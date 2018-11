NBA: Dennis Schröder führt die Oklahoma City Thunder zum Sieg - Russell Westbrook verletzt

Die Oklahoma City Thunder (5-4) konnten zuhause gegen die New Orleans Pelicans (4-6) ihren fünften Sieg in Folge einfahren. Diese bauten ihre Niederlagenserie somit auf sechs Partien aus.

Der MVP-Kandidat Anthony Davis musste weiter auf seinen Point Guard Elfrid Payton verzichten, welcher aufgrund seines verstauchten rechten Knöchels noch nicht wieder einsatzbereit war. Auf Seiten der Thunder fehlte weiterhin Andre Roberson, der Shooting Guard riss sich die Patellasehne.

Bereits früh in diesem Match sollte eigentlich klar werden, wer das Sagen hat, doch die Pelicans ließen sich nicht so einfach abschreiben. Im ersten Viertel war das Tempo sehr hoch, besonders der Western Conference Player of the Week Russell Westbrook attackierte direkt zu Beginn aggressiv den Korb, so kennt man es von ihm. Steven Adams unterstützte ihn dabei tatkräftig und traf zügig dreimal hintereinander.

Dennis Schröder betrat das Spielfeld erst nach neun Minuten, konnte aber da weiter machen, wo Russ aufgehört hatte und hielt die Spielgeschwindigkeit hoch. Nach den ersten zwölf Minuten führten die Thunder mit 36:28, wobei sie ganze 71,4 Prozent aus dem Feld trafen.

Jedoch kamen die Pelicans recht schnell wieder in die Spur, es wurde auf beiden Seiten viel gehustelt und der starke körperliche Einsatz der Teams machte die Partie sehenswert. Julius Randle brachte für New Orleans Schwung von der Bank und war mit 11 Punkten ihr bester Scorer zur Halbzeit. Davis bekam bis hierhin nichts geschenkt, doch sein Team erkämpfte sich trotzdem die Führung zum Ende der ersten Hälfte, unter anderem, weil sie endlich einen Teil ihrer Dreier trafen. Zudem verteilte Jrue Holiday bis hierhin bereits 9 Assists, Westbrook brachte derweil 16 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists aufs Papier.

Weiterhin blieb das Duell spannend, die Intensität kochte derweil auch etwas hoch und es gab einige spektakuläre Dunks der Thunder zu bestaunen. Nun holten sie sich ihre Führung wieder, überzeugten mit guter Defense unterm Korb, während Adams und Paul George offensiv hart arbeiteten.

Westbrook muss mit Knöchelverletzung runter

Plötzlich geht Westbrook mit einem lauten Schrei zu Boden, Davis scorte nach einem offensivem Rebound über ihn. Dem Point Guard musste direkt vom Spielfeld in Richtung Umkleide geholfen werden. Offenbar landete er bei dem Rebound-Versuch auf dem Fuß von Davis und knickte um.

Danach schien die Partei schnell zu kippen, doch die Thunder fingen sich direkt wieder, Jerami Grant scorte back to back mit furiosen Transition Dunks. Das Momentum blieb auf der Seite von Oklahoma, schon waren sie zweistellig vorne und schlossen das dritte Viertel selbstbewusst mit einem 13:2-Lauf ab.

Im letzten Spielabschnitt sollte Davis (20 Punkte) dann endlich in Fahrt kommen, Unterstützung gab es erneut von Randle (26 Punkte, 8 Rebounds), welcher perfekt vom Feld blieb und Holiday (22 Punkte) mit einem neuen Saisonbestwert von 14 Assists. Allerdings ließen die Thunder nichts mehr anbrennen, George (23 Punkte) bekam zwar seine Probleme mit der Effizient und New Orleans auf sechs Zähler ran, dann schritt jedoch Schröder (22 Punkte) ein.

Der Backup-Point Guard erzielte die nächsten sieben Punkte für sein Team und verwandelte zwei wichtige Freiwürfe in der Crunch Time. Adams beendete das Spiel mit 18 Zählern und 8 Rebounds, Westbrook verließ das Spielfeld im dritten Viertel mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists.

Die wichtigsten Statistiken

Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans 122:116 (BOXSCORE)

Nachdem die Thunder mit einer grandiosen Feldwurfquote von 71,4 Prozent in das Match gestartet waren, verabschiedete sich diese bereits im nächsten Viertel. Oklahoma traf lediglich 8/22 Würfen nach dem Wiederanpfiff, stabilisierte sich aber wieder im Laufe der zweiten Halbzeit und beendete das Spiel letztendlich mit einer Quote von 48,4 Prozent.

Im dritten Viertel gaben die Pelicans ganze zehnmal den Ball ab, insgesamt kam das Team auf 20 Turnover. Dies spiegelt sich auch in den 15 Steals der Thunder wieder, sechs davon stammen ebenfalls aus besagtem Spielabschnitt.

Gleich zwei Saisonbestwerte gab es zu bestaunen, die 14 Assists von Jrue Holiday und die 22 Punkte von Dennis Schröder. Außerdem ist die perfekte 10/10 FG-Partie von Julius Randle hervorzuheben.

Den besten Plus/Minus-Wert beider Teams hatte der Center Adams (+22), sein Gegenüber Anthony Davis enttäuschte derweil mit einem mageren Wert von -18.

Der Star des Spiels

Dennis Schröder. Nachdem Russel Westbrook verletzt vom Feld musste, übernahm der Deutsche die Führung des Teams und scorte, wenn es darauf ankam. Alleine in der zweiten Hälfte erzielte der Point Guard 16 Punkte und sicherte den Thunder den Sieg. Er drückte sich nicht vor der Verantwortung, hielt die Spielgeschwindigkeit hoch und die Saisonbestleistung von 22 Punkten ist das Ergebnis.

Der Flop des Spiels

Anthony Davis. Flop mag mit 20 Punkten vielleicht etwas übertrieben klingen, doch der Big Man kam nie so wirklich in die Partie. In der Crunch Time fehlte es ihm an einer gewissen Entschlossenheit und dem Glaube, das Spiel noch drehen zu können. Außerdem verlor Davis gleich fünfmal den Ball und warf lediglich 35 Prozent aus dem Feld. Der schlechteste Plus/Minus-Wert mit -18 spricht Bände.

Coaching Move des Spiels

Billy Donovan behielt die Ruhe, nachdem sein MVP-Point Guard verletzt zu Boden ging. Sein Team überzeugte außerdem mit guter Defense, inklusive 15 Steals und machte es Anthony Davis über die komplette Spielzeit nicht einfach zum Korb zu gelangen. Zudem verteidigten sie ihre Dreipunktelinie sehr ordentlich.