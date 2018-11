NBA: 51-Punkte-Show von LeBron James! Los Angeles Lakers gewinnen gegen Miami Heat

Die Los Angeles Lakers (9-7) melden sich nach der Pleite gegen die Magic mit einem 113:97-Sieg (BOXSCORE) gegen die Miami Heat (5-10) eindrucksvoll zurück. Vor allem gegen den überragenden LeBron James ist an diesem Abend einfach kein Kraut gewachsen.

Vier Jahre lang stand LeBron James im Heat-Trikot auf dem Parkett, in diesem Zeitraum brachte der King zwei Championships nach South Beach - das haben ihm die Heat-Fans nicht vergessen. Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte wurde der King mit warmen Applaus der Fans in der American Arlines Arena empfangen.

James bedankte sich mit einer beeindruckenden Show in den Anfangsminuten. LBJ startete mit 3 von 3 aus dem Feld - inklusive eines krachenden Fastbreak-Slams - und führte die Lakers damit zu einer schnellen 11:4-Führung.

Auch im Anschluss war LeBron einfach nicht zu stoppen. Gegen Ende des ersten Durchgangs schenkte er den Heat 10 Zähler in Folge ein, darunter auch zwei ansatzlose, aber butterweiche Jumper von Downtown. Nach 12 Minuten hatte LBJ 19 Punkte (8/10 FG) und LAL eine 34:21-Führung auf dem Konto.

Doch die Heat meldeten sich im zweiten Abschnitt zurück. Ohne den verletzten Goran Dragic (Knie) und Dwyane Wade (Vaterschaftsurlaub) sprangen Tyler Johnson und Josh Richardson in die Bresche. Zwar baute die starke Lakers-Bank den Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf 18 Zähler aus, doch spätestens nach einem 15:2-Lauf war Miami wieder in Schlagdistanz.

