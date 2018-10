NBA-News: Patrick McCaw lehnt Angebot der Golden State Warriors wohl ab

Patrick McCaw bleibt auch zwei Wochen vor dem Saisonstart weiterhin ohne neuen Vertrag. Offenbar hat der 22-Jährige nun ein Angebot der Warriors abgelehnt.

Laut einem Bericht der Mercury News legten die Warriors dem Guard ein Angebot über zwei Jahre und vier Millionen Dollar vor. Der Restricted Free Agent hat es Marc J. Spears von ESPN zufolge jedoch abgelehnt.

McCaw ist bisher noch nicht beim Training Camp der Warriors erschienen, dabei gingen viele Experten vor der Offseason noch davon aus, dass der Zweitrundenpick von 2016 Golden State definitiv erhalten bleiben wird.

Laut mehreren Medienberichten wird McCaw auch das Qualifying Offer in Höhe von 1,7 Millionen Dollar ablehnen. Der 22-Jährige legte in seinen zwei Jahren in der NBA für die Dubs durchschnittlich 4 Punkte und 1,4 Rebounds in knapp 16 Minuten pro Spiel auf.