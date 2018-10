NBA-News: JaMychal Green fehlt Memphis Grizzlies mindestens einen Monat

JaMychal Green wird den Memphis Grizzlies mindestens einen Monat fehlen. Wie das Team bekannt gab, hat der Power Forward sich den Kiefer gebrochen und wurde bereits operiert.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN wird Green zwischen vier und sechs Wochen fehlen. Green wurde beim ersten Heimspiel der Memphis Grizzlies gegen die Atlanta Hawks (131:117) vom einem Ellenbogen getroffen und musste danach ausgewechselt werden.

Am Sonntagmorgen wurde Green und bereits operiert. Für den Forward könnte nun Rookie Jaren Jackson Jr. in die Starting Five rücken. Der No.4-Pick zeigte bereits gegen die Hawks, dass er durchaus bereit sein könnte. Der frühere Star der Michigan State Spartans legte gegen Atlanta 24 Punkte (8/12 FG), 7 Rebounds und 2 Assists auf.

Der 28-jährige Green machte in der vergangenen Saison 55 Spiele für die Grizzlies, in denen er 10,3 Punkte und 8,4 Rebounds im Schnitt auflegte.