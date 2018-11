NBA: Demontage! Houston Rockets fegen schwache Golden State Warriors aus der Halle

Die Golden State Warriors (12-4) erwischen einen rabenschwarzen Abend und kommen gegen die Houston Rockets (7-7) mit 107:86 (BOXSCORE) gewaltig unter die Räder. Die Dubs treffen kein Scheunentor, während bei Houston die Rollenspieler um unter anderem Isaiah Hartenstein aufdrehen.

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass die Warriors wohl noch einige Zeit lang auf Stephen Curry verzichten müssen, überraschte Head Coach Steve Kerr mit Andre Iguodala in der Starting Five. Der 34-Jährige - zum ersten Mal Starter in 2018/19 - sollte die Überwachung von Chris Paul übernehmen. Draymond Green kehrte nach seiner Sperre gegen die Hawks wieder zurück aufs Parkett.

Es dauerte einige Minuten, bis die Offenses beider Teams etwas in die Gänge kamen. Während die Gäste vor allem aus der Distanz extrem kalt starteten, traf Houston nur 2 der ersten 11 Feldwurfversuche. Immerhin kamen die Rockets anschließend besser zurecht, mit einem 17:4-Lauf eroberten sich James Harden und Co. bis zum Ende des ersten Viertels eine 25:19-Führung.

Auch anschließend lief es bei Houston besser als beim amtierenden Champion. Angeführt von Harden, der sich immer wieder stark in Isolations durchsetzte, und der guten Defense bauten die Rockets ihren Vorsprung bis auf 12 Zähler aus. Immerhin kam Golden State bis zur Halbzeitpause noch auf 41:47 heran.

Eine Wende konnten die Dubs allerdings auch nach dem Seitenwechsel nicht einleiten. Offensiv lief vor allem bei den Startern wenig bis gar nichts zusammen, die Rockets konnten ihren Vorsprung relativ schnell wieder ausbauen. Gegen Ende des dritten Abschnitts setzten sich die Hausherren bis auf 17 Zähler ab.

Das sollte es aber noch lange nicht gewesen sein. Auch im vierten Viertel behielt Houston die komplette Kontrolle über das Geschehen, gut achteinhalb Minuten vor dem Ende sorgte kein Geringerer als Isaiah Hartenstein schließlich für die Vorentscheidung.

Golden State Warriors enttäuschen auf ganzer Linie

Nach einem Steal von CP3 bekam der Deutsche den Spalding in der Transition in der linken Ecke. Vollkommen frei drückte Hartenstein ab - und versenkte seinen ersten Dreier in der NBA! Das war der Höhepunkt auf einen 12:0-Lauf, mit dem sich Houston bis auf 88:65 absetzte.

Anschließend nahm Warriors-Coach Kerr all seine Starter vom Feld, die Garbage Time war damit angebrochen. Für Golden State bedeutete dies, dass erstmals seit März 2013 kein Starter auch nur einen einzige Dreier versenken konnte. Weder bei Klay Thompson (10 Punkte, 0/5 Dreier), noch bei Draymond Green (0 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 5 Turnover) oder Kevin Durant (20, 6/15 FG) lief an diesem Abend etwas zusammen.

Die Rockets dagegen hatten immer noch nicht genug, der Vorsprung wuchs im letzten Durchgang zwischenzeitlich bis auf 32 Punkte an. The Beard führte sein Team mit 27 Punkten (8/23 FG, 4/14 Dreier) an, doch auch Paul (10, 7 Assists, 3 Steals) oder James Ennis (19) stehen sinnbildlich für ein starkes Teamgefüge bei den Rockets. Hartenstein lieferte ebenfalls eine sehr gute Partie ab. Der Deutsche kam in 15 Minuten Einsatzzeit auf 6 Punkte, 5 Rebounds, einen Assist sowie einen Plus/Minus-Wert von +27.