NBA - Die neuen City-Edition-Jerseys der NBA-Teams © getty, twitter.com/lakers 1/31 Die NBA-Teams haben ihre City Jerseys veröffentlicht - mit ziemlich unterschiedlichem Ergebnis! Wir präsentieren alle neuen Designs. © nba.com 2/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - C.J. McCollum präsentiert das neue Jersey der Blazers, das als Hommage an den Pazifischen Nordwesten gedeutet werden soll. © nba.com 3/31 MILWAUKEE BUCKS - Ungewohnte Farbenpracht bei den Bucks: Als Inspiration diente das alte Court-Design der ehemaligen UW-Milwaukee Panther Arena (besser bekannt als MECCA), in der die Bucks zwischen 1969 und 1988 spielten. © twitter.com/chicagobulls 4/31 CHICAGO BULLS - Die vier Sterne auf der Brust des Bulls-Jerseys sollen die Stadtflagge Chicagos repräsentieren. © nba.com 5/31 CLEVELAND CAVALIERS - Auch die Cavs haben ihre neuen Jerseys veröffentlicht und offensichtlich sind alle Spieler begeistert davon. Oder, Kevin Love? Kevin? © twitter.com/celtics 6/31 BOSTON CELTICS - Grün/Weiß/Gold, die Celtics repräsentieren ihr Wurzeln, ansonsten wurde nicht viel herumexperimentiert, sondern sich auf Altbewährtes verlassen. © twitter.com/TomerAzarly 7/31 LOS ANGELES CLIPPERS - Sieht so das neue City-Edition-Jersey der Clippers aus? Offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, es sieht aber ganz danach aus, als ob die Clippers eine Hommage an das Logo der Olympischen Spiele 1984 in das Trikot einarbeiten. © nba.com 8/31 MEMPHIS GRIZZLIES - In Memphis will man die Nähe zum Wrestling präsentieren - insgesamt sechsmal sollen Jaren Jackson Jr. und Co. mit dem "Main Event" Jersey auflaufen. © twitter.com/ATLhawks 9/31 ATLANTA HAWKS - Mit den goldenen Ziffern feiern die Hawks ihr 50. Jubiläum, das Muster an den Seiten soll die Federn des Adlers darstellen. © twitter.com/MiamiHEAT 10/31 MIAMI HEAT - Sie sind wieder da! Die Heat haben die neue Trikot-Version der Vice-Kampagne vorgestellt. Nach den weißen Jerseys im Vorjahr laufen die Heat 2018/19 an 15 Abenden in schwarzen Leibchen mit rosa-blauen Akzenten auf. © twitter.com/UniWatch 11/31 CHARLOTTE HORNETS - Der "Buzz City"-Schriftzug ist bereits aus den vergangenen Jahren bekannt und auch sonst gibt es bei den City Edition Jerseys der Hornets nur marginale Veränderungen zu den Vorversionen. © nba.com 12/31 SACRAMENTO KINGS - Mit dem babyblauen Trikot möchten die Kings ihrem Stolz auf die kalifornische Hauptstadt Ausdruck verleihen. Abgesehen vom Sactown-Schriftzug gibt es aber nicht besonders viele Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. © twitter.com/nyknicks 13/31 NEW YORK KNICKS - Es sieht eigentlich kaum wie ein Trikot der Knicks aus. Dunkele Farben mit den auffälligen Streifen als Umrandung, ein Look angelehnt an die 50er Jahre. © twitter.com/lakers 14/31 LOS ANGELES LAKERS - Das Team von LeBron James bleibt seinen Farben treu und ließ sich von Legende Magic Johnson beim Design unterstützen. © twitter.com/OrlandoMagic 15/31 ORLANDO MAGIC - Auf den ersten Blick wirkt diese Ausgabe des Magic-Trikots nicht sonderlich spektakulär. Auf den zweiten Blick fallen aber die Verzierungen an den Seiten des Trikots, die den Nachthimmel darstellen sollen, positiv ins Auge. © nba.com 16/31 DALLAS MAVERICKS - Luka Doncic präsentiert das neue Jersey der Mavs, das einen Neuanfang für die Franchise repräsentieren soll. Ist das gelungen? © nba.com 17/31 BROOKLYN NETS - Normalerweise laufen die Nets nur in Schwarz/Weiß auf, mit den neuen City-Edition-Jerseys bekommt die Franchise einen kleinen Farbtupfer verpasst. © nba.com 18/31 DENVER NUGGETS - Das Regenbogen-Design ist eine Hommage an frühere Tage in der Mile High City, dazu die Skyline Denvers mit den Rocky Mountains im Hintergrund. Durchaus gelungenes Design oder was meint ihr? © twitter.com/pacers 19/31 INDIANA PACERS - Erkennen nur wir hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Jersey der Grizzlies? Wie dem auch sei - "Speed" ist das Motto dieses Trikots. © twitter.com/PelicansNBA 20/31 NEW ORLEANS PELICANS - Farbenfroh und dynamisch, die Pelicans haben sich Mardi Gras als Motto genommen. Der Fasching kommt mit dem Design wirklich gut rüber. © twitter.com/detroitpistons 21/31 DETROIT PISTONS - Die schwarzen City-Edition-Jerseys der Pistons wurden laut Aussage der Franchise von der Automobil-Kultur sowie die pragmatische Mentalität der Stadt inspiriert. © twitter.com/KrisReports 22/31 TORONTO RAPTORS - Seit dem letzten Jahr hat sich nicht viel verändert, doch diesmal entschieden sich die Raptors für weiß anstatt schwarz. Auch hier nahm der Rapper Drake wieder Einfluss. © twitter.com/HoustonRockets 23/31 HOUSTON ROCKETS - Genau wie die Warriors, versuchen auch die Rockets die chinesische Kultur ihrer Fans in das neue Trikot einfließen zu lassen. Selbige Idee hatten sie auch schon letztes Jahr. © twitter.com/sixers 24/31 PHILADELPHIA 76ERS - Auch die Sixers feiern mit ihren City-Edition-Jerseys einen lokalen Helden: Rocky Balboa. Die grauen Trikots sollen an den berühmten Trainingsanzug erinnern, den Sylvester Stallone in den Rocky-Filmen trug. © nike.com 25/31 PHOENIX SUNS - In Arizona wagt man keine besonders großen Experimente. Das fast komplett in lila gehaltene Throwback-Jersey mit den orangefarbenen Akzenten soll an die alten Zeiten in den 90ern erinnern. © twitter.com/okcthunder 26/31 OKLAHOMY CITY THUNDER - Nach den vielen dunkel geprägten City-Edition-Jerseys bringen die Thunder endlich ein wenig Farbe ins Spiel. © nba.com 27/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Das Design lehnt sich an das Album Purple Rain der Pop-Ikone Prince an - dieser ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Definitiv eine schöne Idee, wobei die Farbe für viele sicherlich ein wenige gewöhnungsbedürftig sein wird. © nba.com/warriors 28/31 GOLDEN STATE WARRIORS - Die Warriors ehren die chinesische Community der Bay Area. Viele Elemente alter Trikots wurden aber dennoch beibehalten und mit der chinesischen Kultur gemixt. © nba.com 29/31 WASHINGTON WIZARDS - Die weißen Streifen an der Seite des Trikots sollen das Washington Monument darstellen - eine Würdigung der nächtlichen Skyline der US-Hauptstadt © nike 30/31 UTAH JAZZ - Die selben Trikots, wie auch schon im letzten Jahr. Keine Veränderungen im Design. © nike 31/31 SAN ANTONIO SPURS - Auch hier wurde nichts verändert, sondern sich für die Trikots vom letzten Jahr entschieden.

