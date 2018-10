NBA - Nach dem Debüt von LeBron James bei den L.A. Lakers: Willkommen im Westen!

Bei seinem Debüt für die Los Angeles Lakers legt LeBron James los wie die Feuerwehr - taucht dann aber ein wenig ab. Die 119:128-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers kann LeBron nicht verhindern. Das Spiel zeigt: Die Lakers brauchen noch Zeit.

"At forward from St. Vincent/St. Marys, Ohio, number 23 - LeBron James." Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich jeder NBA-Fan an die Tatsache gewöhnt hat, dass LeBron nach diesen Worten des Hallensprechers das Parkett doch tatsächlich in einem lila-goldenen Gewand betritt. Es ist eben etwas komplett Neues, dass der viermalige MVP nun in der Western Conference für die Los Angeles Lakers auf Korbjagd geht.

Gleiches gilt übrigens auch für James selbst, der zwar mit 13 Punkten im ersten Viertel (am Ende 26 Zähler und 12 Rebounds) loslegte wie die Feuerwehr, im weiteren Verlauf aber ein wenig abtauchte und die 119:128-Niederlage seiner neuen Farben nicht verhindern konnte. Das Gefühl kennt er aber aus der Vergangenheit, alle seine vier Premieren für seine neuen Teams gingen in die Binsen - diesmal aber auch gegen einen mehr als respektablen Gegner.

Zunächst schienen aber die Blazers selbst ein wenig von der Atmosphäre überwältigt. Das Moda Center, eine der lautesten Hallen der Liga, wurde bevölkert von zahlreichen Lakers-Fans, die den neuen Heilsbringer bewundern wollten. Portland agierte schlampig, wirkte überrumpelt von der aggressiven Gangart der Lakers, woraus früh zwei Transition-Dunks für James resultierten.

Los Angeles Lakers: Auf Licht folgt Schatten

Das ist sicher ganz nach der Vorstellung von Coach Luke Walton: eine hohe Pace und höchste Konzentration in der Defense - nur zogen die Lakers dies nicht über 48 Minuten durch, auch wenn L.A. starke 34 Zähler in Transition erzielte.

Ansonsten war es aber zu schwankend, was von den Gästen angeboten wurde, was auch Walton in aller Deutlichkeit kritisierte. "Das reicht einfach nicht, um hier bei dieser heimstarken Mannschaft zu gewinnen." Es war den Lakers anzumerken, dass dieses Team noch nicht eingespielt beziehungsweise noch auf der Suche nach der Balance ist. Auf Licht folgte zumeist Schatten, ein Umstand, den man sich im Westen so nicht erlauben kann.

Dabei spielte Portland weiß Gott kein überragendes Spiel. Dass die Lakers trotz verheerender Wurfallergie überhaupt das Spiel eng gestalten konnten, war der teils furchtbaren Defense der Blazers geschuldet, die in der ersten Halbzeit rekordverdächtige 50 Punkte in der Zone zuließen.

Los Angeles Lakers: Der Knoten von Downtown platzt spät

Letztlich machte jedoch die individuelle Klasse von Damian Lillard sowie tolle Leistungen von Rollenspielern wie Zach Collins (6 Blocks!) oder Nik Stauskas (24, 7/11 FG) , der im Sommer gefühlt schon aus der Liga war und nun den Lakers fünf Dreier ins Nest legte, den Unterschied.

Von solch einem heißen Händchen von Downtown konnten die Lakers hingegen nur Träumen. Auf ihren ersten Dreier mussten die Gäste bis tief ins dritte Viertel warten (am Ende 7/30, 23,3 Prozent). Besorgniserregend war dies für Walton aber nicht. "Das waren gute Würfe, wir werden diese weiter nehmen", kündigte der Coach an.

Der Knoten platzte erst im 15. Versuch, und zwar durch den besten Laker an diesem Abend, Josh Hart, der 20 Zähler und 3 Steals einstreute. Der 30. Pick des vergangenen Jahres spielte bereits eine bärenstarke Preseason und bestätigte diese Eindrücke mit guter Defense und jeder Menge Mut und Zug zum Korb - Attribute, die auf Konkurrent und Starter Kentavious Caldwell-Pope (5 Punkte, 1/3 FG) zu keinem Zeitpunkt zutrafen.

