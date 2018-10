NBA-News: New Orleans Pelicans bangen um Neuzugang Jahlil Okafor

Beim Preseason-Auftakt gegen die Chicago Bulls hat sich Jahlil Okafor verletzt. Der Center der New Orleans Pelicans musste den Court aufgrund von einer Knöchelverletzung vorzeitig verlassen.

Später wurde Okafor gesehen, wie er auf Krücken die Arena verließ. Sein rechter Knöchel war dabei dick bandagiert und wurde mit Eis gekühlt.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN anschließend berichtete, wird sich der 22-Jährige einem MRT unterziehen müssen. Eine erste Röntgenuntersuchung brachte demnach keine Erkenntnisse.

Okafor stand bei seinem Debüt für die Pelicans 17 Minuten lang auf dem Parkett und sammelte 8 Punkte, 7 Rebounds sowie 2 Blocks. Nach unglücklichen Jahren in Philadelphia und Brooklyn wechselte der 3. Pick des Draft 2015 im vergangenen Sommer nach New Orleans.

Im Anschluss an seine erste Saison in der NBA wurde Okafor noch ins All-Rookie-Team gewählt, anschließend spielte er bei den Sixers allerdings keine allzu große Rolle mehr. In seinen drei Jahren in der NBA legte Okafor durchschnittlich 12,9 Punkte und 5,3 Rebound auf.