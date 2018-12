NBA: Golden State Warriors patzen trotz Curry-Comeback gegen Detroit

Die Golden State Warriors befinden sich endgültig in der schwierigsten Phase seit einigen Jahren! Gegen Detroit half auch die Rückkehr von Stephen Curry nicht, um die neunte Saisonniederlage zu verhindern. Bei den Pistons überzeugten vor allem die Big Men.

Stephen Curry stand das erste Mal seit dem 8. November wieder in der Starting Five der Warriors, weshalb sich Quin Cook mit dem Platz auf der Bank begnügen musste. Auch Andre Iguodala kam im Gegensatz zum Overtime-Krimi in Toronto von der Bank - dafür ließ Steve Kerr Jonas Jerebko gemeinsam mit Damian Jones starten, um eine Antwort auf das Duo Griffin/Drummond zu haben. Die Pistons hatten ihrerseits eine Serie von fünf gewonnenen Heimspielen in Folge zu verteidigen.

Beide Teams taten sich in der Offensive zu Beginn schwer und trafen jeweils nur einen ihrer ersten fünf Würfe. Als die Pistons durch einen Drummond-Putback mit 6:5 in Führung gingen, waren schon fünf Minuten gespielt. Drummond griff sich alleine im ersten Viertel neun Rebounds, fünf davon in der Offensive. Durch zwei schnelle Dreier von Stanley Johnson und Reggie Bullock baute Detroit die Führung sogar auf sechs Punkte aus (18:12). Weil Klay Thompson allerdings sechs Punkte folgen ließ, ging es mit einem 24:24-Unentschieden in das zweite Viertel.

Dort setzte sich das Bild aus dem ersten Abschnitt fort. Detroit dominierte die Warriors am offensiven Brett (7:2 in Halbzeit eins) und zwang Steve Kerr zu einer schnellen Auszeit (32:27). Besonders die Second Unit der Pistons gab dem amtierenden Champion alle Hände voll zu tun. In der ersten Halbzeit outscorte die Pistons-Bank, angeführt von Stanley Johnson (13 Punkte), die Warriors-Bank um 20 Punkte und sorgte für eine zweistellige Führung (45:35). Bei Golden State wollte hingegen der Wurf nicht fallen - nur einer der zehn Versuche von Downtown fand das Ziel. Einzig und allein Kevin Durant (13) war es zu verdanken, dass der Rückstand zur Halbzeit im einstelligen Bereich blieb (54:46).

Pistons halten die Warriors auf Distanz

Wer nun eine Leistungsexplosion der Warriors erwartete sah sich allerdings getäuscht. Durch einen weiteren Bullock-Dreier und einen Jackson-And-One konnten die Pistons ihre Führung sogar ausbauen (69:55). Offenbar ein Signal an Stephen Curry nun das Spiel in die eigene Hand zu nehmen. Nachdem die erste Halbzeit seines Comebacks noch verhalten verlief, verkürzte er die Führung durch zwei Dreier, einen Layup und einen Assist für Durant auf 76:71. Per Buzzer-Beater aus der Ecke holte Stanley Johnson das Momentum allerdings wieder auf Seite der Pistons (85:78).

Die letzten 12 Minuten der Partie eröffnete Ish Smith mit sieben Punkten für Motor City, wobei Curry auf der Gegenseite die Antwort fand und seinen dritten Wurf von jenseits des Perimeters traf. Dennoch fanden die Dubs nicht wirklich in ihr System und liefen fast ausschließlich Iso-Plays über Durant, die nicht zwingend von Erfolg gekrönt waren. Dreieinhalb Minuten vor Schluss traf Stanley Johnson abermals einen Dreier und schraubte die Pistons-Führung bis auf 14 Punkte hoch (101:87). Von diesem Rückstand erholten sich die Warriors nicht mehr, weshalb die neunte Saisonniederlage des amtierenden Meisters feststand.

Bester Werfer des Spiels war Kevin Durant (28 Punkte, 9/19 FG), gefolgt von Stephen Curry (27, 10/21 FG). Bei den Pistons scorte neben Blake Griffin (26, 9/22 FG) vor allem Stanley Johnson von der Bank (19, 8/16 FG). Insgesamt kamen bei Motor City sechs Spieler in Double Figures, bei den Warriors schaffte das neben Durant und Curry lediglich noch Klay Thompson (21).

