Korbjäger NBA Podcast – Die große Power-Ranking-Diskussion zum Saisonstart

Der Korbjäger NBA Podcast erscheint in der Woche zum Saisonstart sogar doppelt. In der neuen Folge wird das Power Ranking auf SPOX auf Herz und Nieren geprüft. Später in der Woche geht's dann endlich um Spiele!

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge wird das Power Ranking zum Saisonstart von SPOX untersucht - wo landen die Los Angeles Lakers mit LeBron James, warum sind die Celtics (und nicht Toronto) das erstplatzierte Team in der Eastern Conference und haben die Mavericks vielleicht eine kleine Playoff-Chance? Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Das ultimative Power Ranking zum Saisonstart

In der neuen Folge geht es ausführlich um Oles Power Ranking zum Saisonstart. In Fünferschritten wird das Ranking von 30 bis 1 durchgegangen, wobei Max natürlich vor allem bei den Bulls Protest einlegt. Unter anderem gibt es dazu ausführliche Diskussionen über das beste Team im Osten, die Kapriolen von Jimmy Butler und potenziellen Playoff-Ambitionen bei den Mavericks.

Viel Spaß mit der neuen Folge!

Das Programm:

13:46 Max verteidigt die Ehre der Bulls

46:54 Die Mavs nur auf Rang 20?

1:05:56 Skepsis bei den Lakers

1:20:55 Warum steht Boston vor Toronto?

Hier findet man den Korbjäger Podcast