NBA - LeBron James bei den Los Angeles Lakers: Ein König unter Blaublütern

Nach einigen Jahren Tristesse soll LeBron James die Los Angeles Lakers "great again" machen. SPOX blickt vor dem Lakers-Debüt des Kings gegen Portland (Fr., 4.30 Uhr auf DAZN) zurück auf die anderen Superstars, die vor James im Lauf ihrer Karriere das große Glück in L.A. gesucht haben, und wagt einen Blick in die Glaskugel.

Nur wenige Sportvereine üben so eine Strahlkraft aus wie die Los Angeles Lakers, das nach wie vor populärste Team der NBA. Diesem Reiz konnte sich ganz offenbar auch LeBron James nicht entziehen. Bereits während der Finals 2017 kamen Gerüchte auf, dass der 33-Jährige 2018 zu den Lakers wechseln würde, ein Jahr später war es Realität: Der bekannteste Basketball-Star der Welt wechselt zum bekanntesten Basketball-Team der Welt.

Je mehr man darüber nachdenkt, desto besser passt James zu dieser Franchise, die sportliche Exzellenz unvergleichlich mit Glamour verbindet. Er wird nicht der letzte Superstar sein, der den Reizen von Lila-Gold, von Hollywood, von Showtime erliegt, und er ist bei weitem nicht der erste. Hier geht's zum großen Multimedia-Artikel mit Bildern und Videos.