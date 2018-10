NBA-News: Will Barton wird den Denver Nuggets mehrere Wochen fehlen

Nachdem sich Will Barton im Spiel gegen die Suns am Samstag an der Hüfte verletzt hat, wird der Forward voraussichtlich fünf bis sechs Wochen ausfallen. Dies berichtet Marc J. Spears von The Undefeated.

Demnach wird sich Barton am Dienstag sogar einer Operation unterziehen müssen und wird dementsprechend für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Barton verpasste bereits die darauffolgende Partie gegen die Warriors am Montag aufgrund der Verletzung, die Nuggets hatten zunächst verkündet, dass es sich dabei um eine Zerrung in der Hüfte handelte.

Der Small Forward ging im Anschluss an einen Drive zum Korb im dritten Viertel gegen Phoenix zu Boden und fasste sich sofort an die rechte Hüfte. Anschließend musste Barton die Partie auf einer Trage verlassen.

Der 27-Jährige, der im Sommer eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 53 Millionen Dollar in Denver unterzeichnet hatte, legte mit durchschnittlich 16,5 Punkten, 5 Rebounds sowie 3 Assists einen starken Saisonstart hin.