LeBron James mit beeindruckender Show gegen die Heat

Gegen James fand das Team von Head Coach Erik Spoelstra aber weiterhin keine Antwort. In den letzten viereinhalb Minuten der ersten Hälfte erzielte LBJ 9 Zähler und ermöglichte den Gästen so eine 67:52-Halbzeitführung.

Ganz ähnlich ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Zwar starteten die Heat immer mal wieder kleinere Läufe, doch auf mehr als 9 Zähler kamen die Hausherren nicht mehr heran. Zu stark war letztlich LeBron, der in den wichtigen Situationen das Zepter übernahm und einen eigenen Lakers-Run einleitete. Gegen Ende des dritten Viertels wuchs der Vorsprung von L.A. bis auf 21 Punkte an.

Miami gab sich aber immer noch nicht geschlagen. Die Heat kämpften aufopferungsvoll, ließen allerdings auch immer wieder gute Chancen liegen. Auf der anderen Seite versenkten die Lakers wichtige Würfe, um sich Luft zu verschaffen.

Bei den Heat machte sich währenddessen ein wenig Frustration breit. Nachdem James Johnson, der nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt feierte, sich über einen nicht gegeben Foulpfiff beschwerte, warf er seinen Schuh, den er kurz zuvor bei einer Aktion verloren hatte, ins Publikum. Daraufhin wurde er des Feldes verwiesen.

LeBron James setzt den Schlusspunkt für die Lakers

In der Cunchtime war es dann wieder LeBron, der mit zwei eiskalten Jumpern den Deckel auf den Lakers-Sieg setzt. Wirklich eng wurde es in den Schlussminuten dank LeBron nicht mehr. Der King beendete die Partie mit 51 Punkten (19/31 FG, 6/8 Dreier), 8 Rebounds sowie 3 Assists.

Unterstützung erhielt er vor allem vom gut aufgelegten Kentavious Caldwell-Pope, der 19 Zähler von der Bank aus beisteuerte. Kyle Kuzma kam zudem auf 15 Punkte, während Moritz Wagner nach seinem NBA-Debüt gegen die Magic dieses Mal nicht zum Einsatz kam.

Auf Seiten der Heat war Wayne Ellington Topscorer seines Teams (19), Tyler Johnson sowie Josh Richardson steuerten zudem jeweils 17 Punkte bei. Gegen den überragenden LeBron konnten sie die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen aber nicht verhindern.

Die wichtigsten Statistiken

Miami Heat (6-10) vs. Los Angeles Lakers (9-7) 97:113 (BOXSCORE)

Der Dreier war an diesem Abend für beide Teams ein probates Mittel. Während die Heat allerdings anfänglich noch mit einigen Problemen aus der Distanz zu kämpfen hatten (1/8 Dreier im ersten Viertel) und erst spät in ihren Rhythmus fanden, hämmerten die Lakers ihrem Gegner von Beginn an Triple um Triple um die Ohren - dabei ist das Shooting nicht unbedingt deren größte Stärke. Am Ende versenkten beide Teams gute 40 Prozent von Downtown.

Ein weiterer Erfolgsfaktor für L.A.: Das Team von Coach Luke Walton schnappte sich allein in Hälfte eins starke 8 Offensiv-Rebounds, mit denen man die eigenen Angriffe immer wieder verlängerte und sich zahlreiche Second-Chance-Points ermöglichte. Miami kam im gleichen Zeitraum dagegen nur auf 3 Bretter in der Offensive.

Bei Miami machte sich das Fehlen von Dragic und Wade vor allem im Halbfeld-Angriff extrem bemerkbar. Ohne den Starting-Point-Guard vermisste man bei den Heat teilweise ein Konzept oder die zündende Idee. Wenig überraschend resultierte dies immer wieder in Turnover. Miami gab insgesamt 14 Mal den Ball aus der Hand (LAL: 10).

Die 51 Punkte von LeBron waren nicht nur die meisten Zähler, die der Kings jemals gegen sein Ex-Team auflegte, sondern gleichzeitig auch die meisten Punkte, die Miami gegen einen Spieler der Los Angeles Lakers zuließ.

Der Star des Spiels

LeBron James. Schon von der ersten Sekunde an lieferte der King eine spektakuläre Show für seine ehemaligen Fans in Miami ab. Seine 51 Zähler verfeinerte er mit einigen krachenden Dunks, eiskalten Dreiern vom Parkplatz oder unnachahmlichen Fade-Away-Jumpern. Auch in der Crunchtime war er für die Lakers zur Stelle.