Die jüngsten Scorer der NBA-Geschichte mit einem 50-Punkte-Spiel © getty 1/21 Er war der 10. Pick im Draft von 2009 und benötigte nicht lange, um Geschichte zu schreiben. Heute vor neun Jahren legte Jennings für die Bucks 55 Punkte auf. SPOX präsentiert euch die jüngsten Scorer mit einem 50-Punkte-Spiel. © getty 2/21 20. Wilt Chamberlain (23 Jahre, 83 Tage): Am 12.11.1959 erzielte Wilt the Stilt 55 Punkte (23/43 FG) gegen die Cincinnati Royals. Im Laufe seiner historischen Karriere scorte Goliath sogar 100 Punkte und legte die 50 Zähler im Saisonschnitt auf. © getty 3/21 19. Vince Carter (23 Jahre, 32 Tage): Am 27.02.2000 erzielte Air Canada 51 Punkte (17/32 FG) gegen die Phoenix Suns. Vinsanity befindet sich in seiner bereits 21. NBA-Saison im Alter von inzwischen 41 Jahren. © getty 4/21 18. Elvin Hayes (22 Jahre, 362 Tage): Am 13.11.1968 erzielte der Hall of Famer 54 Punkte (20/45 FG) gegen die Detroit Pistons. Der 1. Pick des gleichjährigen Drafts griff sich zudem 22 Boards. © getty 5/21 17. Terrence Ross (22 Jahre, 354 Tage): Am 25.01.2014 erzielte der Slam-Dunk-Champions von 2013 51 Punkte (16/29 FG) gegen die Los Angeles Clippers. Der Highflyer explodierte wie aus dem Nichts und versenkte 10 Dreier. © getty 6/21 16. Anthony Davis (22 Jahre, 347 Tage): Am 21.02.2016 erzielte Brow 59 Punkte (24/34 FG) gegen die Detroit Pistons. Das Mega-Talent sicherte sich zusätzlich 20 Rebounds. © getty 7/21 15. Kyrie Irving (22 Jahre, 311 Tage): Am 28.01.2015 erzielte Uncle Drew 55 Punkte (17/36 FG) gegen die Portland Trail Blazers. Insgesamt verwandelte der Champion von 2017 11 Würfe von Downtown. © getty 8/21 14. Kareem Abdul-Jabbar (22 Jahre, 311 Tage): Am 21.02.1970 erzielte der All-Time-Leading-Scorer 51 Punkte gegen die Seattle SuperSonics. Ein oder zwei Skyhooks waren sicherlich dabei. © getty 9/21 13. Tracy McGrady (22 Jahre, 288 Tage): Am 08.03.2002 erzielte The Big Sleep 50 Punkte (18/29 FG) gegen die Washington Wizards. Inzwischen arbeitet T-Mac als Analyst für ESPN. © getty 10/21 12. Bob McAdoo (22 Jahre, 150 Tage): Am 22.02.1974 erzielte der 95er MVP 52 Punkte (20/28 FG) gegen die Boston Celtics. Zusätzlich holte sich der Big Man 22 Rebounds. © getty 11/21 11. Karl-Anthony Towns (22 Jahre, 133 Tage): Am 28.03.2018 erzielte der Fortnite-Spieler 54 Punkte (19/32 FG) gegen die Atlanta Hawks. Offensichtlich waren dies nicht die Playoffs. © getty 12/21 10. Kobe Bryant (22 Jahre, 105 Tage): Am 06.12.2000 erzielte die Black Mamba 51 Punkte (18/35 FG) gegen die Golden State Warriors. Ein paar Jährchen später sollte die Lakers-Legende noch einmal 30 Zähler draufsetzen. © getty 13/21 9. Amar'e Stoudemire (22 Jahre, 47 Tage): Am 02.01.2005 erzielte der zurzeit in Jerusalem spielende Big Man 53 Punkte (20/27 FG) gegen die Portland Trail Blazers. Die effektivste Feldwurfquote der gesamten Liste! © getty 14/21 8. Shaquille O'Neal (22 Jahre, 45 Tage): Am 20.04.1994 erzielte Shaq Diesel 53 Punkte (22/31 FG) gegen die Minnesota Timberwolves. Außerdem griff dich der dominante Big Man 18 Boards. © getty 15/21 7. Phil Chenier (22 Jahre, 37 Tage): Am 06.12.1972 erzielte der (heutige) TV-Broadcaster der Washington Wizards 53 Punkte (22/31 FG) gegen die Portland Trail Blazers. 1978 holte sich der Guard seinen Championship-Ring. © getty 16/21 6. Jamal Mashburn (21 Jahre, 348 Tage): Am 12.11.1994 erzielte Monster Mash 50 Punkte (19/31 FG) gegen die Chicago Bulls. In seiner Rookie-Saison scorte der Forward im Schnitt 19,2 Punkte und wurde ins All-Rookie-First-Team gewählt. © getty 17/21 5. Allen Iverson (21 Jahre, 309 Tage): Am 12.04.1997 erzielte The Answer 50 Punkte (17/32 FG) gegen die Cleveland Cavaliers. 9 Turnover hatte er aber auch auf dem Konto. © getty 18/21 4. Rick Barry (21 Jahre, 261 Tage): Am 14.12.1965 erzielte der Hall of Famer 57 Punkte (18/29 FG) gegen die New York Knicks. An diesem Tag traf er 21 seiner 22 Würfe von der Freiwurflinie mit seiner legendären Technik. © getty 19/21 3. Devin Booker (20 Jahre, 145 Tage): Am 24.03.2017 erzielte der Shooting Guard ganze 70 Punkte (21/40 FG) gegen die Boston Celtics. Über deren Defense an dem Tag lässt sich aber auch zweifeln ... © getty 20/21 2. LeBron James (20 Jahre, 80 Tage): Am 20.03.2005 erzielte der inzwischen vierfache MVP 56 Punkte (18/36 FG) gegen die Toronto Raptors. Bereits 22 Tage nach seinem 21. Geburtstag gelang sein drittes Spiel mit 50+ Zählern. © getty 21/21 1. Brandon Jennings (20 Jahre, 52 Tage): Am 14.11.2009 scorte der Rookie 55 Punkte (21/34 FG) beim Sieg gegen die Golden State Warriors. Es war erst sein siebtes NBA-Spiel, alleine im dritten Viertel erzielte er 29 Punkte (0 im ersten Viertel).