LeBron James nach Lakers-Debüt: "Brauchen Geduld"

Auch James wirkte in einigen Phasen des Spiels seltsam passiv und konnte dem Ganzen nicht seinen Stempel aufdrücken. Vereinzelt konnte er noch zum Korb vordringen, doch einen Jumper versenkte auch er nicht. Seine vier Dreierversuche waren alles Fahrkarten, dazu gesellten sich sechs Turnover, in Teilen nach Missverständnissen mit den neuen Mitspielern.

"Ich habe es immer gepredigt, dass wir Geduld brauchen, uns gegenseitig kennenlernen müssen", merkte James an, ohne großartig seine eigene Leistung zu kommentieren. "Portland hat hier seit 2000 in ihrem ersten Saisonspiel nicht mehr verloren. Das war deswegen heute ein guter Test."

Los Angeles Lakers: Schwächen beim Dreier und in der Defense

Die Blazers hatten schlichtweg den längeren Atem, waren eingespielter und hatten mit Lillard einen Leader, der spät wichtige Würfe traf. Zu Beginn des Schlussabschnitts sah es noch so aus, als ob die Lakers den Sieg doch noch klauen könnten und so läutete der Blazers-Guard die berühmte Dame-Time eben schon gut acht Minuten vor Schluss ein und offenbarte riesige Löcher im Herzen der Lakers-Defense.

Zwar klingen 44 Prozent aus dem Feld für die Blazers aus Lakers-Sicht nicht schlecht, doch Portland ließ dabei reihenweise offene Würfe liegen. Die vor Saisonbeginn gestellte Frage, wer denn bei L.A. eigentlich verteidigen sollte, blieb somit unbeantwortet. Positiv stachen eigentlich nur Hart und Brandon Ingram heraus, der es C.J. McCollum (20, 6/17 FG) lange richtig schwer machte.