NBA: Wo könnte Carmelo Anthony nach seinem Aus in Houston spielen? © getty 1/15 Die Houston Rockets wollen den Vertrag von Carmelo Anthony auflösen, das bestätigte General Manager Daryl Morey vor dem Spiel gegen die Golden State Warriors. Damit ist das Experiment nach nur zehn Spielen bereits gescheitert. © getty 2/15 Wie geht es nun weiter beim ehemaligen All-Star? Noch haben die Rockets Melo nicht entlassen. Ein Buyout oder Trade sind also möglich. SPOX zeigt, wo Anthony möglicherweise landen oder auch hinpassen könnte. © getty 3/15 Los Angeles Lakers: Captain Obvious. Die Lakers galten auch im Sommer als ein Kandidat, auch weil Melo und LeBron gut befreundet sind. Nach Medienberichten soll das Interesse nun aber abgekühlt sein. © getty 4/15 Golden State Warriors: Wenn Melo tatsächlich auf Ringjagd gehen will, dann ist er in der Bay Area genau richtig. Nur: Die Warriors haben gerade ganz andere Probleme und sehr wahrscheinlich kein Interesse. © getty 5/15 Philadelphia 76ers: Bei den Sixers sieht das anders aus. Sie haben nach dem Butler-Trade noch einige freie Plätze im Kader – und sie sollen tatsächlich interessiert sein. Melo und der Process? © getty 6/15 Miami Heat: Noch ein Team mit kolportiertem Interesse, vor allem vor der Spielzeit. Daran soll sich nichts geändert haben, aber die Heat werden im Osten keinerlei Rolle spielen. Wo wäre der Sinn einer Verpflichtung? © getty 7/15 San Antonio Spurs: Gleiches gilt auch für die Spurs, doch wenn jemand Karrieren wieder gerade biegen kann, dann wohl Gregg Popovich. Der kennt Anthony noch von Team USA und ist sicher mit Olympic Melo vertraut. © getty 8/15 Memphis Grizzlies: Und wo könnte Melo am besten passen? Vielleicht ja Memphis, die den alternden Star defensiv einigermaßen verstecken könnten. Offense vom Flügel gab es zudem im Grindhouse seit Jahren nicht mehr. © getty 9/15 Indiana Pacers: Ähnlich lässt es sich mit den Pacers argumentieren. Allerdings erscheint das Szenario nicht sehr wahrscheinlich. © getty 10/15 New Orleans Pelicans: Die Pels sind nicht besonders tief, da käme ein Schnäppchen wie Carmelo gerade recht. Ob Melo aber in die passfreudige und schnelle Offense passt, darf bezweifelt werden. © getty 11/15 Portland Trail Blazers: Die Blazers versuchten schon 2017 den Forward mit einer Charme-Offensive nach Oregon zu locken. Vielleicht klappt es ja mit knapp 16 Monaten Verspätung. © getty 12/15 Washington Wizards: Der Favorit der Redaktion. John Wall, Bradley Beal, Austin Rivers, Jeff Green, Markieff Morris, Dwight Howard und dann Melo in einem Team? Oh ja bitte, lasst es geschehen! © getty 13/15 New York Knicks: Warum auch nicht? Die Knicks wollen nicht gewinnen und Melo könnte einen gebührenden Abschied aus dem MSG feiern. Nur: Ist zuvor zuviel zu Bruch gegangen? © getty 14/15 China: Tja, und dann bliebe noch die Option China, die zuletzt auch Dwyane Wade zumindest in Erwägung zog. Melo wäre dort ein Star, ein Volksheld. Stephon Marbury und sogar Jimmer Fredette haben es vorgemacht. © getty 15/15 Retirement: Und dann wäre da auch noch ein schnelles Karriereende. Wie realistisch das ist? Schwer zu sagen. Wir hoffen einfach, dass Melo die richtige Entscheidung trifft und sein persönliches Glück findet. Er hat es sich verdient.

Der Flop des Spiels

Hassan Whiteside. Von Dominanz gegen die eigentlich relative dünn besetzte Center-Position der Lakers war bei Whiteside absolut nichts zu sehen. Stattdessen bleib der 29-Jährige die komplette Partie über extrem blass. Seine 6 Punkte und 7 Rebounds bei 2 von 9 aus dem Feld waren viel zu wenig.

Coaching Move des Spiels

Der schnelle Spielstil der Lakers dürfte sich mittlerweile in der Liga herumgesprochen haben. Auch gegen Miami drückte L.A. kontinuierlich aufs Tempo, vor allem nach gegnerischen Turnover. So ermöglichten sich die Gäste immer wieder leichte Abschlüsse, LeBron und Co. kamen auf insgesamt 17 Fastbreak-Points - Miami dagegen nur auf 5.