Die wichtigsten Statistiken

Houston Rockets (7-7) - Golden State Warriors (12-4) 107:86 (BOXSCORE)

Es dauerte etwas mehr als 20 Minuten, bis die Warriors endlich den ersten erfolgreichen Dreier verzeichnen konnten - extrem ungewöhnlich für den Champion. Die Dubs starteten mit 0 von 6 von Downtown, viel besser wurde es anschließend aber auch nicht. Golden State traf insgesamt nur 4 von 18 aus der Distanz (22,2 Prozent).

Das schwache Shooting der Gäste war auch auf die starke Defense der Rockets zurückzuführen. Houston hielt die Warriors bei gerade einmal 41 Punkten in der ersten Halbzeit - so wenig Punkte haben die Rockets in einer ersten Halbzeit 2018/19 noch nie zugelassen. Für die Dubs war es nach 24 Minuten wenig überraschend die geringste Punkteausbeute der laufenden Saison - und der zweitschlechteste Wert in fast zwei Jahren.

Ein weiteres Indiz für die gute Defense der Rockets: Golden State hatte am Ende der Partie ganze 17 Turnover auf dem Konto. Die nutzte Houston wiederum exzellent aus, die Rockets kamen auf 29 Punkte nach Ballverlusten (GSW: 7). Harden, Paul und Co. gaben dagegen nur 8 Mal den Ball aus der Hand.

Beim Shooting sah die Situation für die Houston Rockets übrigens bedeutend besser aus. Die Hausherren hämmerten insgesamt 16 Dreier bei 47 Versuchen (34 Prozent) durch die Reuse. Insgesamt hatte Houston nur 3 erfolgreiche Field Goals mehr auf dem Konto als der Gegner aus der Bay Area. Die große Differenz in Sachen Triples sorgte aber letztlich für den Blowout-Sieg Houstons.

Houston Rockets vs. Golden State Warriors: Die Stimmen

Draymond Green (Golden State Warriors): "Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt. Aber wir sind immer noch das beste Team in der Liga. Wir werden immer noch die Championship gewinnen."

Der Star des Spiels

Die Rollenspieler der Rockets. Klar, Harden war mal wieder der beste Scorer seines Teams, er hatte gleichzeitig aber auch mit seiner Effizienz zu kämpfen. Dafür zeigten aber die Rollenspieler eine durchweg hervorragende Leistung. Angefangen mit James Ennis (19 Punkte), über Eric Gordon (17) und Gary Clark (9, zwischenzeitlich 3 Dreier in Folge) bis hin zu Hartenstein (6 und 5) zeigte Houston eine beeindruckende Tiefe - das war in der bisherigen Saison eher selten der Fall gewesen.

