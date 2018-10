NBA-News: Kobe Bryant ist neuer Botschafter der FIBA-Weltmeisterschaft 2019

Kobe Bryant wurde zum neuen Botschafter der FIBA-Weltmeisterschaft 2019 in China ernannt. Das gab der Basketball-Weltverband auf seiner Homepage offiziell bekannt.

Damit wird der fünfmalige NBA-Champion gemeinsam mit Yao Ming als Botschafter des Events, das am 31. August in China beginnt, fungieren.

"Da ich in Italien aufgewachsen bin und viel Zeit als Besucher in China verbracht habe, habe ich den globalen Einfluss des Basketballs auf die positive Entwicklung junger Menschen immer geschätzt", erklärte Bryant in einem Statement.

"Ich fühle mich geehrt, dass die FIBA mich eingeladen hat, Botschafter der FIBA-Weltmeisterschaft 2019 zu werden", sagte Kobe weiter. Der Ex-Laker wird an verschiedenen Veranstaltung im Vorfeld der WM teilnehmen, um das Event zu promoten.

Laut der FIBA hat Bryant in den chinesischen sozialen Netzwerken etwa 6,84 Millionen Follower und ist damit unter allen aktuellen und ehemaligen NBA-Spielern der Akteur mit der größten Fanbase in China.