NBA - Dennis Schröder, LeBron James und Co.: Die Stars in ihren neuen Trikots © getty 1/21 Dennis Schröder bei den Thunder? LeBron bei den Lakers? Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis man sich an das Bild des Kings in Purple and Gold gewöhnt hat. SPOX präsentiert eine Auswahl an Spielern mit ihren neuen Trikots. © getty 2/21 Die Lakers sind bereits die achte Station in der Karriere von Lance Stephenson. Ihn neben Lonzo Ball und LeBron James im Lakers-Dress zu sehen, wird trotzdem spannend werden. © getty 3/21 2014 wurde Julius Randle von den Lakers an Position 7 gedraftet - ab der neuen Saison läuft er allerdings für die New Orleans Pelicans auf. © getty 4/21 Auch Jeff Green hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem Wandervogel in der NBA entwickelt. Nach Stationen bei den SuperSonics, Celtics, Grizzlies, Clippers, Magic und Cavaliers wechselte Green im Sommer nach Washington. © getty 5/21 Wer erinnert sich gerne an Vince Carter in einem Kings-Trikot? Vinsanity wird den meisten Fans wahrscheinlich eher als Mitglied der Raptors, Nets oder Mavs im Kopf bleiben. Ab 2018/19 streift er sich das Hawks-Trikot über die Schultern. © getty 6/21 Nach drei relativ unglücklichen Jahren in Orlando versucht Mario Hezonja nun sein Glück bei den New York Knicks - Kristaps Porzingis scheint es zu freuen. © getty 7/21 Noch ein Neuling bei den Lakers: Rajon Rondo wechselte im Sommer zum Erzfeind seines Ex-Klubs, den Boston Celtics. Statt grün trägt der Point Guard nun ebenfalls Purple and Gold. © getty 8/21 Einen Großteil seiner Karriere verbrachte Danny Green bei den San Antonio Spurs - im Rahmen des Kawhi-Trades wechselte er nach Kanada. Nach den Cavs (2009/10) und Spurs (2011-2018) sind die Raptors erst sein dritten Team in der NBA. © getty 9/21 Eigentlich stand Tyreke Evans schon im Februar bei vielen Contendern auf der Wunschliste, doch die Grizzlies konnten sich mit keinem Team auf einen Trade einigen. Von daher beendete Evans die Saison in Memphis, um sich nun den Pacers anzuschließen. © getty 10/21 Seit 2016 hat Dwight Howard nun bereits zum vierten Mal das Team gewechselt - wenn auch nicht immer freiwillig. Nach dem Buyout mit den Nets schloss sich Superman im Sommer den Washington Wizards an. © getty 11/21 Für Trevor Ariza sind die Suns bereits das achte Team seiner NBA-Karriere. In Arizona hat der 33-Jährige im Sommer einen lukrativen Einjahresvertrag unterschrieben ... © getty 12/21 ... und trifft erneut auf seinen Ex-Rockets-Teamkollegen Ryan Anderson, der per Trade nach Phoenix verschifft wurde. Begeisterung sieht irgendwie anders aus. © getty 13/21 Aufgrund seiner Verletzungshistorie blieb für Isaiah Thomas der große Zahltag in der Offseason aus. Bei den Denver Nuggets unterschrieb IT einen Einjahresvertrag in Höhe von 2 Millionen Dollar. © getty 14/21 Nun hat es also doch geklappt! Schon 2015 hatte sich Jordan eigentlich mit den Mavs geeinigt. Bekanntermaßen entschied sich der Center doch nochmal um und blieb für drei weitere Jahre bei den Clippers. © getty 15/21 Siebeneinhalb Jahre war Carmelo Anthony in Denver aktiv, anschließend sechseinhalb Jahre bei den Knicks. Nur in OKC klappte es nicht mit einem langfristigen Engagement. 2018/19 startet Melo ein neues Kapitel in Houston und trägt erstmals knalliges Rot. © getty 16/21 Die Unterschrift von DeMarcus Cousins bei den Golden State Warriors hat in der Offseason für viel Furore gesorgt. Den Dubs scheinen dagegen mit der Verpflichtung von DMC ganz zufrieden zu sein. © getty 17/21 In 17 Jahren bei den San Antonio spielte sich Tony Parker zu einer Spurs-Legende. Vier Titel und ein Award als Finals-MVP stehen unter anderem auf der Habenseite des Franzosen - dennoch verließ er Texas, um sich den Charlotte Hornets anzuschließen. © getty 18/21 Auch Kawhi Leonard war lange Zeit auf dem besten Weg, zu einer Spurs-Legende zu werden. Doch dann nahm das Drama um Kawhi, Pop und die Spurs seinen Lauf und San Antonio tradete seinen Franchise-Spieler nach Toronto. © getty 19/21 Im Gegenzug wechselte DeMar DeRozan nach Texas - und das, obwohl der 29-Jährige den Raptors seine Treue geschworen hatte. © getty 20/21 Bisher kannte man LeBron James nur im Trikot der Cleveland Cavaliers und der Miami Heat. Ab der Saison 2018/19 müssen sich die Fans an ein neues Bild gewöhnen - die neuen Farben stehen dem King aber durchaus ganz gut. © getty 21/21 Seit 2013, als ihn die Hawks an Position 17 im Draft auswählten, spielte Dennis Schröder für die Atlanta Hawks. Im Sommer folgte der Trade zu den Oklahoma City Thunder, wo er künftig im frischen Weiß mit blau-orangenen Akzenten auflaufen wird.

L.A. Lakers: LeBron James muss sich an den Westen gewöhnen

Zu guter Defense zählt aber bekanntlich auch das Rebounding und das dürfte Walton überhaupt nicht gefallen haben. Alleine Jusuf Nurkic kam in der ersten Halbzeit viermal teils völlig unbedrängt zum Putback, da half auch die Präsenz von JaVale McGee unter dem Korb nicht. Der Ex-Warriors-Center fiel zwar durch furiose Dunks und Blocks auf, doch ein Anker der Defense ist auch er nicht und wird es nie sein.

Wie James es immer wieder sagt, alle sollten und müssen Geduld haben. Die jungen Spieler müssen lernen, mit einem Spieler mit Fähigkeiten, wie LeBron sie hat, zu spielen. Veteranen wie Rajon Rondo oder der in Portland blasse Lance Stephenson müssen ihren Platz finden. Im Westen gibt es eben nichts geschenkt. Ein Umstand, an den sich LeBron ebenfalls erst noch gewöhnen müssen.