NBA - Die neuen City-Edition-Jerseys der NBA-Teams © getty, twitter.com/lakers 1/31 Die NBA-Teams haben ihre City Jerseys veröffentlicht - mit ziemlich unterschiedlichem Ergebnis! Wir präsentieren alle neuen Designs. © nba.com 2/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - C.J. McCollum präsentiert das neue Jersey der Blazers, das als Hommage an den Pazifischen Nordwesten gedeutet werden soll. © nba.com 3/31 MILWAUKEE BUCKS - Ungewohnte Farbenpracht bei den Bucks: Als Inspiration diente das alte Court-Design der ehemaligen UW-Milwaukee Panther Arena (besser bekannt als MECCA), in der die Bucks zwischen 1969 und 1988 spielten. © twitter.com/chicagobulls 4/31 CHICAGO BULLS - Die vier Sterne auf der Brust des Bulls-Jerseys sollen die Stadtflagge Chicagos repräsentieren. © nba.com 5/31 CLEVELAND CAVALIERS - Auch die Cavs haben ihre neuen Jerseys veröffentlicht und offensichtlich sind alle Spieler begeistert davon. Oder, Kevin Love? Kevin? © twitter.com/celtics 6/31 BOSTON CELTICS - Grün/Weiß/Gold, die Celtics repräsentieren ihr Wurzeln, ansonsten wurde nicht viel herumexperimentiert, sondern sich auf Altbewährtes verlassen. © twitter.com/TomerAzarly 7/31 LOS ANGELES CLIPPERS - Sieht so das neue City-Edition-Jersey der Clippers aus? Offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, es sieht aber ganz danach aus, als ob die Clippers eine Hommage an das Logo der Olympischen Spiele 1984 in das Trikot einarbeiten. © nba.com 8/31 MEMPHIS GRIZZLIES - In Memphis will man die Nähe zum Wrestling präsentieren - insgesamt sechsmal sollen Jaren Jackson Jr. und Co. mit dem "Main Event" Jersey auflaufen. © twitter.com/ATLhawks 9/31 ATLANTA HAWKS - Mit den goldenen Ziffern feiern die Hawks ihr 50. Jubiläum, das Muster an den Seiten soll die Federn des Adlers darstellen. © twitter.com/MiamiHEAT 10/31 MIAMI HEAT - Sie sind wieder da! Die Heat haben die neue Trikot-Version der Vice-Kampagne vorgestellt. Nach den weißen Jerseys im Vorjahr laufen die Heat 2018/19 an 15 Abenden in schwarzen Leibchen mit rosa-blauen Akzenten auf. © twitter.com/UniWatch 11/31 CHARLOTTE HORNETS - Der "Buzz City"-Schriftzug ist bereits aus den vergangenen Jahren bekannt und auch sonst gibt es bei den City Edition Jerseys der Hornets nur marginale Veränderungen zu den Vorversionen. © nba.com 12/31 SACRAMENTO KINGS - Mit dem babyblauen Trikot möchten die Kings ihrem Stolz auf die kalifornische Hauptstadt Ausdruck verleihen. Abgesehen vom Sactown-Schriftzug gibt es aber nicht besonders viele Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. © twitter.com/nyknicks 13/31 NEW YORK KNICKS - Es sieht eigentlich kaum wie ein Trikot der Knicks aus. Dunkele Farben mit den auffälligen Streifen als Umrandung, ein Look angelehnt an die 50er Jahre. © twitter.com/lakers 14/31 LOS ANGELES LAKERS - Das Team von LeBron James bleibt seinen Farben treu und ließ sich von Legende Magic Johnson beim Design unterstützen. © twitter.com/OrlandoMagic 15/31 ORLANDO MAGIC - Auf den ersten Blick wirkt diese Ausgabe des Magic-Trikots nicht sonderlich spektakulär. Auf den zweiten Blick fallen aber die Verzierungen an den Seiten des Trikots, die den Nachthimmel darstellen sollen, positiv ins Auge. © nba.com 16/31 DALLAS MAVERICKS - Luka Doncic präsentiert das neue Jersey der Mavs, das einen Neuanfang für die Franchise repräsentieren soll. Ist das gelungen? © nba.com 17/31 BROOKLYN NETS - Normalerweise laufen die Nets nur in Schwarz/Weiß auf, mit den neuen City-Edition-Jerseys bekommt die Franchise einen kleinen Farbtupfer verpasst. © nba.com 18/31 DENVER NUGGETS - Das Regenbogen-Design ist eine