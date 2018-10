NBA heute live: Das Debüt von LeBron James bei den Los Angeles Lakers heute Nacht im Livestream sehen

Die ersten beiden NBA-Nächte sind geschafft, doch das größte Debüt erwartet uns noch. LeBron James trifft heute Nacht mit seinen Los Angeles Lakers auf die Portland Trail Blazers. Hier erfahrt ihr alles zur Partie und der Übertragung im Livestream.

NBA - Los Angeles Lakers heute Nacht live: Wann und wo spielt LeBron James?

Für die Los Angeles Lakers beginnt die neue NBA-Saison auswärts. Um 4.30 Uhr deutscher Zeit trifft der King und sein neues Team im Moda Center in Portland auf die Trail Blazers.

Los Angeles Lakers live sehen: Die NBA im Livestream verfolgen

Das Spiel der Lakers gegen die Trail Blazers ist eines von insgesamt 189 Spielen, die in der regulären Saison vom Streaming-Dienst DAZN übertragen werden. Lukas Schönmüller und Alexander Vogel begleiten die Partie vom Kommentatorenplatz.

Zudem zeigt SPOX jeden Sonntag ein NBA-Spiel kostenlos im Livestream. Einen Überblick über alle von DAZN und SPOX übertragenen Spiele findet ihr hier.

DAZN hat neben der NBA auch die NFL, NHL und MLB im Angebot. Außerdem zeigt der Streaming-Dienst in dieser Saison zum ersten mal ausgewählte Spiele der Champions League sowie alle Spieler der Europa League live. Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr euch das Abonnement sichern, der erste Monat ist dabei sogar kostenlos.

Los Angeles Lakers vor der neuen Saison: Der Start der James-Ära

Wohl kein Spieler dominierte die Liga in den letzten 15 Jahren so konstant wie LeBron James. Egal ob Miami oder Cleveland, acht Jahre in Folge führte er sein Team in die Finals und sicherte sich dort immerhin drei Titel. Auch in diesem Jahr sieht sein Plan kein Ausscheiden in den ersten drei Playoff-Runden vor.

Allerdings spielte LeBron in seiner bisherigen Karriere ohne Ausnahme in der Eastern Conference, die zumeist als schwächere der beiden Ligen angesehen wird. In diesem Jahr muss sich der King nun zum ersten Mal im Westen behaupten, der zudem wohl so stark besetzt ist wie lange nicht. Unter anderem könnte LeBron in den Playoffs auf die Golden State Warriors, den Titelverteidiger und absoluten Top-Favoriten, treffen.

So weit sind wir aktuell aber noch lange nicht. Zunächst muss sich das neu formierte Lakers-Team einspielen, sich in der regulären Saison für die Playoffs qualifizieren und eine gute Ausgangsposition für die Postseason erarbeiten. Damit anfangen sollten sie am besten direkt heute Nacht - mit einem Sieg gegen die Portland Trail Blazers.

Moritz Wagner und Isaac Bonga bei den Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers haben sich im Draft 2018 gleich für zwei deutsche Talente entschieden: Moritz Wagner (25. Pick) und Isaac Bonga (39. Pick). Wagner wird den Saisonstart an der Seite von LeBron James allerdings verpassen. Der Center hat aktuell Probleme mit dem linken Knie und wird vorerst ausfallen. Ob Bonga in der Nacht auf Freitag sein Debüt für Los Angeles feiern wird, steht noch nicht fest.

Der Kader der Los Angeles Lakers