aufs Scoreboard eintragen.

Angeführt von Pascal Siakam, der ein Career High 23 Punkte ablieferte, zogen die Kanadier Mitte des dritten Viertels die Pace dann merklich an und outscoreten NY in den letzten 8:51 Minuten mit 30:13. Den daraus entstandenen 18-Punkte-Vorsprung ließen sie sich im letzten Abschnitt nicht mehr nehmen.

Die Klaue beendete den Abend mit 12 Punkten (2/7 FG), 7 Rebounds und 3 Assists. Jonas Valanciunas und OG Anunoby brachten zusätzlich einen wichtigen Impact von der Bank und kamen zusammengenommen auf 35 Punkte (13/18 FG) und 12 Rebounds. Nachdem Knicks-Rookie Kevin Knox im letzten Spiel gegen Atlanta keinen einzigen Wurf traf, kam der Forward dieses Mal wenigstens auf 12 Punkte bei 11 Versuchen.

Los Angeles Clippers (7-5) - Milwaukee Bucks (9-3) 128:126 OT (BOXSCORE)

Die Clippers setzen ihren starken Saisonstart fort! Das Team von Doc Rivers kämpfte die Bucks um Naturgewalt Giannis Antetokounmpo in der Verlängerung nieder, vor allem weil Lou Williams einmal mehr seine Klasse bewies. Aber alles der Reihe nach.

Los Angeles startete gut in die Partie und führte Anfang des zweiten Viertels schon souverän mit 15 Punkten. Jedoch legten die Bucks daraufhin ihren Dreierschalter um und warfen den Clippers in kürzester Zeit sieben Distanzwürfe um die Ohren - alleine viermal ließ Brook Lopez es von Downtown regnen. So stand zur Halbzeit wieder alles auf Anfang.

Danach ging es lange hin und her und kein Team konnte sich entscheidend absetzen. So war es auch bezeichnend, dass Eric Bledsoe das Spiel mit einem sehr wilden Dreier sechs Sekunden vor Schluss ausglich und den Fans im Staples Center weitere fünf Minuten Spielgeschehen schenkte.

Beinahe wären daraus noch mal weitere fünf geworden, da sich erneut keine Mannschaft einen deutlichen Vorteil erarbeiteten konnte. Clippers-Rookie Shai Gilgeous-Alexander kam wenige Sekunden vor der Sirene aber mit einem Clutch Play um die Ecke, indem er Bledsoe blockte und seinem Team damit den letzten Angriff und die Chance zum Sieg ermöglichte. Der Ball ging in die Hänge von Lou Williams, der die Uhr runterticken ließ und die Clippers mit einem toughen Off-Balance-Wurf zum Sieg führte.

Besonders herausragend war auf Seiten der Clippers Montrezl Harrell, der eine unglaubliche Physis an den Tag legte. Der Forward schnappte sich von der Bank kommend 9 Rebounds (davon 6 offensive) und legte starke 26 Zähler auf. Giannis erwischte auf der Gegenseite keinen überragenden Tag (trotz guter Stats) und endetet mit 27 Punkten, 18 Rebounds, 4 Assist und 5 Steals, leistete sich aber auch 6 Turnover und ließ einige wichtige Punkte am Charity Stripe liegen (5/11 FT).