Hommage an frühere Tage in der Mile High City, dazu die Skyline Denvers mit den Rocky Mountains im Hintergrund. Durchaus gelungenes Design oder was meint ihr? © twitter.com/pacers 19/31 INDIANA PACERS - Erkennen nur wir hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Jersey der Grizzlies? Wie dem auch sei - "Speed" ist das Motto dieses Trikots. © twitter.com/PelicansNBA 20/31 NEW ORLEANS PELICANS - Farbenfroh und dynamisch, die Pelicans haben sich Mardi Gras als Motto genommen. Der Fasching kommt mit dem Design wirklich gut rüber. © twitter.com/detroitpistons 21/31 DETROIT PISTONS - Die schwarzen City-Edition-Jerseys der Pistons wurden laut Aussage der Franchise von der Automobil-Kultur sowie die pragmatische Mentalität der Stadt inspiriert. © twitter.com/KrisReports 22/31 TORONTO RAPTORS - Seit dem letzten Jahr hat sich nicht viel verändert, doch diesmal entschieden sich die Raptors für weiß anstatt schwarz. Auch hier nahm der Rapper Drake wieder Einfluss. © twitter.com/HoustonRockets 23/31 HOUSTON ROCKETS - Genau wie die Warriors, versuchen auch die Rockets die chinesische Kultur ihrer Fans in das neue Trikot einfließen zu lassen. Selbige Idee hatten sie auch schon letztes Jahr. © twitter.com/sixers 24/31 PHILADELPHIA 76ERS - Auch die Sixers feiern mit ihren City-Edition-Jerseys einen lokalen Helden: Rocky Balboa. Die grauen Trikots sollen an den berühmten Trainingsanzug erinnern, den Sylvester Stallone in den Rocky-Filmen trug. © nike.com 25/31 PHOENIX SUNS - In Arizona wagt man keine besonders großen Experimente. Das fast komplett in lila gehaltene Throwback-Jersey mit den orangefarbenen Akzenten soll an die alten Zeiten in den 90ern erinnern. © twitter.com/okcthunder 26/31 OKLAHOMY CITY THUNDER - Nach den vielen dunkel geprägten City-Edition-Jerseys bringen die Thunder endlich ein wenig Farbe ins Spiel. © nba.com 27/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Das Design lehnt sich an das Album Purple Rain der Pop-Ikone Prince an - dieser ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Definitiv eine schöne Idee, wobei die Farbe für viele sicherlich ein wenige gewöhnungsbedürftig sein wird. © nba.com/warriors 28/31 GOLDEN STATE WARRIORS - Die Warriors ehren die chinesische Community der Bay Area. Viele Elemente alter Trikots wurden aber dennoch beibehalten und mit der chinesischen Kultur gemixt. © nba.com 29/31 WASHINGTON WIZARDS - Die weißen Streifen an der Seite des Trikots sollen das Washington Monument darstellen - eine Würdigung der nächtlichen Skyline der US-Hauptstadt © nike 30/31 UTAH JAZZ - Die selben Trikots, wie auch schon im letzten Jahr. Keine Veränderungen im Design. © nike 31/31 SAN ANTONIO SPURS - Auch hier wurde nichts verändert, sondern sich für die Trikots vom letzten Jahr entschieden.

Der Flop des Spiels

Klay Thompson. Nur einer von vielen Totalausfällen auf Seiten der Dubs. Über die komplette Partie machte sich das Fehlen von Steph Curry und dessen Shooting enorm bemerkbar, der zweite Splash Brother konnte diese Lücke nicht ansatzweise ausfüllen. Auch Green erwischte einen rabenschwarzen Abend.

Coaching Move des Spiels

Schon im ersten Viertel prangerte Steve Kerr in einer Auszeit die behäbige Offense der Gäste an: zu wenig Bewegung, zu wenig Explosivität. Daran änderte sich trotz der Worte des Warriors-Coach auch im weiteren Verlauf relativ wenig. Durch die zahlreichen Switches der Rockets-Defense ließ sich GSW immer wieder zu Isolations hinreißen, anstatt den Ball laufen zu lassen. So kamen die Dubs auf gerade einmal 18 Assists - normalerweise verteilt Golden State 29,9 Vorlagen pro Partie.