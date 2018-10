NBA News: Daniel Theis fehlt Boston Celtics für "unbestimmte Zeit"

Center Daniel Theis von den Boston Celtics wird erneut wegen einer Verletzung länger ausfallen.

Der Nationalspieler zog sich einen Einriss der Sehnenplatte in der rechten Fußsohle zu und wird für "unbestimmte Zeit" ausfallen. Das teilten die Celtics (4-2) am Montag mit.

Theis hatte noch am Samstag beim 109:89-Erfolg gegen die Detroit Pistons mit 17 Punkten und acht Rebounds in 19 Minuten seine beste Saisonleistung gezeigt. Im Schnitt legte er in der neuen Saison bisher 6 Punkte und 3,4 Rebounds auf und traf 40 Prozent seiner Dreier.

Erst im März hatte sich Theis einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und damit den Rest der vergangenen Saison verpasst.