NBA: Die jüngsten 30-Punkte-Scorer aller Zeiten: JJJ und Doncic in elitärem Kreis © getty 1/21 Jaren Jackson Jr. verbuchte beim 2OT-Sieg der Grizzlies 36 Punkte - mit gerade einmal zarten 19 Jahren! SPOX blickt aus diesem Grund auf die jüngsten 30-Punkte-Scorer aller Zeiten. © getty 2/21 Platz 20: Shareef Abdur-Rahim (Vancouver Grizzlies), Alter: 20 Jahre, 28 Tage: 34 Punkte am 08. Januar 1997 gegen die Golden State Warriors. © getty 3/21 Platz 19: John Drew (Atlanta Hawks), Alter: 20 Jahre, 22 Tage: 41 Punkte am 22. Oktober 1974 gegen die Philadelphia 76ers. © getty 4/21 Platz 18: D’Angelo Russell (Los Angeles Lakers), Alter: 20 Jahre, 7 Tage: 39 Punkte am 01. März 2016 gegen die Brooklyn Nets. © getty 5/21 Platz 17: Cliff Robinson (New Jersey Nets), Alter: 19 Jahre, 362 Tage: 45 Punkte am 09. März 1980 gegen die Detroit Pistons. © getty 6/21 Platz 16: Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves), Alter: 19 Jahre, 342 Tage: 31 Punkte am 17. Januar 2015 gegen die Denver Nuggets. © getty 7/21 Platz 15: Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), Alter: 19 Jahre, 313 Tage: 33 Punkte am 27. März 1996 gegen die Boston Celtics. © getty 8/21 Platz 14: Dajuan Wagner (Cleveland Cavaliers), Alter: 19 Jahre, 310 Tage: 33 Punkte am 11. Dezember 2002 gegen die Toronto Raptors. © getty 9/21 Platz 13: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Alter: 19 Jahre, 310 Tage: 32 Punkte am 27. Januar 2012 gegen die New Jersey Nets. © getty 10/21 Platz 12: Stephon Marbury (Minnesota Timberwolves), Alter: 19 Jahre, 307 Tage: 33 Punkte am 29. November 1996 gegen die Utah Jazz. © getty 11/21 Platz 11: Myles Turner (Indiana Pacers), Alter: 19 Jahre, 304 Tage: 31 Punkte am 22. Januar 2016 gegen die Golden State Warriors © getty 12/21 Platz 10: Luol Deng (Chicago Bulls), Alter: 19 Jahre, 298 Tage: 30 Punkte am 08. Februar 2005 gegen die Dallas Mavericks. © getty 13/21 Platz 9: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Alter: 19 Jahre, 243 Tage: 31 Punkte am 29. Oktober 2018 gegen die San Antonio Spurs. © getty 14/21 Platz 8: Ricky Davis (Charlotte Hornets), Alter: 19 Jahre, 225 Tage: 32 Punkte am 05. Mai 1999 gegen die Boston Celtics. © getty 15/21 Platz 7: J.R. Smith (New Orleans Hornets), Alter: 19 Jahre, 198 Tage: 33 Punkte am 26. März 2005 gegen die Memphis Grizzlies. © getty 16/21 Platz 6: Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Alter: 19 Jahre, 162 Tage: 30 Punkte am 07. November 2003 gegen die Los Angeles Clippers. © getty 17/21 Platz 5: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Alter: 19 Jahre, 113 Tage: 30 Punkte am 14. Dezember 1997 gegen die Dallas Mavericks. © getty 18/21 Platz 4: Devin Booker (Phoenix Suns), Alter: 19 Jahre, 81 Tage: 32 Punkte am 19. Januar 2016 gegen die Indiana Pacers. © getty 19/21 Platz 3: Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alter: 19 Jahre, 76 Tage: 36 Punkte am 30. November 2018 gegen die Brooklyn Nets. © getty 20/21 Platz 2: Kevin Durant (Seattle SuperSonics), Alter: 19 Jahre, 62 Tage: 35 Punkte am 30. November 2007 gegen die Indiana Pacers. © getty 21/21 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Alter: 18 Jahre, 334 Tage: 33 Punkte am 29. November 2003 gegen die Memphis Grizzlies.

Die wichtigsten Statistiken

Detroit Pistons (13-7) vs. Golden State Warriors (15-9) 111:102 (BOXSCORE)

Dass die Detroit Pistons eines der besten Rebounding-Teams der Liga sind, ist mittlerweile keine Neuheit mehr. Dennoch war die Dominanz vor allem am offensiven Brett überaus beeindruckend. Insgesamt 14 Offensiv-Rebounds angelte sich Motor City, wobei alleine Andre Drummond acht holte.

Vielleicht lag es an Insider-Tipps von Zaza Pachulia oder aber einfach an der hervorragenden Einstellung Dwayne Caseys. Die Secound Unit der Pistons machte über die komplette Spielzeit eine hervorragende Figur und sorgte für jede Menge Entlastung. Am Ende der Partie standen 42 Bench-Punkte auf dem Statsheet, denen lediglich 13 bei den Warriors gegenüberstehen.

Auch wenn es bei Golden State in letzter Zeit nicht mehr ganz so leicht und locker läuft wie in der Vergangenheit, eine solch schlechte Dreierquote sieht man von den Dubs nur ganz selten. Gerade einmal 6 der 26 Versuche von Downtown fanden ihr Ziel - das sind schwache 23 Prozent!

