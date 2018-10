NBA News - Cleveland Cavaliers entlassen Head Coach Tyronn Lue

Die Cleveland Cavaliers haben sich von Head Coach Tyronn Lue getrennt. Das berichten amerikanische Medien übereinstimmend. Lue hatte mit den Cavs (0-6) in der neuen Saison noch kein Spiel gewinnen können.

Laut Shams Charania von The Athletic sollen die Spieler bereits über die Entlassung von Lue informiert worden sein. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN wurde auch Lue am Sonntagnachmittag deutscher Zeit über seinen Rauswurf in Kenntnis gesetzt. Eine offizielle Bestätigung des Teams steht allerdings noch aus.

Sein Interimsnachfolger soll erst einmal Assistant Coach Larry Drew werden.

Lue (41) kam in über drei Jahren als Head Coach der Cavs zu einer Bilanz von 128-83. In den letzten drei Jahren, jeweils mit LeBron James, erreichte das Team mindestens die NBA Finals, 2015/16 gewann das Team den NBA-Titel.

Am Dienstag wird Drew zum ersten Mal als Head Coach auf der Bank sitzen. Dann treffen die Cavs daheim auf die Atlanta Hawks (2-3).