NBA News – Dirk Nowitzki über LeBron James: "Er kann Kareem überholen"

LeBron James überholte im Lauf der Niederlage gegen die San Antonio Spurs Dirk Nowitzki auf der All-Time Scoring List der NBA und steht nun auf Platz sechs. Laut Nowitzki hat der Superstar der Los Angeles Lakers sogar eine Chance, eines Tages die Nummer eins zu sein.

"Wenn er gesund bleibt und sich weiter so bewegt, hat er eine Chance auf Kareem [Abdul-Jabbar]", sagte Nowitzki zu ESPN. "Seine Zahlen sind unglaublich und es scheint, als würde er nicht langsamer werden. Was er letztes Jahr in seiner 15. Saison geleistet hat, war unfassbar. Wenn er so weitermacht, kann er Kareem überholen."

Center-Legende Abdul-Jabbar hatte in 1.560 Karriere-Spielen 38.387 Punkte aufgelegt und ist damit Rekordhalter. James steht aktuell bei 31.202 Punkten in 1.149 Spielen, Nowitzki bei 31.187 Punkten in 1.471 Spielen.

All-Time Scorer der NBA-Geschichte: Platz 6! LeBron James schnappt sich Dirk Nowitzki © getty 1/27 Mit 35 Punkten gegen die Spurs zieht LeBron James an Dirk Nowitzki vorbei auf Platz 6 der All-Time-Scoring-Liste - bis zum nächsten Opfer ist es auch nicht mehr weit. SPOX zeigt die Top 25 der besten Scorer aller Zeiten. © getty 2/27 Als jüngster Spieler aller Zeiten hat LeBron James nun auch die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Bis zum nächsten Opfer Dirk Nowitzki ist es nicht mehr weit... © getty 3/27 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 4/27 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 5/27 PLATZ 23: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 6/27 PLATZ 22: Vince Carter (1998 - heute) - 24.911 Punkte in 1.410 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento, Atlanta Hawks (Stand 28.10.2018) © getty 7/27 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 8/27 PLATZ 20: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 9/27 PLATZ 19: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.488 Punkte in 1.059 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand 28.10.2018) © getty 10/27 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 11/27 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 12/27 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 13/27 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 14/27 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 15/27 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 16/27 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 17/27 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 18/27 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 19/27 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 20/27 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 21/27 PLATZ 7: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.187 Punkte in 1.471 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 7.4.2018) © getty 22/27 PLATZ 6: LeBron James (2003 - heute) - 31.202 Punkte in 1.149 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand 28.10.2018) © getty 23/27 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 24/27 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 25/27 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 26/27 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 27/27 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

James überholte im Lauf des Spurs-Spiels auch Shaquille O'Neal bei den erzielten Field Goals und steht in dieser Hinsicht nun ebenfalls auf Platz sechs. "Das sind Spieler, gegen die ich gespielt habe, mit denen ich gespielt habe, zu denen ich aufgeschaut habe, bevor ich überhaupt in der Liga war, die ich bewundert habe", sagte James nach dem Spiel.

"Dirk war schon immer einer meiner Lieblingsspieler, und ich glaube, dass Shaq der dominanteste Spieler ist, der jemals Basketball gespielt hat. Dass ich mit solchen Leuten in einer Konversation auftauchen kann, ist etwas Besonderes für mich", fuhr James fort. "Aus der kleinen Stadt Akron, aus der ich komme, kommen die meisten afro-amerikanischen Kinder nie raus. Deswegen gebe ich so etwas immer an meine Heimatstadt zurück und an die Kinder, die genauso sind wie ich."

Nowitzki über Finals-Kontroverse mit LeBron: "Schon damals erledigt"

Nowitzki und James hatten in den 2011er Finals gegeneinander gespielt und im Laufe der Serie eine Kontroverse erlebt, als James und Mitspieler Dwyane Wade sich über eine Erkrankung von Nowitzki lustig machten. Seither respektieren sich die beiden Legenden jedoch enorm und wie Nowitzki nun sagte, war das Thema für ihn ohnehin schnell abgehakt.

"Für mich war das schon mit den Finals erledigt", sagte der 40-Jährige. "Das hat keine Motivation oder irgendetwas hinzugefügt. Ich bin niemand, der lange grollt. Es war damals ein bisschen despektierlich und das habe ich gesagt, aber damit war es für mich gegessen. Ich habe einfach weitergemacht."

Mittlerweile hat James bereits mehrfach betont, wie sehr er Nowitzki schätzt. Dieser gab das nun zurück: "Es ist eine Ehre, wenn einer der besten aller Zeiten so über einen spricht", so Nowitzki. "Ich bin dafür sehr dankbar. Ich nehme an, dass er das, was ich über ihn sage, auch hört - er ist einer der Größten."