Der Star des Spiels

Andre Drummond. Auch wenn Griffin, Bullock und Johnson mehr Punkte erzielten als der Big Man (15) - die Dominanz Drummonds unter dem Korb war der entscheidende Faktor des Spiels. 19 Rebounds, davon 8 (!!) offensiv sprechen eine deutliche Sprache. Hinzu kam, dass er sogar bei der allseits bekannten Hack-A-Drummond-Taktik nicht mitspielte und genau im richtigen Moment einen Freiwurf traf, ehe er sich mit einem dicken Grinsen in Richtung Bank verabschiedete.

Die meisten 30-Punkte-Spiele der NBA-Geschichte: Ist kein Rekord sicher? © getty 1/21 Mit 38 Punkten gegen die Pacers erreichte LeBron James mal wieder einen Meilenstein – der King hat nun die drittmeisten 30-Punkte-Spiele der NBA-Geschichte erzielt. In der Top 20 ist auch Dirkules vertreten! © getty 2/21 Platz 20: Dirk Nowitzki (1999 bis heute, Dallas Mavericks): 244 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 3/21 Platz 19: Elvin Hayes (1968 bis 1984, San Diego/Houston Rockets, Baltimore/Capital/Washington Bullets): 244 30-Punkte-Spiele. © getty 4/21 Platz 18: Carmelo Anthony (2003 bis heute, Denver Nuggets, New York Knicks, OKC Thunder, Houston Rockets): 271 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 5/21 Platz 17: Alex English (1976 bis 1991, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks): 276 30-Punkte-Spiele. © getty 6/21 Platz 16: Bob Pettit (1954 bis 1965, Milwaukee/St. Louis Hawks): 284 30-Punkte-Spiele. © getty 7/21 Platz 15: Kevin Durant (2007 bis heute, OKC Thunder, Golden State Warriors): 290 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 8/21 Platz 14: George Gervin (1976 bis 1986, San Antonio Spurs, Chicago Bulls): 297 30-Punkte-Spiele. © getty 9/21 Platz 13: Shaquille O’Neal (1992 bis 2011, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics): 313 30-Punkte-Spiele. © getty 10/21 Platz 12: Adrian Dantley (1976 bis 1991, Buffalo Braves, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks): 314 30-Punkte-Spiele. © getty 11/21 Platz 11: Elgin Baylor (1958 bis 1971, Minneapolis/Los Angeles Lakers): 343 30-Punkte-Spiele. © getty 12/21 Platz 10: Allen Iverson (1996 bis 2010, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies): 345 30-Punkte-Spiele. © getty 13/21 Platz 9: Dominique Wilkins (1982 bis 1999, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic): 346 30-Punkte-Spiele. © getty 14/21 Platz 8: Jerry West (1960 bis 1974, Los Angeles Lakers): 350 30-Punkte-Spiele. © getty 15/21 Platz 7: Oscar Robertson (1960 bis 1974, Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks): 387 30-Punkte-Spiele. © getty 16/21 Platz 6: Kareem Abdul-Jabbar (1969 bis 1989, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers): 429 30-Punkte-Spiele. © getty 17/21 Platz 5: Kobe Bryant (1996 bis 2016, Los Angeles Lakers): 431 30-Punkte-Spiele. © getty 18/21 Platz 4: Karl Malone (1985 bis 2004, Utah Jazz, Los Angeles Lakers): 435 30-Punkte-Spiele. © getty 19/21 Platz 3: LeBron James (2003 bis heute, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers): 436 30-Punkte-Spiele (Stand: 30.11.2018). © getty 20/21 Platz 2: Wilt Chamberlain (1960 bis 1973, Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers): 515 30-Punkte-Spiele. © getty 21/21 Platz 1: Michael Jordan (1984 bis 2003, Chicago Bulls, Washington Wizards): 562 30-Punkte-Spiele.

Der Flop des Spiels

Kevon Looney. Kam früh in der Partie für Damian Jones, da er von den physischen Fähigkeiten am ehesten für die Mammut-Aufgabe Drummond gewachsen war. Doch anstatt zu helfen leistete er sich einige Fehler beim Ausboxen und sammelte zudem schnell unnötige Fouls. Sein Plus/Minus-Rating von -12 wurde nur von Jordan Bell und Shaun Livingston unterboten.

Coaching Move des Spiels

Kaum ein Team hat den Small Ball in den letzten Jahren so geprägt wie die Warriors - heute sah die Welt allerdings ganz anders aus. Drummond, Griffin und Co. zeigten dem amtierenden Champion, dass ein Spiel auch mit Hustle-Plays unter dem Korb entschieden werden kann. Dwayne Casey ließ seine beiden Bigs folgerichtig oft gemeinsam spielen, weshalb sich Steve Kerr schon früh in der Begegnung gezwungen sah, ungewöhnlich große Lineups zu spielen, die wiederum den eigenen Spielfluss in der Offensive hemmten.