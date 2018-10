NBA-News: Kobe Bryant über die Los Angeles Lakers: "Sie werden die Leute überraschen"

Der Saisonauftakt der Los Angeles Lakers mit LeBron James ging zwar mit 119:128 gegen Portland verloren, dennoch hat Lakers-Legende Kobe Bryant enorm hohe Erwartungen an sein Ex-Team. Für die Kritiker, die sogar mit einem Verpassen der Playoffs rechnen, findet er klare Worte.

"Die Lakers werden eine Menge Leute überraschen", sagte Bryant in einem Interview mit The Undefeated. Demnach habe General Manager Rob Pelinka ein gutes Team um vielseitige, schnelle, aber auch physische Spieler aufgebaut.

"Er versteht, dass man Golden State nicht mit Shooting schlagen kann", so Kobe weiter. "Das ist das, was sie am besten machen. Du musst sie auf andere Art und Weise schlagen: Mit Größe, mit ein wenig Streitsucht, mit Stärke und Schnelligkeit. Dieses Team hat all das."

Vor allem die Mischung aus Veteranen, die laut Bryant immer noch in Höchstform seien, und jungen Talenten, die lernen wollen, mache die Lakers so stark: "Das ist ein Team, das oben mitspielen kann. Das ist ein gefährlicher Mix."

Sind die Lakers also ein Playoff-Team? Die klare Antwort des 18-maligen All-Stars: "Oh Gott, ja. Komm schon!" Bryant beendete 2016 seine Karriere, bereits seit 2013 haben es die Lakers allerdings nicht mehr in die Playoffs geschafft.