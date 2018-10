NBA-News: James Harden gibt Entwarnung wegen Verletzung: "Nichts dramatisches“

James Harden von den Houston Rockets hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei der 89:100-Niederlage gegen die Utah Jazz Entwarnung gegeben.

"Es ist nicht schlimmes, nichts dramatisches", sagte der Shooting Guard im Anschluss an die Partie. Sein Ausscheiden im vierten Viertel sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Wie schon im Januar, als Harden sieben Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasste, zwickte es den amtierenden MVP im Bein. Rockets-Coach Mike D'Antoni bestätigte, dass Harden eine Verhärtung im Oberschenkel spürte. Vergleichbar mit der Situation Anfang des Jahres seien die Schmerzen allerdings nicht: "Es ist nicht ansatzweise so schlimm wie letztes Jahr", erklärte Harden.

Am Donnerstag soll Harden genauer untersucht werden, um die Schwere der Verletzung zu ermitteln. Ob der Einsatz für das nächste Heimspiel am Freitag gegen die Clippers in Gefahr ist, ist noch unklar.